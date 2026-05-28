Citytv renouvelle Hudson & Rex et annonce le retour de John Reardon dans le rôle de Charlie Hudson

– La production de la nouvelle saison débutera en juin à St. John’s –

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TORONTO, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Citytv a annoncé aujourd’hui le retour de sa série originale à succès Hudson & Rex cet automne avec une nouvelle saison de 12 épisodes remplie d’action. John Reardon reprend le rôle du détective Charlie Hudson et retrouve son fidèle partenaire canin Rex, aux côtés des autres membres de la distribution qui sont aussi de retour : Mayko Nguyen (Dre Sarah Truong), Kevin Hanchard (le chef de police Joseph Donovan), Justin Kelly (l’analyste technique Jesse Mills) et Luke Roberts (le détective Mark Hudson).

« Je suis heureux de reprendre le rôle de Charlie, alors que Hudson & Rex entame le prochain chapitre de son histoire, a déclaré John Reardon. La série a su rallier un public passionné partout dans le monde, et je suis reconnaissant pour ce soutien continu. J’ai hâte de commencer le tournage de la nouvelle saison avec les membres de la distribution, l’équipe de tournage, l’équipe de création, l’équipe de production et les partenaires de réseau, et de vivre de nouvelles aventures avec Rex et les fans. »

La production de la nouvelle saison devrait commencer en juin à St. John’s, Terre-Neuve. La dernière fois que le public a vu Charlie Hudson, celui-ci se dirigeait vers l’Amérique du Sud à la recherche de son frère Jack, porté disparu. Dans cette nouvelle saison, Charlie surprendra tout le monde en revenant à St. John’s avec une dernière tâche à accomplir avant de tourner la page sur le cauchemar qu’il a vécu au Belize. Le retour de Charlie soulève un dilemme compliqué pour son fidèle compagnon Rex et entraîne une réaction en chaîne au sein du service de police de St. John’s.

« John est un acteur talentueux et nous nous réjouissons de son retour dans le rôle du détective Charlie Hudson, a déclaré Christina Jennings, présidente exécutive et cheffe de la direction, Shaftesbury. Nous savons qu’il a manqué aux fans, tout comme à nous. Nous avons hâte de retourner au travail et d’offrir aux fans une nouvelle saison captivante. »

« Hudson & Rex est un incontournable de la programmation de Citytv depuis près d’une décennie, et nous éprouvons un immense plaisir de la présenter à nouveau aux téléspectateurs et téléspectatrices, alors que John reprend le rôle de Charlie pour une autre saison d’enquêtes policières débordant d’action », a affirmé Kale Stockwell, chef de la programmation originale chez Rogers Sports & Média.

Produite par Shaftesbury et Pope Productions Ltd., en collaboration avec Citytv et Beta Film, la nouvelle saison de 12 épisodes s’appuie sur un fervent et fidèle public qui s’est développé au fil de huit saisons. Hudson & Rex a été vendue dans plus de 100 territoires, dont les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et la France. Sherry White est la directrice de la série, et Christina Jennings, Scott Garvie, Lisa Porter, John Reardon, Kevin Hanchard et Sherri Davis en sont les producteurs exécutifs et productrices exécutives. Beta Film est responsable de la distribution de Hudson & Rex.

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À propos de Citytv

Offrant une programmation se distinguant de l’offre traditionnelle, Citytv et son service de diffusion continue (Citytv+) propose des séries dramatiques audacieuses, des téléréalités populaires, du contenu original canadien ainsi que des émissions de nouvelles et de divertissement locales comme CityNews et Breakfast Television. Citytv fait partie de Rogers Sports & Média, une division de Rogers Communications Inc., la référence canadienne en matière de communications et de divertissement (TSX, NYSE : sous le symbole RCI).

À propos de Shaftesbury

Shaftesbury est une société primée spécialisée dans la création et la production de contenu original, fondée par Christina Jennings, présidente-directrice générale. Depuis plus de trois décennies, la société est à l’avant-garde de la création de contenu audiovisuel canadien, développant des séries et des franchises à succès international diffusées auprès de publics du monde entier. Parmi les productions de Shaftesbury, mentionnons la série dramatique mondialement acclamée Murdoch Mysteries, qui en est à sa 19e saison, et la série Hudson & Rex, toutes deux diffusées dans plus de 120 pays. Murdoch Mysteries, l’une des séries dramatiques canadiennes en ondes depuis le plus longtemps, a généré plus de 1 milliard de dollars en retombées économiques en Ontario et a contribué 766 millions de dollars au PIB canadien. La série s’est diversifiée en proposant de nouveaux formats et de nouvelles expériences pour le public, notamment des concerts symphoniques en direct, des initiatives pédagogiques, des activités immersives destinées aux fans, ainsi que la série numérique dérivée « Macy Murdoch », qui étend l’univers de « Murdoch Mysteries » sur la plateforme Roblox. Le catalogue de Shaftesbury comprend des séries scénarisées dramatiques, humoristiques et de genre, y compris l’anthologie d’horreur Slasher et son plus récent volet, Hell Motel, le suspense international Departure, qui a atteint le sommet du palmarès de Netflix dans 40 pays, la coproduction irlando-canadienne SisterS, et Irish Blood, la série la plus populaire d’Acorn TV. Les projets en cours comprennent la série dramatique policière noire The Borderline, maintenant diffusée en continu sur Crave, la série d’humour à venir Slo Pitch et Granville Girls, une série nouvellement annoncée par Netflix.

À propos de Pope Productions

Pope Productions est une société de production de médias établie à St. John’s, fondée par feu Paul Pope et actuellement dirigée par la productrice Lisa Porter. La société a produit sept saisons de HUDSON & REX pour Citytv, maintenant diffusées dans plus de 120 territoires dans le monde. Parmi les longs métrages et les téléfilms que la société a produits figurent la comédie de CBC A Christmas Fury et les coups de cœur des festivals Hunting Pignut, Beat Down et Grown Up Movie Star, ce dernier ayant valu à Tatiana Maslany un prix spécial du jury au festival de Sundance. Elle a aussi produit des documentaires comme It’s Mental, Heavy Weather Presents, Legends and Lore of the North Atlantic, Going the Distance ainsi que le multiprimé My Left Breast. De la minisérie dramatique historique Above and Beyond, à la comédie classique Rare Birds, en passant par la série délirante Drunk and on Drugs: The Happy Funtime Hour, le riche répertoire de Pope Productions témoigne de son engagement profond à promouvoir une industrie de la production dynamique, tant à Terre-Neuve qu’à l’échelle nationale.

À propos de Beta Film

Chef de file indépendant européen dans les domaines du cinéma et de la télévision, Beta produit, finance et distribue du contenu télévisuel et cinématographique destiné au marché mondial. Offrant plus de 30 000 heures de contenu, le groupe gère l’une des plus grandes bibliothèques d’Europe, dont de nombreuses productions ont été récompensées aux Oscars et aux Emmys. Depuis plus de 65 ans, il noue de solides partenariats avec des sociétés spécialisées dans la création, la diffusion, la diffusion en continu, la distribution et l’organisation de festivals. En tant qu’acteur expérimenté et indépendant, il crée des alliances et détient des participations dans plus de 40 sociétés de production et de distribution, tout en exploitant des chaînes d’intérêt spécial dans toute l’Europe. Fondé en 1959 par Leo Kirch et détenu par Jan Mojto depuis 2004, le groupe Beta est établi à Munich, en Allemagne, et possède des bureaux aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et partout en Europe.

Personnes-ressources – Médias

Citytv – Alessia Staffieri, Alessia.Staffieri@rci.rogers.com, 647-262-8412

Shaftesbury – Amanda Rinaldo, arinaldo@shaftesbury.ca, 416.209.9154

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3830d271-c19a-4fe2-b1c9-a762069096b7