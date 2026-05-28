Framery annonce une nouvelle gamme de produits Gradus™ conçue pour les marchés américain et canadien

TAMPERE, Finlande, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Framery dévoile aujourd’hui Gradus, une nouvelle gamme de cabines de bureau intelligentes spécialement conçues pour les États-Unis et le Canada. La gamme sera officiellement lancée lors du salon NeoCon le 8 juin. Composée de trois nouveaux modèles, la gamme Gradus sera commercialisée aux États-Unis et au Canada et assemblée aux États-Unis.

Présentée comme la solution la mieux adaptée au marché régional, la gamme Gradus entend répondre à une demande croissante alors que les taux d’occupation des bureaux augmentent. Gradus offre aux clients un langage de conception intégré, privilégiant l’harmonie architecturale et élargissant le choix aux côtés de la gamme signature de Framery, au design plus audacieux.

« Gradus a été conçue spécifiquement pour répondre aux volumes élevés et aux exigences particulières des environnements de travail américains et canadiens », déclare Samu Hällfors, PDG de Framery.

Les produits de la gamme Gradus™ seront assemblés dans la nouvelle usine de Framery aux États-Unis. Cette nouvelle installation de production constitue un élément clé de la stratégie de croissance de l’entreprise et de son objectif de répondre localement à la demande régionale.

La gamme Gradus se distingue par un intérieur « plug-and-play » conçu pour une intégration utilisateur immédiate. Le portefeuille comprend trois nouveaux modèles pensés pour maximiser le volume intérieur tout en conservant une emprise minimale au sol :

Gradus Focus™ : une cabine téléphonique intelligente et insonorisée pouvant accueillir une personne, conçue pour les appels et le travail nécessitant de la concentration.

Gradus Work™ : un poste de travail intelligent et insonorisé pouvant accueillir une personne, équipé d’un bureau réglable de taille standard et d’un intérieur spacieux conçu pour favoriser un flux de travail ininterrompu.

Gradus Huddle™ : un pod de réunion intelligent et insonorisé pouvant accueillir 1 à 4 personnes, dimensionné de manière optimale pour les collaborations spontanées et les discussions confidentielles.





Les cabines reposent sur une conception modulaire avec des composants remplaçables, permettant de réparer, rénover et mettre à jour les unités au fil du temps. Leur conception prévoit également un système de revêtements muraux extérieurs clipsables — placages bois, tissus ou panneaux acoustiques personnalisés — permettant aux cabines soit de se fondre dans l’architecture environnante, soit de devenir un élément central de l’espace.

« Les designers et les clients aux États-Unis et au Canada souhaitent des espaces qui leur ressemblent, et cette flexibilité fait de Gradus une solution parfaitement adaptée à tous les bureaux », ajoute M. Hällfors.

Gradus offre un coût au mètre carré inférieur à celui des aménagements fixes et respecte les normes locales telles que l’IBC, l’IFC et la certification UL 962, facilitant ainsi son adoption dans la région. La gamme comprend également des EPD (déclarations environnementales de produit) vérifiées par des tiers pour faciliter la comptabilité carbone des entreprises.

La gamme est dotée d’une ventilation automatisée, d’un éclairage automatisé et d’une insonorisation de classe A. Équipées de capteurs d’occupation, Gradus collectent des données d’utilisation anonymisées. Cela leur permet de s’intégrer aux solutions de bureaux intelligents de Framery afin d’optimiser les plans d’aménagement et d’aider les organisations à réduire le gaspillage immobilier lié aux espaces sous-utilisés.

« Gradus associe l’optimisation des espaces de travail pilotée par les données à une expérience utilisateur fluide. C’est un outil stratégique pour ajuster les besoins en surfaces de bureaux », conclut M. Hällfors.

L’usine de Tampere demeure le centre d’expertise spécialisé de l’entreprise, fournissant les technologies intelligentes et les sous-ensembles destinés à la nouvelle gamme. Les produits existants de Framery continueront également d’être proposés sur les marchés américain et canadien.

À PROPOS DE FRAMERY

Framery permet aux collaborateurs de se concentrer sur l’essentiel et d’accomplir leurs tâches avec efficacité. Grâce à ses cabines acoustiques et à ses solutions de bureau intelligentes, Framery transforme les espaces de bureaux ordinaires en lieux appréciés de tous. C’est la raison pour laquelle Framery s’impose comme l’allié indispensable d’une journée de travail réussie pour des millions de personnes dans plus de 100 pays, ainsi que dans de nombreuses grandes entreprises mondiales.

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