Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 19 mai 2026

Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 28 mai 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 18 au 19 mai 2026 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(nombre de titres) Prix pondéré

moyen d'acquisition

(€/action) Montant des transactions

(€) Code identifiant

marché 18/05/2026 11 986 35,89 430 135 XPAR 19/05/2026 10 000 35,90 359 000 XPAR TOTAL 21 986 35,89 789 135 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr



Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com



Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 19 mai 2026

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 13:00:39 FR0011040500 35,9 EUR 10 000 XPAR act20260518-110039-661-00 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 14:00:32 FR0011040500 35,9 EUR 300 XPAR 1129743-8961b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 14:00:32 FR0011040500 35,9 EUR 250 XPAR 1129743-9217b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 14:00:32 FR0011040500 35,8 EUR 250 XPAR 1129743-9729b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 14:01:21 FR0011040500 35,7 EUR 13 XPAR 1129743-10241b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 14:01:21 FR0011040500 35,7 EUR 187 XPAR 1129743-10497b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:34:55 FR0011040500 35,9 EUR 35 XPAR 1129743-11777b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:34:55 FR0011040500 35,9 EUR 215 XPAR 1129743-12033b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:37:49 FR0011040500 35,8 EUR 100 XPAR 1129743-12289b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:37:49 FR0011040500 35,8 EUR 15 XPAR 1129743-12545b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:37:56 FR0011040500 35,8 EUR 100 XPAR 1129743-12801b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:37:56 FR0011040500 35,8 EUR 85 XPAR 1129743-13057b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 16:42:11 FR0011040500 35,8 EUR 200 XPAR 1129743-13313b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:12:14 FR0011040500 35,7 EUR 3 XPAR 1129743-13569b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:35:11 FR0011040500 35,7 EUR 135 XPAR 1129743-17665b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:35:11 FR0011040500 35,7 EUR 22 XPAR 1129743-17921b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:35:11 FR0011040500 35,7 EUR 30 XPAR 1129743-18177b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:35:11 FR0011040500 35,7 EUR 10 XPAR 1129743-18433b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 18/05/2026 17:35:11 FR0011040500 35,7 EUR 36 XPAR 1129743-18689b138 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 19/05/2026 10:12:22 FR0011040500 35,9 EUR 10 000 XPAR act20260519-081222-810-00 Couverture





Pièce jointe