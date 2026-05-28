Volatus Aerospace s'associe à UCan Brave Tech pour faire progresser les technologies de défense souveraines Canada–Ukraine

OTTAWA, Ontario, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense basée au Canada, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (MOU) avec le Centre Brave Tech de l'UCan, organisation d'innovation en défense Canada-Ukraine, afin de promouvoir l'innovation collaborative, la commercialisation et le développement de partenariats industriels entre le Canada et l'Ukraine.

Le protocole d'entente établit un cadre pour accélérer l'identification, la validation et la transition opérationnelle des technologies émergentes canadiennes et ukrainiennes de défense et à double usage, en mettant l'accent sur les systèmes autonomes, le CUAS, l'ISR, les communications résilientes et les logiciels d'autonomie. Il représente aussi une première étape vers la construction d'une coalition de confiance de partenaires industriels canadiens capable de développer et commercialiser des technologies développées et testées en Ukraine pour des applications alliées en défense et sécurité.

« Ce protocole d'entente reflète l'importance croissante d'une collaboration internationale de confiance pour renforcer la capacité souveraine et accélérer l'innovation opérationnellement pertinente », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus. « L'Ukraine a démontré une adaptabilité technologique extraordinaire en contexte de conflit, tandis que le Canada offre une capacité industrielle avancée, une expertise manufacturière et des voies de commercialisation. Ensemble, ces forces complémentaires créent des occasions significatives d'accélérer les technologies éprouvées vers des capacités opérationnelles évolutives. »

Dans le cadre du protocole d'accord, Volatus offrira son expertise en systèmes autonomes, fabrication, intégration de systèmes, commercialisation, déploiement opérationnel et soutien au cycle de vie. Grâce à son empreinte opérationnelle établie à travers le Canada, incluant ses capacités émergentes axées sur la fabrication et l'intégration des systèmes axées sur la défense à Mirabel, au Québec, ainsi que sa portée sur le marché international, Volatus soutiendra l'avancement et la mise à l'échelle des technologies validées en Ukraine pour des applications de défense et de sécurité.

Le Centre Brave Tech de l'UCan, en tant qu'architecte bilatéral de la collaboration, dirigera l'engagement stratégique avec les parties prenantes canadiennes et ukrainiennes dans l'industrie, le milieu universitaire, le gouvernement et l'écosystème de l'innovation. L'organisation soutiendra les initiatives d'engagement, le développement de partenariats, les voies de validation et la coordination de la commercialisation visant à accélérer la coopération technologique binationale et l'adoption opérationnelle.

« Notre mission est de bâtir le corridor d'innovation qui relie l'ingéniosité éprouvée de l'Ukraine à la profondeur industrielle du Canada, et de rendre cette connexion structurée, fiable et durable. Ce protocole d'entente est la première preuve », a déclaré Yuliia Marcinkoski, PDG de UCan Brave Tech. « UCan Brave Tech a été créée précisément pour orchestrer ce type de partenariat : relier l'expérience opérationnelle et l'ingéniosité technologique de l'Ukraine à la capacité de fabrication, l'expertise en commercialisation et l'écosystème industriel du Canada. Volatus Aerospace est un partenaire premier exceptionnel dans cette mission, et nous avons hâte de bâtir sur cette base. »

Cette collaboration reflète un engagement commun à faire progresser le développement des capacités souveraines, les chaînes d'approvisionnement résilientes, l'interopérabilité alliée et l'innovation opérationnellement pertinente en réponse aux besoins évolutifs en matière de défense et de sécurité.

Le protocole d'entente s'aligne également avec les priorités industrielles et de défense canadiennes plus larges, notamment le renforcement de la capacité technologique nationale, le soutien aux écosystèmes d'innovation et l'élargissement de la coopération avec des partenaires internationaux de confiance dans des secteurs stratégiquement importants.

À propos du UCan Brave Tech Centre

Le Centre Brave Tech de l'UCan est un organisme canadien à but non lucratif établi comme un pont bilatéral d'innovation entre le Canada et l'Ukraine dans les secteurs à double usage et technologie de défense. Le mandat de UCan Brave Tech est d'architecturer et de maintenir des partenariats de confiance entre les parties prenantes canadiennes et ukrainiennes — couvrant l'industrie, le gouvernement, le milieu universitaire et l'écosystème d'innovation plus large — qui accélèrent le développement, la validation, la commercialisation et l'adoption opérationnelle des technologies émergentes.

Grâce à des programmes coordonnés, des partenariats et un dialogue stratégique, UCan Brave Tech construit un corridor durable d'innovation en défense Canada–Ukraine, aligné sur les priorités d'approvisionnement alliées et les objectifs de résilience économique à long terme.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

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Pour plus d'informations :

Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, directeur commercial +1-833-865-2887

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Centre Brave Tech de l'UCan :

Inga Biloskurska, Directrice, Communications

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