Communiqué de presse

28 mai 2026

L’ambition climat de Renault Group fondée sur la science

En 2019, Renault Group fut le premier constructeur automobile à s’appuyer sur des objectifs climat fondés sur la science.

Renault Group annonce le renouvellement de ses objectifs fondés sur la science, avec une nouvelle approbation de ses objectifs à court et long terme par la Science Based Targets initiative.

Ces objectifs sont soutenus par la dynamique produit du plan stratégique futuREady.





Boulogne-Billancourt, 28 mai 2026

En 2019, Renault Group fut le premier constructeur automobile à s’appuyer sur des objectifs climat fondés sur la science. Renault Group annonce le renouvellement de ses objectifs fondés sur la science, avec une nouvelle approbation de ses objectifs à court et long terme par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Les tendances actuelles du marché automobile, de l’énergie et les politiques publiques éclairent une voie à suivre. En intégrant ses sites industriels, ses produits et ses fournisseurs, le plan de transition de Renault Group ambitionne de permettre l’accélération de la réduction des gaz à effet de serre. Grâce à la contribution des fournisseurs de matières, des producteurs d’énergie renouvelable et à des politiques incitatives en faveur du bas carbone, le Groupe voit une trajectoire lui permettant de « contribuer à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et de poursuivre les efforts pour s’aligner sur une trajectoire à 1,5°C », comme indiqué dans l’Accord de Paris.

futuREady confirme les prochaines étapes : 16 nouveaux modèles électriques prévus, nouvelle réduction de 25 % de l’énergie par véhicule produit d’ici 2030, 30 % des matières provenant de l’économie circulaire1, dont l’acier, l’aluminium et les polymères, une accélération des progrès sur les batteries avec une densité énergétique plus élevée (amélioration de 10 % à 40 % d’ici 2030), ainsi que des solutions de recyclage.

Objectifs de référence pour 2035

Renault Group s’est fixé des objectifs de référence de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 qui s’inscrivent dans une trajectoire de transition progressive, cohérente avec les conditions actuelles du marché mondial automobile et des politiques publiques.

Ces ambitions reposent sur la poursuite du déploiement des leviers engagés par le Groupe – amélioration de l’efficacité énergétique de ses activités, évolution progressive du mix de ventes de véhicules électriques du Groupe, et mobilisation progressive de la chaîne de valeur tout en intégrant des hypothèses prudentes quant au rythme d’évolution des politiques publiques, des infrastructures énergétiques et des comportements de marché.

Dans ce cadre, Renault Group s’est fixé des objectifs minimaux de réduction des gaz à effet de serre en 2035 par rapport à 2019 :

de 72 % des émissions de ses activités (scopes 1 et 2, approuvée par SBTi dans le cadre de l’ambition du Groupe, voir ci-dessous)

et de 40 % des émissions liées à la production et à l’usage de ses produits (scope 3, non approuvée par SBTi).

Ambitions approuvées par la Science Based Targets initiative

En complément de ces objectifs de référence, Renault Group a défini des niveaux d’ambition de réduction d’émissions à court et long terme approuvés par la Science Based Targets initiative.

Ces niveaux d’ambition peuvent être atteint grâce au plan de transition du Groupe et à une plus forte décarbonation de l’énergie dans la chaîne de valeur automobile amont et aval car la transition climatique ne peut réussir que collectivement.

Dans ce contexte, le Groupe ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre :

de 72 % pour les émissions de ses activités (scopes 1 et 2) en 2035 par rapport à 2019,

de 57% pour les émissions liées à la production et à l’usage de ses produits (scope 3) en 2035 par rapport à 2019,

et vise l’atteinte du net zéro émission carbone2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur en 2050.





https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard

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À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Incluant les matériaux recyclés selon norme ISO 14021 et les chutes ou rebuts de production réincorporés dans les processus de fabrication au sein même d’un site industriel

2 Net zero = 90% de réduction de gaz à effet de serre (scope 1,2 et 3) et 10% investis dans des puits de carbone permanent

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