Le Colonel rejoint officiellement la grande famille du CH





MONTRÉAL, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PFK Canada s’inspire des rituels et superstitions qui font partie intégrante de la culture hockey pour soutenir les Canadiens pendant les Séries. Plus tôt pendant les séries, PFK a retrouvé d’authentiques sièges du Forum de Montréal, témoins d’innombrables moments des séries du Tricolore, et les a installés dans des restaurants du Grand Montréal, transformant chaque établissement en lieu de rassemblement pour les partisans pendant les deux premières rondes. Pour plusieurs partisans, le défunt Forum de Montréal représente l’esprit, l’énergie et les superstitions liés à l’histoire de l’équipe, faisant de ces sièges un symbole significatif.

Alors que les Canadiens accèdent à la troisième ronde, PFK alimente la flamme du momentum et de la chance en réunissant deux légendes : les sièges originaux du Forum et le Colonel Sanders, lors du Fan Jam du Centre Bell avant le match 4. Les partisans ont eu l’occasion de s’asseoir dans un morceau de l’Histoire des Canadiens, de s’imprégner de son héritage aux côtés d’une icône du poulet frit, de prendre des photos et de participer à un moment collectif porte-bonheur avant la mise au jeu. PFK récompense également les superfans grâce à un concours sur les réseaux sociaux offrant la chance de gagner des billets pour le match.

« Les séries à Montréal sont portées par la passion, les rituels et un sentiment de croyance qui rassemblent toute la ville », affirme Lauren Pottie, directrice principale, Médias et partenariats chez PFK Canada. « Nous voulions amplifier cette énergie d’une façon authentique pour les partisans et PFK, en ramenant un symbole qui signifie énormément pour la ville et pour le Colonel. Le retour des sièges du Forum à Montréal symbolise l’amour du Colonel pour le hockey, et nous voulions créer un moment rassembleur auquel les partisans peuvent s’identifier. »

PFK continue d’être présent là où la culture hockey prend vie, en élevant les expériences des fans et en assumant pleinement les superstitions des partisans. Les sièges du Forum seront présents dans les restaurants participants pendant toute la durée du parcours éliminatoire des Canadiens, ainsi qu’au Fan Jam du Centre Bell pour le match 4 seulement. Les partisans sont invités à visiter l’activation, à prendre place et à porter chance à l’élan des séries du Canadiens.

À propos de PFK Canada

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, PFK est la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. Encore aujourd’hui, le célèbre mélange de 11 herbes et épices du Colonel sert à assaisonner notre poulet Recette originale® et demeure un secret jalousement gardé. Bien que PFK soit reconnu pour son fameux poulet Recette originale®, la marque propose également une variété de sandwichs et wraps fraîchement préparés, des collations sur le pouce, des accompagnements de style maison, des desserts et des boissons. Aujourd’hui, Les Restaurants Kentucky Fried Chicken du Canada Company (« PFK Canada ») est une filiale de Yum! Brands, qui exploite plus de 60 000 restaurants dans plus de 150 pays à travers le monde. PFK Canada compte plus de 650 établissements au pays. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez kfc.ca

Pour plus d’information :

Suneera Singh, Narrative, suneera.singh@narrativexpr.com

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