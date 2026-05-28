INSTALLUX SA - Communiqué relatif à la pré-offre de la société Financière CCE SARL

INSTALLUX S.A.

Communiqué relatif à la pré-offre

de la société Financière CCE SARL

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 mai 2026

La société prend acte de la mise sous pré-offre ayant fait l’objet de l’avis AMF n°226C0729 en date du 27 mai 2026.

Elle informe que le Conseil de surveillance a d’ores et déjà constitué un Comité ad hoc composé de Messieurs Christian Canty, Roland Tchénio et Vincent Girma.

Roland Tchenio et Vincent Girma sont des administrateurs répondant aux critères d’indépendance requis par la règlementation.

Le Comité ad hoc a nommé le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Monsieur Thomas HACHETTE (adresse mail : thachette@sorgem.com / téléphone : 01 40 67 20 00), en qualité d’expert indépendant.

Elle rappelle que le dépôt de l’offre donnera lieu à la publication d’un projet de note d’information par l’initiateur la société FCCE, holding de la famille Canty et que l’offre publique ne sera ouverte qu’après obtention d’un avis de conformité par l’AMF.

Pièce jointe