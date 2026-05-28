Stoneshield Capital schließt überzeichneten Opportunity Fund IV mit Hard Cap von 1,5 Milliarden Euro

LUXEMBURG, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital, eine führende europäische Investmentgesellschaft, die auf den Aufbau und die Skalierung von Plattformen im Bereich Real Assets spezialisiert ist, gab heute den endgültigen Abschluss des Stoneshield Opportunity Fund IV bekannt. Der Fonds erreichte sein Hard Cap von insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Kapitalzusagen (ohne Co-Investments) und übertraf damit sein ursprüngliches Ziel von 1,0 Milliarden Euro. Der Fonds wurde innerhalb von sechs Monaten geschlossen und erreichte das doppelte Volumen seines Vorgängerfonds. Dies unterstreicht die Stärke von Stoneshields differenzierter Investmentstrategie, seiner institutionellen Plattform und seiner Erfolgsbilanz in der Umsetzung. Besonders bemerkenswert war das Tempo der Kapitalaufnahme im aktuellen Marktumfeld, in dem Immobilienfonds laut Preqin weltweit durchschnittlich 17 Monate bis zum Abschluss benötigen.

Der Fonds war deutlich überzeichnet; die Gesamtnachfrage überstieg 2,0 Milliarden Euro. Die Kapitalbeschaffung wurde durch die starke Unterstützung der bestehenden globalen Limited Partners von Stoneshield mit einer Re-Up-Rate von 100 % getragen. Zudem wurde sie durch Zusagen einer ausgewählten Gruppe neuer globaler Investoren erweitert, darunter führende Staatsfonds, globale Berater, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Stiftungen, Family Offices und öffentliche Stiftungen aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Der Fund IV wird kontrollorientierte Investments in europäische Real Assets und damit verbundene Unternehmensplattformen verfolgen und dabei den Besitz der zugrunde liegenden Vermögenswerte als Grundlage für den Aufbau und die Skalierung operativer Unternehmen nutzen. Der Fonds konzentriert sich auf Sektoren, die von strukturellen Wachstumstreibern, Angebotsengpässen und operativer Komplexität profitieren, darunter Energieinfrastruktur, Wohnen, studentisches Wohnen, Hotellerie und kritische Infrastruktur. Bis heute hat der Fund IV seine Erstinvestitionen abgeschlossen. Dazu gehören ein 150-Millionen-Euro-Joint-Venture mit Neinor Homes zur Entwicklung des größten Premium-Wohnprojekts, das in den letzten Jahren in Marbella gestartet wurde; eine Beteiligung von 9,5 % an Meliá Hotels International, wodurch Stoneshield zum zweitgrößten Anteilseigner des Unternehmens wurde und einen Sitz im Verwaltungsrat einer der führenden europäischen Hotelplattformen erhielt; sowie der Erwerb einer 15%igen Beteiligung an Exolum, einer der führenden europäischen Plattformen für Energielogistik und kritische Infrastruktur für Biokraftstoffe.

Die Managing Partners von Stoneshield, Felipe Morenés Botín und Juan Pepa, erklärten: „Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer bestehenden und neuen Investoren. Mit ihrem Engagement bringen sie ihr Vertrauen in Stoneshields differenzierten Ansatz für europäische Real Assets zum Ausdruck. Unsere Strategie besteht darin, einen US-amerikanischen Private-Equity-Ansatz in Europa umzusetzen und dort zu investieren, wo der Besitz von Sachwerten, operative Kompetenz und unternehmerische Komplexität zusammenkommen und wo disziplinierte Due-Diligence-Prüfungen und Umsetzungskompetenz überdurchschnittlichen Wert freisetzen können. Fund IV verschafft uns die notwendige Größe, um diese Strategie weiter umzusetzen: durch die Identifikation proprietärer Investmentchancen, die Skalierung von Plattformen rund um hochwertige Vermögensbestände sowie die aktive Zusammenarbeit mit Managementteams, um Wachstum durch operative Verbesserungen und strategische Neupositionierung freizusetzen. Europa ist nach wie vor ein äußerst attraktiver Markt für Investoren, die lokalen Zugang mit institutioneller Umsetzung und einer kontrollorientierten Eigentümermentalität verbinden können.“

PJT Park Hill und die UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater und Platzierungsagenten für Stoneshield.

Über Stoneshield Capital

Stoneshield Capital ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 30 Investment-Experten in europäischen Städten wie Madrid, Lissabon und Dublin sowie über 30.000 Mitarbeiter in seinen Portfoliounternehmen.

Stoneshield wurde 2018 von Juan Pepa und Felipe Morenés Botín (den „Managing Partners“) gegründet, um langfristige Chancen im Bereich Real Assets und Private Equity in Europa durch einen plattformgesteuerten Investmentansatz zu nutzen. Stoneshield wurde kürzlich unter die Top 100 der weltweiten Fundraising-Franchises von PERE gewählt.

Hinweise für Redakteure:

Stoneshield Capital tritt dem Verwaltungsrat von Meliá Hotels International bei ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290322/0/en/stoneshield-capital-joins-meli%C3%A1-hotel-international-s-board-of-directors.html ) Stoneshield Capital erwirbt 15%-Beteiligung an Exolum von OMERS ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/22/3300241/0/en/stoneshield-capital-to-acquire-15-stake-in-exolum-from-omers.html ) Neinor Homes und Stoneshield Capital starten Partnerschaft über 150 Millionen Euro zur Entwicklung eines Premium-Wohnprojekts in Marbella ( https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-homes-and-stoneshield-capital-launch-150mn-partnership/ )





Medienkontakte

Claudia Suárez

E-Mail: cs@stoneshieldcapital.com

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