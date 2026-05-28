Ansu Fati lance officiellement sa carrière musicale avec Music Brokers

L’attaquant du FC Barcelone, actuellement prêté à l’AS Monaco, signe avec Music Brokers et devient le premier joueur de l’histoire du club catalan à lancer une carrière musicale officielle. Son premier single, « Sea Como Sea », sortira le vendredi 19 juin 2026 avec une distribution mondiale assurée par The Orchard (Sony Music).

BARCELONA, Spain, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Brokers signe Ansu Fati pour un accord de carrière à long terme. La relation s’établit dès le début du projet créatif : Federico Scialabba, cofondateur et CEO de Music Brokers, a participé à la production du premier single de l’artiste aux côtés de Gambinoalaprod (Nice) et d’Adrián Ayerbe (Madrid). Ce triangle de production entre Nice, Madrid et New York accompagne l’artiste depuis les premières sessions de studio. Le mastering du single est signé par Fernando Álvarez chez 440 Mastering et la pochette est l’œuvre de Federico Dell’Albani.

Pour nous, ouvrir le catalogue avec Ansu est une décision naturelle : le projet correspond exactement à ce que le label fait de mieux, accompagner des carrières d’artistes ayant une voix propre, qui soient disruptifs et apportent une perspective différente dès le premier jour.” Federico Scialabba

Ansu Fati a commencé à écrire des chansons pendant la longue période de rééducation de sa blessure au genou en 2020. Le projet a pris sa forme définitive après son arrivée à l’AS Monaco en juillet 2025, lorsqu’il a commencé pour fréquenter le studio du producteur Gambinoalaprod. Ansu lui-même a récemment déclaré : “Signer avec Music Brokers, c’est donner un nom officiel à quelque chose qui se passait en privé depuis des années. La décision a été difficile à prendre, mais Federico était présent lors des sessions et connaît les chansons de l’intérieur. Comme je le dis toujours : j’aime exprimer ce que je vis.” — Ansu Fati

« Sea Como Sea » propose une fusion tripartite qui reflète la biographie de l’artiste : l’Afrobeats de son Bissau natal, le Reggaeton de l’Andalousie où il a grandi depuis l’âge de six ans, et l’Amapiano sud-africain qui a redéfini le pouls de la musique mondiale ces dernières années.

Ansu Fati en 2025 à l’AS Monaco, où il a retrouvé sa meilleure forme sportive en atteignant 10 buts en championnat en seulement 965 minutes, juste derrière Ousmane Dembélé. Fati entame désormais, parallèlement à sa carrière footballistique, son parcours officiel d’artiste musical.

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