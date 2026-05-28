Une nouvelle façon de se défendre contre les moustiques: une étude montre que les Canadiens sont prêts à repenser leur défense extérieure

BRUXELLES, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les changements climatiques prolongent les saisons de moustiques au Canada, augmentent le nombre d’espèces et étendent les périodes de transmission des maladies (rapport CCDR¹), il devient de plus en plus difficile de profiter du plein air. Que ce soit pour recevoir dans la cour ou passer du temps au chalet, les moustiques deviennent une nuisance grandissante. Et même si le problème évolue, les habitudes des Canadiens, elles, changent peu.

Un nouveau sondage Léger, commandé par Thermacell, montre que la majorité des Canadiens continuent d’utiliser des options comme les vaporisateurs, les lotions et les chandelles, même si ces options sont souvent peu efficaces. Bien que 84 % des Canadiens utilisent une forme de défense contre les moustiques, 65 % affirment que les moustiques nuisent toujours à leur temps passé à l’extérieur.

Cet écart freine les habitudes. En effet, 63 % des Canadiens disent qu’ils passeraient plus de temps dehors s’ils disposaient d’une option plus fiable contre les moustiques.

Des solutions familières, mais peu satisfaisantes

Même si les Canadiens recherchent une défense efficace, simple et facile à utiliser, plusieurs restent attachés à leurs habitudes. Les vaporisateurs et lotions demeurent les choix les plus courants, mais le niveau de satisfaction global n’est que de 58 %, révélant un décalage entre les attentes et l’expérience réelle.

Une meilleure expérience extérieure passe par une nouvelle approche

Cette perception change lorsque les Canadiens essaient une autre solution. Chez ceux qui ont utilisé des dispositifs de défense contre les moustiques en zone, le niveau d’efficacité perçue grimpe à 86 %. Pour plusieurs qui n’ont pas encore fait le changement, ce n’est pas un manque de confiance — mais plutôt un manque de connaissance des alternatives. Par exemple, la notoriété de Thermacell, la marque de défense contre les moustiques en zone la plus vendue au Canada², se situe sous la barre des 40 %³.

« Les gens ne veulent pas penser aux moustiques ni à comment s’en débarrasser. Ils veulent simplement profiter d’être à l’extérieur », explique Adam Goess, directeur exécutif du développement de produits chez Thermacell. « Lorsqu’ils trouvent une solution qui fonctionne efficacement en arrière-plan, cela transforme la durée et le confort de leur expérience extérieure. »

Une nouvelle façon d’assurer une défense contre les moustiques

Avec sa nouvelle campagne « Votre nouvelle façon d’assurer une défense contre les moustiques », Thermacell souhaite faire évoluer les habitudes des Canadiens. Plutôt que d’appliquer des produits sur la peau ou de surveiller une flamme, les dispositifs Thermacell créent une zone de défense contre les moustiques de 6 mètres (20 pieds), défendant efficacement l’espace autour de vous.

Conçue et scientifiquement prouvée, cette technologie sans odeur, sans fumée et facile à utiliser s’intègre naturellement aux moments passés à l’extérieur, pour une expérience plus agréable.

Les options de produits Thermacell pour la défense contre les moustiques comprennent:

Thermacell Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+ : Format portable avec station de recharge rapide pour une utilisation flexible à l’extérieur

Format portable avec station de recharge rapide pour une utilisation flexible à l’extérieur E-ZoneGuard Patio Rechargeable Répulsif : Autonomie de 9 heures pour profiter plus longtemps du plein air sans interruption

Un simple changement pour un meilleur été

Alors que les Canadiens amorcent une nouvelle saison des moustiques, les résultats mettent en lumière une opportunité claire: adopter de nouvelles solutions de défense contre les moustiques pourrait faire une réelle différence dans la façon — et la durée — dont les gens profitent du plein air.

Les produits Thermacell sont offerts partout au pays chez des détaillants majeurs, dont Canadian Tire, Costco, Walmart et Amazon.ca.

Media Contact

Angela-Gabriella Conte, angela-gabriella.conte@northstrategic.com



À propos de Thermacell

Thermacell Repellents, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des solutions de défense contre les moustiques en zone. Présent sur le marché depuis plus de 25 ans, Thermacell a vendu des dizaines de millions de dispositifs dans plus de 30 pays à travers le monde, auprès d’un grand nombre d’utilisateurs satisfaits. Pour en savoir plus sur Thermacell et sa gamme complète de produits pour la défense contre les moustiques, visitez le site : www.thermacell.ca

Sources:



https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2019-45/issue-4-april-4-2019/ccdrv45i04a03-eng.pdf Thermacell Repellents, Inc. calcul basé sur la base de données NIQ Product Fusion Retail Measurement Service (catégorie des produits de défense contre les moustiques en zone) pour la période de 52 semaines se terminant le 27 septembre 2025.Copyright © 2025, Nielsen Consumer LLC. Better Brand Health Tracker, Quantilope, September 2025

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dea4e61d-cf70-499e-8a56-496eaf91c3b3