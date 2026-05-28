Communication du groupe Casino

Prolongation des consentements (consents) de la part des créanciers et report de la maturité des financements opérationnels

Paris, le 28 mai 2026

Dans le prolongement de son communiqué du 24 avril 20261, le Groupe annonce avoir obtenu de ses créanciers Term Loan, RCF et Quatrim la prolongation de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d’action au titre (i) de la documentation de financement faisant partie intégrante des plans de sauvegarde accélérée (dettes Term Loan B, RCF et Quatrim) ou (ii) de la documentation des financements opérationnels agréés dans le cadre des protocoles de conciliation.

Les consentements relatifs aux Term Loan B, RCF, financements opérationnels et Quatrim sont désormais valables jusqu’au 26 juillet 2026.

Par ailleurs, le Groupe indique avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 29 juillet 2026.

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1 Communiqué du 24 avril 2026







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