QUADIENT SA : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 18 juin 2026

Mise à disposition des documents préparatoires à

l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

du 18 juin 2026

Paris, le 28 mai 2026

Quadient SA (la « Société ») informe ses actionnaires qu’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société se tiendra le jeudi 18 juin 2026 à 14 heures, en présentiel et par retransmission en direct, au Courtyard par Marriott Paris Arcueil, 6 avenue du Président Allende, 94110 Arcueil.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d’administration ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n. 56 du 11 mai 2026. L'avis de convocation, rappelant l’ordre du jour et contenant les informations utiles sur les modalités de tenue de cette assemblée et de participation à celle-ci, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire et dans un journal d'annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée générale fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct depuis un lien disponible sur le site Internet de la Société https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission.

Les informations et documents relatifs à l’Assemblée générale et visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont consultables à compter de ce jour sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

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