HOPSCOTCH GROUPE : Information relative à la composition du Conseil de Surveillance à l’issue de l’Assemblée Générale 2026

Communiqué de presse

Paris, le 28 mai à 17h30

Rubrique Communiqué de presse règlementaire

Information relative à la composition du Conseil de Surveillance à l’issue de l’Assemblée Générale 2026

L’Assemblée Générale des actionnaires réunie en date du 28 mai 2026 a décidé :

De la nomination de Monsieur Didier DEMEESTERE, en remplacement de Monsieur Maxime Petiet, en tant que membre du Conseil de Surveillance,

De la nomination de Monsieur Gaël DE LA PORTE DU THEIL en tant que membre du Conseil de Surveillance,

De la nomination de Madame Diane LERAY LEMOINE en tant que membre du Conseil de Surveillance.





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Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 – pfmoley@hopscotch.one

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotch.one

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A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services. HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers et de ses expertises sectorielles.

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de Marge Brute en 2025.

Pour nous suivre : hopscotch.one et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe

Eligible PEA-PME

Pièce jointe