Stoneshield Capital clôture la levée de fonds de son fonds Opportunity Fund IV, sursouscrit, à son plafond de souscription de 1,5 milliard d’euros

LUXEMBOURG, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital, société d’investissement européenne de premier plan spécialisée dans la création et le développement de plateformes dans le secteur des actifs réels, a annoncé aujourd’hui la clôture définitive du fonds Stoneshield Opportunity Fund IV à son plafond de 1,5 milliard d’euros d’engagements de capital, hors co-investissements, dépassant ainsi son objectif initial d’un milliard d’euros. Le Fonds a été clôturé en six mois, atteignant une taille deux fois supérieure à celle de son fonds prédécesseur, soulignant la solidité de la stratégie d’investissement différenciante de Stoneshield, de sa plateforme institutionnelle et de son historique d’exécution. Le rythme de la levée est particulièrement remarquable dans le contexte actuel, alors que, selon Preqin, les fonds immobiliers dans le monde mettent en moyenne 17 mois à finaliser leur levée.

Le Fonds a été largement sursouscrit, avec une demande totale dépassant 2 milliards d’euros. La levée a été soutenue par un fort engagement des investisseurs historiques mondiaux de Stoneshield, avec un taux de réengagement de 100 %, et élargie grâce aux engagements d’un groupe sélectif de nouveaux investisseurs internationaux, comprenant notamment des fonds souverains de premier plan, des cabinets de conseil mondiaux, des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation, des family offices et des fondations en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Le Fonds « Fund IV » poursuivra une stratégie d’investissements majoritaires dans des actifs réels européens et des plateformes d’entreprises associées, en utilisant la propriété des actifs sous-jacents comme fondement pour créer et développer des activités opérationnelles. Le Fonds ciblera des secteurs soutenus par des tendances structurelles favorables, des contraintes d’offre et une forte complexité opérationnelle, notamment les infrastructures énergétiques, le résidentiel, le logement étudiant, l’hôtellerie et les infrastructures critiques. À ce jour, le Fonds « Fund IV » a déjà réalisé plusieurs investissements initiaux, parmi lesquels : une joint-venture de 150 millions d’euros avec Neinor Homes visant à développer le plus important projet résidentiel haut de gamme lancé à Marbella ces dernières années ; une participation de 9,5 % dans Meliá Hotels International, faisant de Stoneshield le deuxième actionnaire du groupe et lui assurant une représentation au conseil d’administration de l’une des principales plateformes hôtelières européennes ; ainsi que l’acquisition d’une participation de 15 % dans Exolum, l’une des principales plateformes européennes de logistique énergétique et d’infrastructures critiques dédiées aux biocarburants.

Les associés gérants de Stoneshield, Felipe Morenés Botín et Juan Pepa, ont déclaré : « Nous sommes reconnaissants du fort soutien apporté par nos investisseurs historiques comme nouveaux, dont la confiance reflète la pertinence de l’approche différenciante de Stoneshield sur les actifs réels européens. Notre stratégie consiste à appliquer en Europe le modèle du capital-investissement américain, en investissant là où la détention d’actifs tangibles, les capacités opérationnelles et la complexité des entreprises se rejoignent, et où une discipline d’investissement rigoureuse et une exécution proactive peuvent générer une création de valeur significative. Le Fonds « Fund IV » nous donne les moyens de poursuivre cette stratégie : identifier des opportunités exclusives, développer des plateformes autour de bases d’actifs de grande qualité et collaborer activement avec les équipes dirigeantes afin de stimuler la croissance grâce à des améliorations opérationnelles et à des repositionnements stratégiques. L’Europe demeure un marché particulièrement attractif pour les investisseurs capables d’associer accès local, capacité d’exécution institutionnelle et approche d’investissement orientée vers la prise de contrôle. »

PJT Park Hill et UBS Investment Bank ont agi en qualité de conseillers financiers et d’agents de placement pour Stoneshield.

À propos de Stoneshield Capital

Stoneshield Capital est une société d’investissement européenne de premier plan gérant plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Basée au Luxembourg, elle s’appuie sur une équipe dédiée de plus de 30 professionnels de l’investissement répartis dans plusieurs villes européennes, notamment Madrid, Lisbonne et Dublin, ainsi que sur plus de 30 000 collaborateurs au sein de ses sociétés en portefeuille.

Stoneshield a été fondée en 2018 par Juan Pepa et Felipe Morenés Botín (les « associés gérants ») afin de tirer parti des opportunités de long terme dans les actifs réels et le capital-investissement en Europe grâce à une approche d’investissement fondée sur le développement de plateformes. Stoneshield a récemment été classée parmi les 100 principales franchises mondiales de levée de fonds par PERE.

Notes à l’attention des rédacteurs :

Stoneshield Capital rejoint le conseil d’administration de Meliá Hotels International ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290322/0/en/stoneshield-capital-joins-meli%C3%A1-hotel-international-s-board-of-directors.html ) Stoneshield Capital acquiert une participation de 15 % dans Exolum auprès d’OMERS ( https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/22/3300241/0/en/stoneshield-capital-to-acquire-15-stake-in-exolum-from-omers.html ) Neinor Homes et Stoneshield Capital lancent un partenariat de 150 millions d’euros pour développer un projet résidentiel haut de gamme à Marbella ( https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-homes-and-stoneshield-capital-launch-150mn-partnership/ )





Contact médias

Claudia Suárez

E-mail : cs@stoneshieldcapital.com

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