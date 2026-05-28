Yanik Guillemette — « Pendant que les Québécois comptent leurs dollars à l’épicerie, Ottawa sert des repas à 200 000 $ dans les airs »

MONTRÉAL, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que des documents révèlent près de 200 000 $ en dépenses de restauration aérienne pour trois déplacements du premier ministre Mark Carney, l’entrepreneur technologique québécois Yanik Guillemette dénonce un décalage « presque insultant » entre la classe politique fédérale et la réalité économique des Canadiens.

Yanik Guillemette dénonce la déconnexion de l'élite politique

« Nous sommes rendus dans un pays où les commerces spécialisés dans les aliments périmés ou près de l’être explosent en popularité, pendant que l’élite politique facture des repas dignes d’une monarchie dans les avions gouvernementaux », affirme Yanik Guillemette.

« Des familles sautent des repas, des travailleurs vivent de paie en paie, les loyers deviennent impossibles à payer, et Ottawa semble complètement déconnecté de la réalité du terrain. »

Selon lui, cette controverse s’inscrit dans un contexte économique beaucoup plus large et inquiétant.

« Entre le projet de loi C-22, l’explosion de la bureaucratie, la lourdeur administrative, l’instabilité réglementaire et le conflit tarifaire avec les États-Unis, le Canada est en train de devenir un environnement hostile pour l’investissement et l’entrepreneuriat », ajoute-t-il. « Les capitaux fuient le pays à une vitesse que nous n’avons jamais vue. Des entrepreneurs, des investisseurs et même des sièges sociaux commencent sérieusement à regarder ailleurs. »

Une pression économique insoutenable pour la classe moyenne

Yanik Guillemette affirme que la pression économique atteint désormais un point critique pour la classe moyenne québécoise et canadienne.

« Nous sommes passés d’une économie où les gens rêvaient d’acheter une maison à une économie où ils cherchent des applications pour sauver quelques dollars sur du yogourt qui expire demain. Et pendant ce temps, l’appareil gouvernemental continue de grossir comme si l’argent public était illimité. »

L’entrepreneur soutient que le Canada risque de perdre sa crédibilité économique et son attractivité internationale si aucune correction majeure n’est apportée rapidement.

« Une économie ne s’effondre pas du jour au lendemain. Elle se vide lentement de ses talents, de ses investissements et de sa confiance. Et c’est exactement ce qui commence à se produire ici. »

À propos de Yanik Guillemette

Entrepreneur et investisseur basé à Montréal, Yanik Guillemette contribue au développement stratégique de diverses entreprises technologiques. Il se spécialise dans le Commerce et l'Économie nord-américaine, l'adoption de l'IA pour les PME et la modernisation économique. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts des politiques publiques sur l'écosystème tech.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ffe1622-e7f6-4e61-8bff-27d4fed714d7