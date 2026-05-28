Communication du groupe Casino

 | Source: Groupe Casino Groupe Casino

Prolongation des consentements (consents) de la part des créanciers et report de la maturité des financements opérationnels 

Paris, le 28 mai 2026 

Dans le prolongement de son communiqué du 24 avril 20261, le Groupe annonce avoir obtenu de ses créanciers Term Loan, RCF et Quatrim la prolongation de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d’action au titre (i) de la documentation de financement faisant partie intégrante des plans de sauvegarde accélérée (dettes Term Loan B, RCF et Quatrim) ou (ii) de la documentation des financements opérationnels agréés dans le cadre des protocoles de conciliation.

Les consentements relatifs aux Term Loan B, RCF, financements opérationnels et Quatrim sont désormais valables jusqu’au 26 juillet 2026.

Par ailleurs, le Groupe indique avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 29 juillet 2026.

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0) 1 53 65 24 29




1 Communiqué du 24 avril 2026



Pièce jointe


Attachments

2026-05-28 - CP - Communication Casino
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • May 22, 2026 02:30 ET | Source: Groupe Casino
    Casino Group Communication

    Repayment to Quatrim secured bondholders Paris, 22 May 2026 Casino Group announces that it has repaid on May 20, 2026, €12.4m of the secured debt carried by its subsidiary Quatrim, including €12.3m...

    Read More
    Casino Group Communication
  • May 15, 2026 02:00 ET | Source: Groupe Casino
    Casino Group Communication

    Harmonization of the procedural framework for discussions relating to the adaptation and strengthening of the Casino Group’s financial structure Paris, 15 May 2026 Further to the Group's previous...

    Read More
    Casino Group Communication
 