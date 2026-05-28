ALSTOM S.A : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025/26

28 mai 2026 – Alstom a déposé le 28 mai 2026 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel. Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il est consultable sur le site Internet Alstom (https://www.alstom.com/fr/finance), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Les informations et documents suivants sont notamment intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2025/26 :

Le Rapport Financier Annuel, incluant notamment les comptes consolidés, les comptes annuels, les rapports des Commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion ;

L’état de durabilité, le rapport de certification sur cet état ainsi que le plan de vigilance ;

Le Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d'actions ;

Les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes et de l’état de durabilité.





À propos



d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.

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