La prochaine présidence et les nouveaux membres du Conseil d’administration élus à l’Institut canadien des actuaires

OTTAWA, Ontario, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Daniel Pellerin accédera à la présidence de l’Institut canadien des actuaires (ICA) le 1er juillet 2026.

Fellow de l’ICA (FICA), Daniel apportera à ce rôle une vaste expérience acquise grâce à ses nombreuses contributions à l’Institut, tant à titre de bénévole que de membre dirigeant. Reconnu pour son approche collaborative et son engagement envers l’avancement de la profession actuarielle, il a joué un rôle clé dans la réalisation du mandat de l’ICA au service de l’intérêt public. À titre de président, il se concentrera sur le renforcement de la pertinence de la profession dans un contexte de risque en évolution rapide et le soutien aux membres dans un environnement changeant, et veillera à ce que l’ICA continue d’offrir une éducation et des conseils de haute qualité.

Résultats des élections 2026 de l’ICA

Josephine Marks, FICA, a été élue présidente désignée pour le mandat 2026-2027. Elle a auparavant siégé à la présidence du Conseil des normes actuarielles, où elle a dirigé l’élaboration des normes actuarielles au Canada. Elle est reconnue pour son solide leadership et sa compréhension approfondie des divers domaines d’exercice des actuaires. Pendant son mandat à titre de présidente désignée, elle travaillera en étroite collaboration avec Daniel Pellerin et le Conseil d’administration de l’ICA.

Quatre nouveaux administrateurs et administratrice entameront également leur mandat le 1er juillet 2026 :

Margaret Brandl, FICA – Administratrice

Pierre Laurin, FICA – Administrateur

Jason Malone, FICA – Administrateur

Justin Cicchini, FICA – administrateur (poste réservé à un membre FICA de moins de sept ans)

La présidente désignée siégera pendant un an à ce titre, pour ensuite assumer, pendant un an chacune, les fonctions de présidente et de présidente sortante. Le mandat de chaque administrateur et administratrice sera d’une durée de trois ans.

Pour en savoir plus sur la nouvelle présidente désignée et sur les nouveaux administrateurs et administratrice, consultez le site Web de l’ICA. Leur leadership permettra à l’ICA de poursuivre sa croissance et renforcera sa mission qui consiste à améliorer la sécurité financière de toute la population canadienne.

Le plan stratégique 2026-2029 oriente le prochain chapitre de l’ICA

Le plan stratégique 2026-2029 de l’ICA est entré en vigueur plus tôt cette année.

Le plan oriente le travail du Conseil d’administration et de l’équipe de direction en établissant les priorités de la profession et en veillant à ce que l’Institut continue de servir l’intérêt public dans un contexte de risque en évolution. Le nouveau Conseil d’administration et l’équipe de direction joueront un rôle clé dans sa mise en œuvre. Apprenez-en plus sur le plan stratégique 2026-2029.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

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L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l’échelle du monde. Nos plus de 7 500 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d’aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.