Templafy lance MCP pour aider les entreprises à maîtriser les documents générés par l’IA

NEW YORK, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, plateforme de génération de documents propulsée par l’IA, annonce ce jour le lancement de Templafy MCP, une nouvelle intégration conçue pour connecter les plateformes d’IA tierces aux agents documentaires de Templafy.

Alors que les entreprises adoptent des outils d’IA tels que ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini et Perplexity, les collaborateurs peuvent produire du contenu plus rapidement que jamais. Mais la rapidité, à elle seule, ne suffit pas. Les contenus générés par l’IA doivent encore répondre aux exigences de l’entreprise en matière d’exactitude, de conformité, de cohérence de marque et d’utilisabilité avant de pouvoir être partagés en toute confiance.

Templafy MCP répond à cet enjeu en connectant les agents documentaires de Templafy aux plateformes d’IA tierces, en complément de son infrastructure API de niveau entreprise. Cette intégration associe les capacités brevetées de Templafy en matière de génération de documents à une couche de gouvernance centralisée. Elle permet ainsi aux organisations et à leurs équipes de convertir les contenus générés par l’IA en documents prêts à l’emploi, conformes aux modèles approuvés, aux ressources de marque, aux instructions, aux règles de mise en forme et aux données métier de l’entreprise.

Avec Templafy MCP, les entreprises peuvent encadrer la création de documents générés par l’IA à travers les équipes, les outils et les modèles, sans imposer aux collaborateurs l’utilisation d’une interface d’IA unique. En s’appuyant sur l’expertise de Templafy dans la production à grande échelle de documents conformes et prêts à l’emploi, les agents documentaires permettent de générer des documents modifiables aux formats Microsoft 365. Les organisations peuvent ainsi réduire les erreurs et les retouches manuelles, tout en conservant le contrôle sur leur marque, leurs exigences en matière de conformité et la qualité des documents produits.

Oskar Konstantyner, directeur des produits, Templafy, déclare : « L’IA transforme le point de départ du processus de création documentaire, mais les entreprises doivent toujours garder la maîtrise du résultat final. Templafy MCP offre aux professionnels la liberté d’utiliser les outils d’IA de leur choix, tandis que les agents documentaires opèrent en arrière-plan pour garantir des résultats de haute qualité, précis et conformes aux normes de l’entreprise, sous forme de documents prêts à l’emploi. Pour les organisations, cela signifie qu’elles n’ont plus à choisir entre la flexibilité offerte par l’IA et la maîtrise de leurs documents. »

Templafy MCP est disponible pour l’ensemble des agents documentaires proposés par Templafy.

À propos de Templafy

Templafy est la plateforme leader de génération de documents propulsée par l’IA, permettant aux professionnels de créer des documents précis, conformes et respectant l’identité de marque avec une efficacité maximale.

Notre approche utilise des agents IA pour combiner contenu généré par l’IA et automatisation basée sur des règles, afin de produire rapidement des documents fiables et de haute qualité, sans compromettre le contrôle ni la cohérence organisationnelle.

Accessible directement depuis des outils tels que Microsoft Office, Google Workspace et Salesforce, la technologie brevetée de Templafy simplifie les flux de travail documentaires, réduit les risques et garantit la qualité et la fiabilité des documents essentiels.

Plus de 4 millions d’utilisateurs à travers le monde comptent sur Templafy pour accélérer la création de contenu professionnel grâce à l’IA. Reconnue et utilisée par des leaders du secteur tels que KPMG et BDO, Templafy permet aux équipes de gagner plus de 30 % du temps habituellement consacré à la création de contenus récurrents — comme les propositions, lettres de mission et rapports d’audit — pour se concentrer sur des activités génératrices de revenus.

Pour plus d’informations — presse uniquement :

Lucy Westman, responsable de la communication mondiale, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

FAQ

En quoi Templafy MCP se distingue-t-il des autres solutions MCP destinées aux entreprises disponibles sur le marché ?

Templafy MCP est spécialement conçu pour la génération de documents en entreprise. Contrairement à de nombreuses solutions MCP, qui connectent principalement des modèles d’IA à des outils ou à des sources de données, Templafy MCP permet à toute plateforme d’IA tierce de s’intégrer aux agents documentaires de Templafy, agissant ainsi comme une couche de génération documentaire régulée. Les contenus produits par l’IA peuvent ainsi être transformés en documents complets, prêts à l’emploi et conformes à l’identité de marque de l’entreprise. Ils respectent les modèles approuvés, les ressources de marque, les instructions, les règles de mise en forme, les exigences en matière de conformité ainsi que les données métier de l’organisation.

Quels défis opérationnels Templafy MCP permet-il de résoudre pour les équipes en entreprise ?

Templafy MCP aide les entreprises à combler l’écart entre les contenus générés par l’IA et les documents réellement prêts à l’emploi. La solution permet de réduire le temps consacré par les équipes à la révision des contenus générés par l’IA, tout en garantissant que les documents finaux respectent les normes approuvées en matière de marque, de contenu, de mise en forme et de conformité. Elle permet ainsi d’accélérer la création documentaire, d’améliorer la cohérence des livrables et d’encadrer plus efficacement l’adoption de l’IA au sein des équipes.

Quel niveau de sécurité Templafy MCP offre-t-il pour les flux de travail d’IA en entreprise et la gouvernance documentaire ?

Templafy MCP est conçu pour accompagner les flux de travail d’IA en entreprise en connectant les contenus générés par l’IA à l’infrastructure existante de Templafy dédiée à la gouvernance, à la génération de documents et aux API. La solution permet aux organisations d’appliquer des modèles centralisés, des droits d’accès, des contenus approuvés, des règles de marque, des instructions et des exigences en matière de conformité. Les équipes peuvent ainsi déployer plus largement l’IA dans leurs processus documentaires, tout en conservant le contrôle sur la production documentaire.

Quelles plateformes d’IA, quels grands modèles de langage et quels outils d’entreprise s’intègrent à Templafy MCP ?

Templafy MCP est conçu pour connecter toute plateforme et tout modèle d’IA tiers aux agents documentaires de Templafy. Cela inclut des outils d’IA tels que ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini et Perplexity, ainsi que les modèles d’IA et les bases de connaissances propres aux clients, lorsqu’ils sont pris en charge. Les agents documentaires de Templafy peuvent également s’appuyer sur des systèmes d’entreprise tels que les CRM, les DAM et d’autres sources de données métier, afin de créer des documents conformes et enrichis par les données de l’organisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d292465f-6bd0-490e-b69f-666892ec9991