Sociétés de Sécurité Privée : Obvious Technologies lance sa solution Agenz

Obvious Technologies, spécialiste en visualisation de données numériques et en visualisation 3D pour les métiers de la sécurité, fait évoluer son offre et annonce la disponibilité de Agenz, une solution de nouvelle génération dédiée à la gestion des activités des agences de sécurité privée et sociétés de gardiennage.

Un environnement de gestion global pour les sociétés de sécurité privée

Cette solution intègre la même rigueur qu'on retrouve dans une prise d'otages, appliquée à la gestion de planning, des opérations terrain et de la facturation des agences privées et de gardiennage. Cette caractéristique unique sur le marché permet aux entreprises utilisatrices de fluidifier leurs opérations de gestion, d’augmenter leurs marges et de réduire leurs pertes d’exploitation.

Parfaitement adaptée à toutes les tailles d’agences (des plus petites aux plus grandes), Agenz réunit dans une seule plateforme intuitive différents outils complémentaires : planification des opérations, terrain et pointage des équipes, RH et conformité, finances et facturation, business et IA, application mobile pour les agents sur le terrain.

Une solution accessible pour toutes les parties

Pour la Direction de l’agence, la solution lui permet notamment de reprendre le contrôle de ses marges, d’avoir un tableau de bord de suivi en temps réel, de réduire les pénalités de No-Show, de récupérer les heures de prestations sur site non facturées, mais aussi de remporter plus d’appels d’offres.

Pour les responsables d’exploitation, Agenz permet de mettre en place en toute simplicité un planning complet, légal et optimisé des opérations à assurer. La solution envoie aussi à chaque agent de terrain des alertes précises de service une heure avant le début des missions. Si un agent ne peut pas venir, la solution contacte automatiquement d’autres agents pour trouver un remplaçant. Agenz permet enfin d’obtenir un Géofencing précis des agents et d’éviter d’assigner des agents qui ne bénéficient pas de toutes les accréditations légales nécessaires à l’exercice de leur métier (habilitations expirées, durée maximale dépassée, etc.).

Pour les équipes RH et paie, l’application permet d’éliminer les risques de non-conformité, d’éviter les opérations de double saisie ou encore d’accéder à un coffre numérique pour classer et répertorier tous les dossiers. Les opérations de paie sont aussi simplifiées en évitant la double saisie entre la planification et le portage des agents. Enfin, la solution assure une vérification automatique des assignations afin qu’elles respectent le Code du travail ou encore que les cartes CNAPS ne soient pas expirées. En cas de non-conformité, des bocages sont effectués.

Thierry Orosco, CEO d’Obvious Technologies « J'ai passé 15 ans dans les forces spéciales. Ce que j'y ai appris : l'impréparation est fatale. Dans une agence, elle coûte des marges, condamne les contrats et impose de trouver des situations d’urgence lorsque cela est possible. Notre solution Agenz a été pensée pour offrir une sérénité dans le pilotage et la gestion des opérations réalisées par les sociétés de sécurité privée et de gardiennage. Agenz se positionne donc comme une plateforme intégrée qui relie le terrain, la conformité et la rentabilité. »