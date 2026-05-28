Wendy's Canada passe à l’action en tant que Hamburger official des Blue Jaysᴹꟲ

TORONTO, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette Journée nationale du Hamburger, Wendy'sMD Canada annonce aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel avec les Toronto Blue JaysMC, déclarant Wendy's comme le Hamburger official des Blue JaysMC. Cette collaboration combine deux marques emblématiques, unies par un engagement commun envers la qualité, des expériences fraiches pour les supporteurs, et les communautés canadiennes qu’elles desservent.

Wendy's fait équipe avec les Blue Jays pour alimenter la passion des supporters de baseball d’un océan a l’autre. Que ce soit prendre le bien-aimé BaconatorMD en route vers la partie ou célébrer chaque manche avec une douceur FrostyMD, Wendy's est fière de faire partie de l’expérience du jour du match, célébrant les moments que les Canadiens apprécient le plus, avec la qualité qu’ils méritent.

« Chez Wendy’s, nous avons toujours signifie bien plus que d’excellents plats —nous sommes profondément engagées envers les communautés ou nos clients vivent, travaillent et maintenant jouent, a déclaré John Mulvihill, Vice-président et directeur exécutif chez Wendy's Canada. Devenir le Hamburger official des Blue Jays est logique, combinant deux marques emblématiques, unies par une passion commune de procurer le meilleur de tout pour nos supporteurs. Que ce soit un Simple, Double ou Triple, nous sommes fières de soutenir Canada’s TeamMC. »

« Créer des expériences mémorables pour nos supporteurs est au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré David O’Reilly, Directeur principal des partenariats, Toronto Blue Jays. Nous sommes fières de nos associer à une marque comme Wendy’s qui partage notre engagement envers la qualité et les connexions avec la communauté. »

Pour célébrer chaque victoire des Blue Jays, Wendy's Canada lancera Win With Wendy’s (Gagnez avec Wendy’s), une offre numérique exclusive donnant aux supporters un hamburger fromage de luxe junior GRATUIT avec un achat minimum de 5 $ pour chaque victoire Blue Jays pendant le reste de la saison 2026. Cette offre est échangeable dans l’appli mobile Wendy's Canada aux restaurants participants Wendy’s dans tout le pays, renforçant l’engagement de Wendy’s à procurer une qualité de tous les jours pour les supporters partout au Canada.

« Wendy's et les Blue Jays sont toutes les deux des marques qui comprennent l’importance de l’expérience d’être supporteur, a déclaré Patrick O’Donovan, Directeur et chef de Marketing pour Wendy’s Canada. Ce partenariat crée de nouvelles occasions de communiquer avec les supporteurs par le biais de moments partages. Des expériences a l’arène et des campagnes intégrées aux offres numériques exclusives compensant les Canadiens de leur soutien à Canada’s Team. Réunir les gens autour d’un jeu qu’ils adorent pendant toute la saison, cela nous passionne.

La saison 2026 étant déjà en cours, Wendy’s est prête pour le jour du match, encourageant Canada’s Team. En tant que Hamburger officiel des Toronto Blue Jays, les hamburgers carres Wendy’s frais et jamais congelés attireront l’attention des supporteurs pendant toute la saison.

AU SUJET DE WENDY'S

The Wendy's Company (Nasdaq: WEN) et les franchises Wendy'sMD emploient des centaines de milliers de gens dans plus de 7 000 restaurants dans le monde entier. Fondée en 1969, Wendy's s’engage à la promesse de plats frais, bien faits, pour vous, offerts aux clients par son menu enviable, notamment ses hamburgers carres sur commande faits de bœuf frais* et les favoris des amateurs comme le sandwich au poulet épicé et les pépites de poulet, BaconatorMD, et le dessert FrostyMD. Wendy's soutient la Fondation Dave Thomas pour l’Adoption, établi par son fondateur, qui cherche à augmenter dramatiquement le nombre d’adoptions d’enfants qui attentent dans le système de foyers d’accueil en Amérique du Nord. Pour en apprendre plus sur Wendy's, visitez www.wendys.com. Pour les détails sur les franchises, visitez www.wendys.com/franchising. Connectez avec Wendy's sur X, Instagram and Facebook.

*Le bœuf frais est disponible dans les états américains contigus et en Alaska, ainsi qu’au Canada, au Mexique, au Porto Rico, au R.-U., et dans certains autres marchés internationaux.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c5e2166-209b-47c7-be57-0d1e5b4895db/fr