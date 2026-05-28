Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 19 mai 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 28 mai 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 18 au 19 mai 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
18/05/202611 98635,89430 135XPAR
19/05/202610 00035,90359 000XPAR
TOTAL21 98635,89789 135 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

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Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 19 mai 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 13:00:39FR001104050035,9EUR10 000XPARact20260518-110039-661-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 14:00:32FR001104050035,9EUR300XPAR1129743-8961b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 14:00:32FR001104050035,9EUR250XPAR1129743-9217b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 14:00:32FR001104050035,8EUR250XPAR1129743-9729b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 14:01:21FR001104050035,7EUR13XPAR1129743-10241b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 14:01:21FR001104050035,7EUR187XPAR1129743-10497b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:34:55FR001104050035,9EUR35XPAR1129743-11777b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:34:55FR001104050035,9EUR215XPAR1129743-12033b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:37:49FR001104050035,8EUR100XPAR1129743-12289b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:37:49FR001104050035,8EUR15XPAR1129743-12545b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:37:56FR001104050035,8EUR100XPAR1129743-12801b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:37:56FR001104050035,8EUR85XPAR1129743-13057b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:42:11FR001104050035,8EUR200XPAR1129743-13313b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:12:14FR001104050035,7EUR3XPAR1129743-13569b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:35:11FR001104050035,7EUR135XPAR1129743-17665b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:35:11FR001104050035,7EUR22XPAR1129743-17921b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:35:11FR001104050035,7EUR30XPAR1129743-18177b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:35:11FR001104050035,7EUR10XPAR1129743-18433b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 17:35:11FR001104050035,7EUR36XPAR1129743-18689b138Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 10:12:22FR001104050035,9EUR10 000XPARact20260519-081222-810-00Couverture


Pièce jointe


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