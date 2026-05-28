Avanoo accélère et ouvre les recrutements de Commerciaux et Customer Success Manager pour répondre à la demande sur le Shadow AI

Avanoo, éditeur français spécialisé dans la gouvernance du Shadow IT et du Shadow AI, renforce ses équipes Sales et Customer Success pour absorber l'accélération de sa demande commerciale, portée par la déferlante des usages d'IA non maîtrisés en entreprise.

Le premier risque cyber qui vient des utilisateurs eux-mêmes

L'IA générative a fait entrer dans les organisations une nouvelle catégorie de risque : des outils importés par les collaborateurs eux-mêmes, avec les meilleures intentions, mais en dehors de tout cadre de gouvernance. Contrairement au Shadow IT classique, le Shadow AI ne se détecte pas au niveau du réseau, ne se bloque pas par une politique de pare-feu, et progresse à la vitesse à laquelle les équipes adoptent ChatGPT, Claude, Gemini et leurs centaines de déclinaisons sectorielles.

C'est sur ce terrain qu'Avanoo s'est imposé. Sa plateforme, déployée notamment via une extension navigateur, cartographie en temps réel l'ensemble des applications SaaS et IA réellement utilisées dans l'organisation, mesure leur usage, identifie les licences dormantes et expose les risques de conformité au regard de DORA, NIS2, de l'AI Act et du RGPD. Un outil opérationnel pour les RSSI, DSI et Software Asset Managers confrontés à une matière mouvante par nature.

Une croissance qui appelle de nouveaux profils

L'accélération des cycles de vente, le déploiement chez des clients du secteur public, des collectivités, de la banque, de l'assurance et des médias, et l'ouverture de chantiers européens conduisent Avanoo à structurer ses équipes commerciales et Customer Success. L'éditeur recherche des profils Sales et CSM expérimentés, avec une réelle appétence pour les sujets cyber et IA, capables de porter une conversation de niveau COMEX face à des DSI et des RSSI sous pression réglementaire.

Au-delà du métier, Avanoo propose un projet : faire de l'Europe un territoire où le contrôle des usages IA reste possible.

Tanguy DUTHION, CEO d'Avanoo : « La bataille des modèles est presque perdue. Celle du contrôle des usages de l'IA, en revanche, peut encore se gagner, et elle se gagnera en Europe ou nulle part. Nous cherchons des personnes qui ont envie de prendre ce sujet à bras-le-corps, aux côtés de RSSI et de DSI qui n'ont aujourd'hui aucun outil pour faire leur métier face à l'IA générative. »