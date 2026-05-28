Kering - Assemblée générale du 28 mai 2026 : approbation de l'ensemble des résolutions

Communiqué post-AG - 28 05 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



28 mai 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MAI 2026 :

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale mixte de Kering s’est tenue le 28 mai 2026 au siège social du Groupe, sis 40, rue de Sèvres, Paris 7e.

Les actionnaires de Kering ont adopté l’ensemble des résolutions soumises à leur vote, dont celle prévoyant la distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende ordinaire en numéraire de 3 euros par action et d’un dividende exceptionnel en numéraire de 1 euro par action lié à la cession de Kering Beauté à L’Oréal.

Un acompte sur le dividende ordinaire de 1,25 euros par action a été versé le 15 janvier 2026. Le solde de ce dividende ordinaire, de 1,75 euros, sera mis en paiement le 4 juin 2026 sur les positions arrêtées le 3 juin 2026 au soir. Le détachement du coupon interviendra le 2 juin 2026 au matin. Le dividende exceptionnel de 1 euro sera également versé selon ce calendrier.

Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé le renouvellement, pour une durée de quatre ans, des mandats de deux administrateurs, Madame Véronique Weill et Monsieur Serge Weinberg. Ils ont également approuvé la nomination, pour une même durée, de deux nouveaux administrateurs, Madame Marie-Hélène Chenut et Monsieur Laurent Kleitman.

A la suite de cette Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de Kering est composé de 13 membres. Son taux d’indépendance s’établit à 64 % et la proportion de femmes à 45 %, hors les deux administrateurs représentant les salariés. Cinq nationalités y sont représentées (américaine, britannique, chinoise, française et italienne).

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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