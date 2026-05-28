Fortis Life Sciences enrichit son portefeuille AbNano® avec la première bibliothèque VHH dérivée de cellules tueuses naturelles périphériques pour accélérer la découverte d’anticorps

BOSTON, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences annonce ce jour le lancement de sa bibliothèque AbNano® VHH anti-cellules NK, un répertoire d’anticorps à domaine unique (VHH), dérivé de cellules tueuses naturelles (NK, de l’anglais « natural killer » périphériques. Première bibliothèque de ce type, elle est conçue pour soutenir les programmes translationnels et thérapeutiques visant des systèmes de récepteurs complexes associés aux cellules NK. La découverte et l’ingénierie d’anticorps dirigés contre les systèmes de cellules NK constituent un défi technique majeur, en raison de la complexité des récepteurs impliqués, de l’hétérogénéité des profils d’expression et de la dynamique des états fonctionnels de ces cellules.

Les cellules tueuses naturelles jouent un rôle croissant dans l’immunothérapie anticancéreuse et dans la recherche sur les maladies à médiation immunitaire, en raison de leur contribution essentielle à la surveillance immunitaire et de leur potentiel dans le développement de stratégies biologiques et d’ingénierie cellulaire de nouvelle génération. Grâce à leur format compact, les domaines VHH peuvent offrir des avantages pour cibler des antigènes conformationnels ou difficiles d’accès associés aux cellules NK, qui posent problème avec des formats d’anticorps conventionnels.

La bibliothèque AbNano VHH anti-cellules NK répond à ces défis en proposant un répertoire d’anticorps à domaine unique d’origine naturelle, spécifiquement adapté à la biologie des cellules NK. Développée à partir de matériel source issu de cellules NK périphériques biologiquement pertinentes et caractérisée par une forte diversité séquentielle et structurelle, cette bibliothèque offre aux équipes académiques et biopharmaceutiques une ressource différenciante pour la découverte de ligands, l’évaluation de cibles, le développement d’essais et les étapes d’ingénierie en aval.

Des études de validation menées en interne ont permis d’identifier des ligands dirigés contre plusieurs cibles associées aux cellules NK, notamment CD56, CD8a et NKp46. Ces résultats confirment l’utilité de la bibliothèque pour des cibles présentant des fonctions biologiques et des profils d’expression distincts.

« Les systèmes de récepteurs associés aux cellules NK sont, par nature, difficiles à étudier au moyen d’approches conventionnelles de découverte d’anticorps », a déclaré Chris Woodward, directeur principal des solutions d’anticorps chez Fortis Life Sciences. « Des répertoires spécialisés, constitués à partir de matériel source biologiquement pertinent, peuvent aider les chercheurs et les développeurs de thérapies à identifier plus efficacement des ligands dirigés contre des cibles immunitaires. Cette approche pourrait contribuer à accélérer le développement de thérapies fondées sur des cellules immunitaires modifiées, ainsi que de produits biologiques destinés au traitement du cancer et de troubles immunitaires complexes. »

Ce lancement marque la troisième extension du portefeuille AbNano®, en pleine croissance. Comme les autres bibliothèques AbNano, la bibliothèque VHH anti-cellules NK est disponible à la fois comme produit de recherche autonome et dans le cadre de services personnalisés de découverte de VHH. Ces services couvrent notamment la définition de la stratégie de criblage, la sélection par phage display, l’analyse de séquençage, le tri des hits, la conversion recombinante et l’accompagnement des premiers candidats.

Pour en savoir plus, consultez le site fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library

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