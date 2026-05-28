Midland complète un levé géophysique de polarisation provoquée et identifie plusieurs anomalies sur son projet Caniapisc Au

MONTRÉAL, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’interprétation préliminaire des résultats du levé géophysique au sol de polarisation provoquée (« PP ») effectué sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 315 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 159 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Les programmes d’exploration de 2025 ont mené à l’identification de plusieurs blocs aurifères, avec une valeur maximale de 24,5 g/t Au obtenue sur un échantillon de bloc choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) ;

(voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) Un levé géophysique au sol de PP, totalisant 23,7 kilomètres linéaires et couvrant une partie du sud du projet, où plusieurs blocs minéralisés ont été identifiés en 2025, a été complété;

Plusieurs anomalies de chargeabilité inexpliquées ont été localisées au sein et en bordure du lac et au sud et au sud-ouest de blocs aurifères transportés par les glaciers.



Le levé géophysique de PP en configuration pôle-dipôle de 23,7 kilomètres linéaires, effectué à l’hiver 2026, couvre le lac au nord des anomalies d’or dans les tills (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025) dans la partie sud du projet, et s’étend vers le nord pour couvrir des blocs aurifères identifiés en 2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025). Le levé de PP couvre une superficie d’environ 4,5 kilomètres par 1,2 kilomètre et a été effectué le long de lignes orientées est-ouest, perpendiculairement au grain magnétique, espacées de 200 mètres avec des mesures prises à intervalles de 37,5 mètres (n=1 à 20) le long des lignes.

Plusieurs anomalies de chargeabilité en PP ont été localisées dans la partie sud-ouest du levé. Ces anomalies restent inexpliquées compte tenu de l’absence d’affleurements dans ce secteur. Toutefois, plusieurs blocs aurifères transportés par les glaciers ont été trouvés au sud et au sud-ouest de ces anomalies en 2024-2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025), ce qui pourrait suggérer une origine en amont glaciaire de ces anomalies de PP. Plusieurs anomalies d’or dans les sols (horizon B) ont aussi été identifiées à proximité de ces fortes anomalies de PP. Collectivement, ces caractéristiques suggèrent des cibles d’exploration potentielles pour l’or méritant un suivi.

D’autres anomalies fortes à modérées de chargeabilité en PP ont aussi été localisées plus à l’est et restent aussi inexpliquées pour l’instant. Plusieurs blocs aurifères ont été mis au jour à proximité de ces anomalies en 2024 et en 2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025). Les données des anomalies de PP identifiées seront évaluées de manière plus détaillée en utilisant notamment l’interprétation géologique et structurale en préparation ainsi que le levé aéroporté magnétique et électromagnétique de 2025 (lignes espacées de 100 mètres) (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025). Le levé aéroporté de 2025 a aussi révélé la présence d’anomalies électromagnétiques qui feront l’objet d’un suivi lors du programme estival.

Le prochain programme d’exploration estival en préparation comprendra un suivi par prospection et cartographie géologique, une campagne d’échantillonnage des sols pour compléter la couverture du projet, ainsi qu’un levé LiDAR aéroporté.

Projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. Les résultats de cinq (5) échantillons de tills en 2025 ont permis de confirmer les anomalies historiques en or (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025).

Les programmes d’exploration 2025 sur le projet Caniapisc Au comprenaient de la cartographie géologique, de la prospection, de l’échantillonnage de sols, ainsi qu’un levé géophysique magnétique et électromagnétique. Ces programmes ont permis d’identifier avec succès plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des anomalies aurifères dans les tills, où 16 échantillons choisis ont donné des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, incluant un échantillon qui a donné 24,5 g/t Au (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025). Bien que ce soient principalement des blocs qui ont été observés jusqu’à présent dans la zone du projet, un affleurement d’amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2 001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au a été complété et les données finales sont en train d’être évaluées pour mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet.

Contrôle de la qualité

La qualité des données de PP a été vérifiée par des personnes qualifiées chez Géophysique TMC et Baseline Geophysics, en analysant la qualité des décroissements à chaque point de mesure. Les données sont reportées sur une pseudo-section afin d’être visualisées sous forme de grille en deux dimensions. Les mesures et les décroissements irréguliers sont rejetés. Des cartes de contours sont générées à partir des valeurs de résistivité apparente et de chargeabilité auxquelles un filtre pant-leg (ou « jambe de pantalon ») a été appliqué. Le résultat du processus de filtrage est que la valeur représentée en surface correspond à une moyenne pondérée des valeurs de la pseudo-section le long des « jambes de pantalon » centrées sur chaque station. Bien que ce filtre n’offre pas tout à fait une représentation fidèle des données, comme les anomalies pôle-dipôle ont une signature asymétrique, il reste plus adéquat que la représentation d’un unique niveau n.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations rencontrées aux anciennes mines et aux gîtes mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d’autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

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