OSE Immunotherapeutics met en place un financement relais flexible en fonds propres

Première étape d’une stratégie globale de financement ; la Société a intensifié ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux Etats-Unis et en Europe

Le produit brut pourrait représenter 19,3 millions d’euros sur une période de 24 mois, sur la base du cours actuel de l’action 1

Horizon de trésorerie étendu jusqu’à fin décembre 2026

Dépôt du Document Universel d’Enregistrement 2025 désormais prévu le 3 juin 2026, afin d’inclure ce financement

NANTES, France, le 28 mai 2026, 21h CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), annonce aujourd’hui la signature d’une offre visant à mettre en place un financement relais flexible en fonds propres avec IRIS Capital Investment (« IRIS »), dit SmartATM®. Selon les termes de ce financement, dont la signature devrait intervenir dans les prochains jours, IRIS s’engagerait à souscrire jusqu’à 4.000.000 d’actions ordinaires nouvelles de la Société (soit environ 17.0% du capital actuel d’OSE), sous certaines conditions, avec une décote de 5% sur une période pouvant aller jusqu’à 24 mois.

« Depuis le changement de gouvernance intervenu en octobre dernier, nous avons élaboré un nouveau plan stratégique à 3 ans, plus pragmatique, plus réaliste et conforme aux attentes des actionnaires. Nous avons sélectionné la pouchite chronique comme nouvelle indication rare pour lusvertikimab, tandis que nous développons une nouvelle formulation sous-cutanée afin de poursuivre notre développement clinique dans la rectocolite hémorragique. En parallèle, le recrutement dans l'essai de Phase 3 Artemia de Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules avance de manière très satisfaisante » a commenté Marc Le Bozec, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics. « Au cours des derniers mois, nous avons multiplié les interactions avec les investisseurs institutionnels, avec l’ambition de financer ce plan stratégique à 3 ans avec le soutien d'investisseurs spécialisés long terme de premier plan. Ce financement relais constitue la première étape vers la concrétisation de cette ambition. »

Termes et conditions du financement relais flexible en fonds propres avec IRIS (le « Financement »)

Le Financement serait structuré via l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles de la Société (les « BSA »). Le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics, faisant usage de la délégation lui ayant été consentie au titre de sa 21èmerésolution par l’Assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2025, procèderait à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, de 4.000.000 de BSA au profit d’IRIS.

Chaque BSA donnerait droit à IRIS de souscrire une action ordinaire nouvelle de la Société, à sa propre initiative et sous réserve des conditions décrites en annexe de ce communiqué, à un prix d’exercice égal à 95% du cours moyen pondéré par les volumes (CMPV) quotidien le plus bas observé au cours des trois séances de bourse précédant immédiatement la date d’exercice concernée.

Les principaux termes et conditions des BSA sont décrits en annexe du présent communiqué.

Un paiement initial de 2 millions d’euros serait effectué par IRIS à la signature du Financement.

Sur la base du cours actuel de l'action, et dans l’hypothèse où la Société déciderait d'utiliser la totalité du Financement, le produit brut s'élèverait à environ 19,3 millions d'euros (incluant le paiement initial), bien que ce montant ne soit pas garanti.

La Société conserverait le contrôle total sur l'utilisation du Financement et pourrait, à tout moment, après que le paiement initial de 2 millions d’euros ait été intégralement compensé par le prix d’exercice des BSA (ou remboursé à IRIS), limiter le nombre de BSA pouvant être exercés sur une période donnée, modifier le prix plancher d'exercice, suspendre et/ou résilier le Financement, sans frais, afin de s'adapter aux conditions du marché et à ses besoins de trésorerie.

En outre, les cas de défaillance habituels donneraient à IRIS la possibilité de résilier le Financement. Il n'y aurait toutefois aucune clause restrictive financière (covenants).

L'émission des BSA ne serait soumise ni à l’établissement d’un prospectus nécessitant l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), ni à la publication d'un document d'information devant être déposé auprès de l'AMF.

La Société publiera régulièrement sur son site Internet le nombre d'actions nouvelles émises en vertu de l’exercice des BSA.

Horizon de trésorerie et stratégie de financement

À ce jour, la Société ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour honorer ses engagements au cours des 12 prochains mois.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à 17,0 millions d’euros au 31 mars 2026.

Après la réalisation du Financement et la prise en compte d’un produit brut de 19,3 millions d'euros sur une période de 24 mois, et sur la base des hypothèses actuelles, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu’à fin décembre 2026. Cet horizon de trésorerie n’intègre aucun potentiel paiement d’étape à venir dans le cadre des partenariats en cours.

Ce Financement constitue la première étape d’une stratégie globale de financement visant à sécuriser le plan stratégique à 3 ans d’OSE Immunotherapeutics, et la Société a intensifié ses interactions avec les investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Europe.

Afin d’étendre son horizon de trésorerie au-delà de 2026, la Société continue d’évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l’un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres auprès d’investisseurs institutionnels, et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s’ajouter de potentiels paiements d’étape issus des partenariats en cours.

Bien que la Société soit confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs de financement à court terme, rien ne garantit qu'elle sera en mesure d'obtenir les financements nécessaires pour répondre à ses besoins ou d'obtenir des fonds dans des conditions attractives pour financer l'ensemble de ses activités sur un horizon de 12 mois.

La Société a reporté la publication de ses comptes consolidés audités et de son Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice 2025 au 3 juin 2026 après bourse et signature du Financement. La certification des comptes consolidés 2025 par les commissaires aux comptes de la Société interviendra avant le dépôt du Document d'Enregistrement Universel auprès de l'AMF le 3 juin 2026. Les commissaires aux comptes devront inclure une incertitude matérielle sur la continuité d'exploitation dans leur rapport de certification.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basée à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Cliquez et suivez-nous sur Linkedln .

Contacts

OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com

FP2COM (Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

Avertissement

Les résultats financiers consolidés non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 inclus dans ce communiqué de presse ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Société le 29 avril 2026, et restent sujets à tout ajustement et à tout développement pouvant survenir d’ici à la certification de ces résultats financiers. Les auditeurs indépendants de la Société n’ont pas encore audité ni exprimé aucune opinion ou toute autre forme d’assurance sur ces résultats financiers consolidés non audités, en particulier OSE Immunotherapeutics n’a pas encore obtenu l’assurance de ses auditeurs que les états financiers seront certifiés sans réserve. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes de la Société sont en cours.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

En outre, l’AMF invite les sociétés qui recourent à des émissions de titres de capital ou donnant accès au capital de façon échelonnée dans le temps à, en particulier, faire figurer l’avertissement-type suivant :

La Société met en place une ligne de financement en fonds propre sous la forme de bons de souscription d’actions ordinaires nouvelles avec la société IRIS qui, après avoir reçu les actions émises sur exercice des bons de souscription, n’a pas vocation à rester actionnaire de la Société. Les actions, résultant de l’exercice des BSA, seront, en général, cédées sur le marché à bref délai, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l’action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur des actions de la Société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre d’actions émises au profit d’IRIS. Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la Société. Il ne s’agirait pas de la première ligne de financement en fonds propres mise en place par la Société. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques afférents à cette opération, mentionnés dans le présent communiqué.











1 Prix moyen pondéré par les volumes journalier du 27 mai 2026, soit 4,8297 euros. Ce montant n’est pas garanti, dans la mesure où il dépend, entre autres, du cours de l’action.





Pièce jointe