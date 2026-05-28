Une nouvelle ère : La LCF conclut des ententes médias historiques au Canada et à l’international

Des ententes de six ans qui débuteront en 2027 permettront à Bell Média, géant canadien des médias, de prolonger son partenariat de longue date en tant que diffuseur majoritaire et diffuseur officiel de la Coupe Grey; DAZN, chef de file mondial du divertissement sportif, se joint à la danse en tant que nouveau partenaire de diffusion au Canada.

DAZN étendra également la portée internationale de la LCF au-delà du Canada et des États-Unis avec la diffusion de tous les matchs de saison régulière et des éliminatoires, ainsi que la Coupe Grey, dans 200 marchés internationaux à partir de 2027.

YouTube deviendra le partenaire de plateforme de premier plan de la LCF à compter de l'an prochain.

TORONTO, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ligue canadienne de football (LCF) a signé une série d’ententes médias révolutionnaires qui redéfiniront la façon dont les partisans au Canada et dans le monde entier interagissent avec le football canadien, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase de croissance de la Ligue. Soulignant l'engagement renouvelé de son partenaire majoritaire Bell Média et l'arrivée de DAZN comme nouveau partenaire majeur en matière de diffusion, ces partenariats nationaux et internationaux représentent collectivement la plus importante valorisation média de l'histoire de la Ligue.

« Ces ententes records marquent un tournant décisif pour la LCF », a déclaré le commissaire de la LCF, Stewart Johnston. « Elles témoignent de la ferveur de nos partisans et de la croissance fulgurante de notre ligue. Nous sommes ravis de nous associer à Bell Média, chef de file canadien du divertissement médiatique, à DAZN, chef de file mondial du divertissement sportif, et à YouTube, la plus grande plateforme vidéo au monde. Ensemble, Bell Média, DAZN et YouTube nous permettront d’atteindre de nouveaux auditoires pour la LCF, d’offrir un divertissement de calibre international et de placer la LCF dans une position idéale pour sa prochaine ère de croissance. »

BELL MÉDIA | PARTENAIRE DES DROITS MÉDIAS DE LA LCF (CANADA)

TSN diffusera 60 matchs de saison régulière, six matchs éliminatoires et la Coupe Grey.

Prolongation des droits de diffusion du football du jeudi soir et du football du vendredi soir, créés par la LCF et par TSN en 2015 et 1997, respectivement.

Diffusion simultanée de la Coupe Grey sur CTV et Crave, élargissant ainsi la portée de la LCF grâce au réseau de télévision traditionnel le plus regardé au Canada et à la plus importante plateforme de diffusion en continu au Canada.

RDS reprend son rôle de diffuseur francophone exclusif de la Ligue et diffusera tous les matchs des Alouettes de Montréal, tous les matchs éliminatoires et la Coupe Grey.





La LCF et Bell Média prolongeront une collaboration stratégique de longue date qui a débuté avec la diffusion des matchs du circuit sur TSN en 1986 et sur RDS en 1989. Au cours des quatre dernières décennies, TSN a évolué et a rehaussé la couverture de la Ligue, le partenariat s'étendant désormais à des événements phares, d'innombrables reportages, des émissions primées et l'événement sportif annuel d'une journée le plus regardé au Canada : la Coupe Grey.

En 2027, TSN diffusera jusqu'à trois matchs de saison régulière de la LCF par semaine, pour un total de 60 matchs, incluant l'emblématique football du vendredi soir, lancé en 1997, et le football du jeudi soir, devenu un rendez-vous incontournable de la saison estivale depuis 2015. De plus, TSN diffusera six des huit matchs éliminatoires, conformément au nouveau format des éliminatoires, ainsi que la Coupe Grey. Afin de toucher le plus large auditoire possible à l'échelle du pays, TSN, CTV et Crave diffuseront simultanément la Coupe Grey et certains autres matchs.

RDS continuera de desservir les auditeurs francophones en diffusant l'intégralité des matchs des Alouettes de Montréal, 25 rencontres phares tout au long de la saison régulière, tous les matchs éliminatoires et la Coupe Grey.

TSN et RDS continuent d'assurer une couverture complète de la LCF sur toutes leurs plateformes, grâce à une équipe de reporters, d’analystes et d’initiés qui sont parmi les meilleurs de l’industrie.

DAZN | PARTENAIRE DES DROITS MÉDIAS DE LA LCF (CANADA ET INTERNATIONAL)

DAZN proposera une plage horaire fixe pour la diffusion du football du samedi soir (19 h HE / 16 h HP) en exclusivité chaque semaine de la saison régulière.

Les matchs des éliminatoires du samedi soir des deux premiers tours seront diffusés à 19 h HE uniquement sur DAZN.

DAZN deviendra le diffuseur officiel de tous les matchs de la LCF à l’international – dans les marchés à l’extérieur du Canada et des États-Unis –, incluant toutes les parties de la saison régulière, les huit matchs des éliminatoires et la Coupe Grey.





DAZN, chef de file mondial du divertissement sportif, enrichira son offre de football nord-américain en devenant partenaire de la LCF et en offrant un accès étendu sur tous les appareils, permettant aux amateurs de regarder les matchs où et quand ils le souhaitent.

DAZN Canada diffusera en exclusivité le football du samedi soir chaque semaine à 19 h HE pendant toute la saison régulière, et ce, jusqu'aux deux premiers tours des éliminatoires, alors que les équipes rivaliseront pour avoir l’occasion de participer à la Coupe Grey.

DAZN mettra sur pied une nouvelle équipe d'analystes, de commentateurs et de reporters pour offrir une couverture exclusive de toute l’action sur le terrain et de tout le divertissement que procure la Ligue. Les amateurs profiteront également des fonctionnalités améliorées de la plateforme DAZN, notamment le clavardage en direct FanZone et des espaces dédiés pour les partisans, le mode Multiview, les faits saillants, les dernières nouvelles, les pointages en temps réel et des émissions originales.

À l’extérieur du Canada et des États-Unis, DAZN deviendra le diffuseur officiel de la LCF à l’international. Toutes les parties de la LCF, du botté d'envoi de la saison régulière à la Coupe Grey, seront diffusées en direct et sur demande dans plus de 200 pays à partir de 2027.

S'appuyant sur la portée mondiale et sur la plateforme de pointe de DAZN, ce partenariat permettra d'élargir l'accès, d'accroître l'auditoire et d'améliorer l'expérience des partisans partout dans le monde. La LCF rejoint ainsi un catalogue de contenus sportifs de premier plan en pleine expansion, comprenant NFL Game Pass, le football et le basketball universitaires américains, la Ligue des champions de l'UEFA, NHL.TV et PGA TOUR Pass, disponibles sur DAZN dans certains marchés internationaux.

YOUTUBE | PLATEFORME DE PREMIER PLAN DE LA LCF (CANADA)

Du contenu en direct et sur demande élargi, incluant des matchs préparatoires en direct (à l’exception des matchs de Bell Média et de DAZN), une couverture améliorée du camp d’évaluation de la LCF, une série documentaire « All-Access » et un flux constant de faits saillants, d’entrevues, d’analyses et de contenu dans les coulisses.

Des initiatives axées sur les créateurs de contenu, notamment un événement LCF-YouTube pour les créateurs de contenu sportif, des partenariats avec des créateurs de contenu dans tous les marchés de la LCF et des possibilités accrues de contenu pour les partenaires médias sur YouTube.

Partenariat visant à accroître la présence de la LCF sur la plateforme, à enrichir le contenu en direct et à faciliter l’accès aux archives des matchs de la LCF.





YouTube, la plus grande plateforme vidéo au monde, s'associera à la LCF en tant que partenaire de plateforme de premier plan à compter de 2027 grâce à un partenariat élargi et multidimensionnel visant à redéfinir l’expérience des partisans et à attirer de nouveaux auditoires.

Cette collaboration unit la tradition sportive emblématique de la LCF à la plateforme tournée vers l’avenir de YouTube, créant ainsi de nouvelles occasions en matière de création de contenu, d’engagement des partisans et d’innovation numérique. Les partenaires médias de la Ligue pourront également tirer parti de YouTube pour mettre en lumière leur contenu en direct et sur demande sur leurs chaînes YouTube respectives.

La LCF enrichira considérablement le volume, la variété et la fréquence de diffusion de sa chaîne YouTube officielle, y compris la diffusion en direct de matchs préparatoires n’étant pas diffusés par Bell Média ou DAZN , une couverture améliorée du camp d’évaluation de la LCF, une série documentaire exclusive « All-Access », une riche sélection de contenus sur demande, des faits saillants, des entrevues, des analyses, des reportages sur les coulisses du circuit, des collaborations avec des créateurs de contenu et des émissions originales produites exclusivement pour YouTube.

Ce partenariat permettra d’exploiter les outils et les ressources de la plateforme pour accroître la présence en ligne de la Ligue, d’enrichir sa bibliothèque de diffusions en direct et de donner accès aux archives des matchs de la LCF.

CITATIONS

« C’est un moment passionnant pour la LCF, et cet accord raffermit la position de Bell Média comme principal partenaire de diffusion linéaire et numérique de la Ligue, garantissant aux partisans partout au Canada un accès inégalé aux matchs sur RDS, TSN, CTV et Crave. En combinant des droits élargis à la portée totale de Bell Média, nous rapprochons plus que jamais la LCF des partisans et des partisanes, en offrant aux téléspectateurs et aux téléspectatrices un accès amélioré, plus de choix et davantage de façons de suivre le sport sur toutes les plateformes, tout en perpétuant notre fière tradition comme diffuseur officiel de la COUPE GREY. Forts de plus de 40 ans de partenariat, nous poursuivons sur cette lancée en créant de nouvelles façons pour les amateurs de vivre la LCF dans un paysage médiatique en constante évolution. »

– Shawn Redmond, vice-président, Bell Média Sports

« Ayant grandi en Alberta, et ayant des racines en Saskatchewan, j’ai eu l’occasion de constater de mes propres yeux la riche histoire et la ferveur des partisans de la Ligue canadienne de football partout au pays. La LCF a bâti sur cet héritage grâce à des innovations et à une modernisation récentes, et elle a consolidé sa place parmi les propriétés phares du Canada. Notre partenariat permet à DAZN de présenter la LCF de façon inédite, avec une couverture accessible et des récits authentiques, tout en préservant son caractère typiquement canadien. »

– Deidra Dionne, directrice, DAZN Canada

« La Ligue canadienne de football allie tradition, fidélité et popularité internationale croissante. L’ajout de la deuxième plus grande ligue de football professionnel au monde était une évidence. La LCF enrichit considérablement notre solide offre de football et confirme notre engagement à proposer des sports de haut niveau aux partisans du monde entier. »

– Shay Segev, chef de la direction, DAZN Group

« YouTube est la plateforme idéale pour réunir les partisans, les créateurs de contenu, la Ligue et les joueurs. Forts de notre collaboration fructueuse avec la NFL et de notre stratégie globale en matière de football, nous sommes ravis d’aider la LCF à étendre sa portée et son auditoire, pour que les matchs, les histoires des joueurs et bien plus encore soient accessibles aux Canadiens et aux Canadiennes d’un océan à l’autre. Ce partenariat redéfinira l’expérience des partisans et transformera leur façon de créer, de consommer et d’interagir avec le contenu de la LCF. »

– Nicole Bell, directrice, YouTube Canada

Contact:

LUCAS BARRETT

HE/HIM/IL

ASSOCIATE VICE PRESIDENT, COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS

VICE‑PRÉSIDENT ASSOCIÉ, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE | LIGUE CANADIENNE DE FOOTBALL

50 Wellington St. E, 3rd Floor Toronto, ON | M5E 1C8

TEL 416-802-7852

EMAIL LBarrett@cfl.ca



Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fe46bcf-63f4-4c7d-94d2-b709b17ad84b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e33bfdb-9dfb-4119-9b38-adf9a2b8a2cd/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d62d583-9ee4-4889-b80a-5deb5e630975/fr