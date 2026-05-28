Valneva annonce sa participation à des conférences investisseurs aux États-Unis et en Europe

Lyon (France), le 28 mai 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui que des membres de son équipe dirigeante participeront, en juin 2026, à plusieurs conférences aux États-Unis et en Europe, au cours desquelles ils feront des présentations et rencontreront des investisseurs institutionnels.

Les principaux sujets abordés lors de ces rencontres incluront les vaccins commerciaux de Valneva ainsi que son portefeuille de candidats vaccins différenciés, dont LB6V (précédemment VLA15), le candidat vaccin contre la maladie de Lyme le plus avancé au monde. LB6V fait l’objet d’un partenariat avec Pfizer, qui a communiqué des résultats initiaux de phase 3 démontrant une forte efficacité ainsi qu’aucun problème de sécurité, et qui prévoit de soumettre des demandes d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires.

Les investisseurs institutionnels qui participent à ces conférences et souhaitent rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de l’une des banques concernées.

Jefferies Global Healthcare Conference

Format : Discussions informelles et rencontres investisseurs

Date / horaire : 3 Juin, 11h40 ET (17h40 CEST)

Webcast : Lien. Une rediffusion sera disponible dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de Valneva

Lieu : New York

Oddo BHF Nextcap Forum:

Format : Rencontres investisseurs

Date : 12 juin

Lieu : Virtuel

BNP Paribas SMID Cap Conference:

Format : Rencontres investisseurs

Date : 24 juin

Lieu : Paris, France

Par ailleurs, la Société échangera également avec des professionnels de la médecine des voyages lors d’une importante conférence européenne, où Valneva est sponsor et exposant.

10 th Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM10)

Date : 3 – 5 juin

Lieu : Belfast, Ireland

Stand # : 4

Symposium : Du risque à la protection : perspectives concrètes sur les maladies transmises par les moustiques ; session promotionnelle ; 5 juin, 12h30 BST (13h30 CEST)

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois françaises sur les valeurs mobilières. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « vise », « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention », « peut » ainsi que par des variations de ces termes ou d’expressions similaires destinées à identifier des déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant : la performance financière future et les indications financières, y compris les prévisions de ventes de produits, de chiffre d’affaires total et d’investissements en R&D ; les projets de Valneva en matière d’investissements pour sa croissance future ; le calendrier des commandes pour les produits commerciaux ; les plans et attentes concernant le développement, la commercialisation et les perspectives commerciales des candidats vaccins et produits commerciaux de Valneva, y compris les perspectives et le calendrier d’actions liées aux études et essais cliniques et aux autorisations de produits, telles que les initiations d’études, les avancées d’études, les publications de données, les soumissions, dépôts, approbations et extensions d’indication ; les bénéfices attendus et la disponibilité des produits commerciaux et candidats produits de Valneva ; ainsi que les opportunités et tendances de croissance potentielles, y compris les hypothèses et attentes relatives à la taille totale du marché visé par les candidats produits et produits commerciaux de Valneva. 9 Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et hypothèses de Valneva à la date du présent communiqué. Chacune de ces déclarations prospectives implique des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre l’activité, la stratégie, les résultats futurs ou la performance de Valneva et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs peuvent entraîner des divergences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment : le succès de Valneva dans la commercialisation de ses produits ; les incertitudes et retards liés au développement et à la fabrication de vaccins ; la possibilité que les succès obtenus lors des tests précliniques et des essais cliniques antérieurs ne garantissent pas que les essais cliniques ultérieurs produiront les mêmes résultats ou fourniront des données adéquates pour démontrer l’efficacité et la sécurité d’un candidat produit ; les impacts des conditions macroéconomiques, notamment les tarifs et autres politiques commerciales, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, les fluctuations de l’inflation et l’incertitude des marchés financiers et du crédit, sur l’activité, les essais cliniques et la situation financière de Valneva ; des données de sécurité ou d’efficacité inattendues observées au cours d’études précliniques ou cliniques ; des taux d’activation de sites ou de recrutement dans les essais cliniques inférieurs aux attentes ; la capacité de Valneva à tirer parti de ses accords de collaboration et de licence ; les évolutions dans la concurrence anticipée ou existante ; les changements dans l’environnement réglementaire ; les incertitudes et le calendrier du processus d’approbation réglementaire ; l’impact de la crise du crédit mondiale et européenne ; la capacité à obtenir ou maintenir une protection par brevet ou autre propriété intellectuelle et les litiges ou autres différends inattendus. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué sont identifiés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Valneva sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 18 mars 2026, ainsi que dans d’autres documents déposés ponctuellement auprès de la SEC et de l’AMF. Valneva fournit ces informations à la date du présent communiqué et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

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