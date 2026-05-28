Les mercredis de juin, profitez de l’expérience VIP au prix d’un billet régulier

TORONTO, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cineplex (TSX : CGX) agrémente la routine de la semaine avec le retour de ses populaires Mercredis VIP. Chaque mercredi de juin, toute personne âgée de 18 ans ou plus (ou 19 ans dans les provinces où c’est l’âge de la majorité) pourra profiter d’une soirée cinéma bonifiée avec les billets VIP offerts au prix des billets réguliers. Des frais de réservation pouvant aller jusqu’à 1,50 $ (taxes en sus) s’appliquent aux billets achetés en ligne.

Conçus pour offrir une escapade destinée aux adultes, les cinémas VIP proposent une expérience totale comprenant fauteuils spacieux et confortables, service au siège, plats délicieux, cocktails artisanaux et, bien sûr, les plus récents films, sans même qu’il soit nécessaire de quitter la salle de cinéma.

La clientèle peut dès maintenant explorer le menu VIP nouvellement mis à jour, qui comprend aussi bien les classiques du cinéma comme le popcorn et les friandises que des plats et boissons au goût du jour. Des amuse-gueule à partager jusqu’aux savoureux desserts, en passant par toute une gamme de cocktails et de mocktails, le menu renouvelé propose des choix pour tous les goûts, y compris les suivants :

Lait frappé au chocolat de Dubaï : un lait frappé onctueux à la vanille assorti d’une crème à la pistache et nappé d’une sauce au chocolat, avec crème fouettée et un carré de chocolat de Dubaï

Notre version de la populaire « liqueur sage » (dirty soda) : Coke Diète, jus de lime et sirop de noix de coco

Mojito au matcha sans alcool : un matcha biologique rafraîchissant égayé d’un soupçon de lime et de menthe

Cocktail en bol Minute papillon : une remarquable boisson violette qui associe gin Tanqueray, fleur de pois papillon bleu et limonade



Samosas aux légumes avec chutney de mangue : un vrai délice à partager

Que ce soit pour une soirée impromptue en amoureux, une sortie de couple sans les enfants, une rencontre entre amis autour de cocktails ou une escapade en solo, la formule VIP transforme les soirées ciné en sorties réellement inoubliables.

Pour en savoir plus sur les Mercredis VIP, rendez-vous sur cineplex.com/fr/promos/vipwednesdays.

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À propos de Cineplex

Cineplex (CGX sur TSX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de 168 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède les destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), des complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), et des emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion). Elle exploite aussi des entreprises à succès dans le domaine des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et de la distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com .

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