Templafy führt MCP ein und ermöglicht Unternehmen die Kontrolle über KI-generierte Dokumente

NEW YORK, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von Templafy MCP bekannt, einer neuen Integration, die KI-Plattformen von Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy verbindet.

Da Unternehmen zunehmend KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und Perplexity einsetzen, können Mitarbeiter Inhalte schneller als je zuvor erstellen – doch schnelle Ergebnisse allein sind nicht ausreichend. Damit KI-generierte Inhalte bedenkenlos geteilt werden können, müssen sie den Unternehmensstandards für Genauigkeit, Compliance, Markenkonsistenz und Nutzbarkeit entsprechen.

Templafy MCP ergänzt die auf Unternehmen zugeschnittene API-Infrastruktur von Templafy und begegnet genau dieser Herausforderung: Durch die Integration von Dokumenten-Agenten in KI-Plattformen von Drittanbietern vereint die Lösung die patentierten Funktionen von Templafy zur Dokumentenerstellung mit einer zentralen Governance-Ebene. Für Unternehmen und ihre Teams bedeutet das: KI-generierte Inhalte werden direkt in geschäftsfähige Dokumente überführt, die den genehmigten Unternehmensvorlagen, Marken-Assets, Prompts, Formatierungsrichtlinien und Geschäftsdaten entsprechen.

Mit Templafy MCP können Unternehmen die Erstellung KI-generierter Dokumente über Teams, Tools und Modelle hinweg steuern, ohne ihre Mitarbeiter auf eine einzige KI-Schnittstelle zu beschränken. Die Dokumenten-Agenten basieren auf der Expertise von Templafy in der skalierbaren Erstellung kontrollierter, geschäftsfähiger Dokumente. Sie unterstützen Teams dabei, direkt bearbeitbare Dokumente in Microsoft-365-Formaten zu generieren. Dies minimiert Fehler sowie den manuellen Nachbearbeitungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Markenrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Qualitätsstandards.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt: „KI verändert den Ausgangspunkt der Dokumentenerstellung grundlegend – Unternehmen benötigen jedoch die volle Kontrolle darüber, wie und wo dieser Prozess endet. Templafy MCP gibt Fachkräften die Freiheit, ihre bevorzugten KI-Tools zu nutzen, um Aufgaben effizient zu erledigen. Gleichzeitig sorgen Dokumenten-Agenten im Hintergrund dafür, dass die Ergebnisse hochwertig und präzise sind und mit den Unternehmensstandards im Einklang stehen. So entstehen geschäftsfähige Dokumente. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie sich nicht länger zwischen der Flexibilität von KI-Anwendungen und der Kontrolle über ihre Dokumente entscheiden müssen.“

Templafy MCP ist für sämtliche Dokumenten-Agenten-Lösungen von Templafy verfügbar.

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in die Dokumente, die besonders wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.

Weitere Informationen – nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

FAQ

Wie unterscheidet sich Templafy MCP von anderen MCP-Angeboten für Unternehmen auf dem Markt?

Templafy MCP wurde speziell für die Dokumentenerstellung in Unternehmen entwickelt. Es gibt zahlreiche MCP-Lösungen, die KI-Modelle mit Tools oder Datenquellen verbinden. Templafy MCP hingegen ermöglicht es jeder KI-Plattform von Drittanbietern, sich als kontrollierte Ebene für die Dokumentenerstellung in die Templafy-Dokumentenagenten einzubinden. So lassen sich KI-generierte Inhalte in vollständige, markenkonforme und geschäftsfähige Dokumente überführen, die genehmigten Vorlagen, Marken-Assets, Prompts, Formatierungsrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Geschäftsdaten entsprechen.

Welche geschäftlichen Probleme löst Templafy MCP für Unternehmensteams?

Templafy MCP hilft Unternehmen, die Lücke zwischen KI-generierten Inhalten und geschäftsfähigen Dokumenten zu schließen. Die Lösung reduziert den Zeitaufwand für die Nachbearbeitung KI-generierter Inhalte und stellt gleichzeitig sicher, dass die endgültigen Dokumente die genehmigten Marken-, Inhalts-, Formatierungs- und Compliance-Standards widerspiegeln. Dadurch profitieren Unternehmen von einer schnelleren Dokumentenerstellung, einer höheren Konsistenz und einer kontrollierteren teamübergreifenden Einführung von KI.

Wie sicher ist Templafy MCP für KI-Workflows und Dokumentenmanagement in Unternehmen?

Templafy MCP wurde entwickelt, um unternehmensfähige KI-Workflows zu unterstützen, indem KI-generierte Inhalte mit der bestehenden Governance-, Dokumentenerstellungs- und API-Infrastruktur von Templafy verknüpft werden. Unternehmen können zentral verwaltete Vorlagen, Zugriffsrechte, freigegebene Inhalte, Markenrichtlinien, Prompts und Compliance-Anforderungen anwenden. So können Teams den Einsatz von KI skalieren und gleichzeitig die Kontrolle über die Dokumentenausgabe behalten.

Welche KI-Plattformen, LLMs und Unternehmenstools lassen sich mit Templafy MCP integrieren?

Templafy MCP wurde entwickelt, um beliebige KI-Plattformen und -Modelle von Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy zu verknüpfen. Dazu gehören KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und Perplexity ebenso wie benutzerspezifische KI-Modelle und Wissensquellen, sofern unterstützt. Die Dokumenten-Agenten von Templafy greifen zudem auf Unternehmenssysteme wie CRM-, DAM- und weitere Geschäftsdatenquellen zu, um kontrollierte und datengestützte Dokumente zu erstellen.

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