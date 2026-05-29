Laurent-Perrier : Communiqué financier - Résultats de l'exercice 2025-2026

Groupe Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, 29 mai 2026

Communiqué financier

Résultats de l’exercice 2025-2026

Laurent-Perrier : Résultat annuel en hausse et

maintien d’un niveau de rentabilité élevé

Les comptes de l’exercice 2025-2026, clos le 31 mars 2026, ont été arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 27 mai 2026 et examinés le même jour par le Conseil de Surveillance, sous la présidence de Monsieur Patrick THOMAS.

Principales données financières consolidées auditées :

En millions d'Euros

Au 31 mars 2026 Exercice

2024-2025

(1er avril 2024 –

31 mars 2025) Exercice

2025-2026

(1er avril 2025–

31 mars 2026) Variation vs Exercice N-1 Ventes champagne 282,9 294,8 + 4,20% Chiffre d'affaires Groupe 294,4 303,8 + 3,18% Résultat opérationnel 74,4 76,1 + 2,24% Marge opérationnelle % (*) 26,3% 25,8% - 0,5 pts Résultat net part du Groupe 47,4 49,5 + 4,52% Bénéfice par action (en euros) 8,02 € 8,45 € + 0,43 € Cash-flow opérationnel (**) - 11,2 24,50 + 35,7

* Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

Commentant les résultats annuels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré :

« Dans un contexte de marché complexe et volatil, le Groupe enregistre en 2025-2026 une progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel annuel qui s’établit à 76,1 millions d’euros.

Soutenus par la solidité de nos fondamentaux que sont la qualité de nos vins, la maîtrise de notre distribution et des investissements réalisés pour soutenir nos marques, nous confirmons la résilience de notre modèle fondé sur la politique de valeur, permettant à nouveau le maintien d’un niveau de marge opérationnelle élevé.

Le Groupe Laurent-Perrier garde ainsi le cap de sa stratégie en s’appuyant toujours sur l’excellence de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution. »

Evolution du chiffre d’affaires :

Durant la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de -1,6% par rapport à l’exercice N-1.

Dans ce contexte, le Groupe a connu, sur la même période, une augmentation de ses ventes en volume de +3,8% par rapport à l’exercice N-1.

Le chiffre d’affaires Groupe (ventes champagne) de l’exercice est en progression de +4,2% pour s’établir à 294,8 millions d’euros à taux de change courants.

Evolution du résultat :

Durant la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le Groupe a continué d’investir dans le développement à long terme de ses marques. Cet investissement dans la valorisation des ventes permet au Groupe de maintenir un taux de marge opérationnelle élevé de 25,8% à taux de change courants.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 49,5 millions d’euros à taux de change courants et représente ainsi 16,3% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :

Le cash-flow opérationnel ressort à +24,5 millions d’euros sur l’exercice 2025-2026 par rapport à

-11,2 millions d’euros lors de l’exercice N-1 : Cette hausse de 35,7 millions d’euros est principalement due à la bonne tenue de l’activité, à la gestion maîtrisée des stocks ainsi que des créances.

Les éléments du bilan consolidé clos au 31 mars 2026 témoignent une nouvelle fois de la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 668,8 millions d’euros et l’endettement net (*) s’établit à 207,9 millions d’euros incluant une trésorerie active de 54,3 millions d’euros. En conséquence, le « gearing » se maintient à un excellent niveau, à 0,31 contre 0,35 au 31 mars 2025.

(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes – trésorerie active

Perspectives :

Dans une époque marquée par de grandes incertitudes géopolitiques et économiques, le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance la mise en œuvre de son plan d’affaires, et maintient le cap de sa stratégie de valeur, érigée sur quatre piliers essentiels :

- Un métier unique dédié à la création de vins de Champagne d'exception,

- Un portefeuille de marques renommées et complémentaires,

- Un approvisionnement de qualité soutenu par une politique de partenariats solides,

- Ainsi qu'une distribution mondiale bien maîtrisée.

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484



Bloomberg : LPE:FP



Reuters : LPER.PA Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares

Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et

Euronext® FAMILY BUSINESS.











Nathalie DUBECQ

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22































Les procédures d’audit relatives aux comptes consolidés de l’exercice 2025-2026 ont été effectuées

par les commissaires aux comptes (KPMG et PwC) et le rapport d’audit est en cours d’émission.

L’ensemble des données financières sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :

https://www.finance-groupelp.com/





Annexes

Analyse du chiffre d’affaires champagne

Exercice 2025-2026

(1er avril 2025 – 31 mars 2026) Chiffre d’affaires champagne (M€) 294,8 Variations en % vs. Exercice N-1 Variation totale + 4,2% dont effet volume + 3,8% dont effet prix / mix + 1,4% dont effet de change 1,0%

Eléments du Bilan consolidé

Groupe - en M€ Au

31 mars 2025 Au

31 mars 2026 Capitaux Propres

part du Groupe 627,3 668,8 Endettement Net 220,2 207,9 Stocks et en-cours 679,3 701,2

Agenda financier

Assemblée générale : le 16 juillet 2026 à 16h00 à Reims, Hôtel de la Paix, 9 rue Buirette

Résultats semestriels de l’exercice 2026-2027 : Fin novembre 2026 (date à confirmer)

Domaine Laurent-Perrier - 51150 Tours-sur-Marne – France

Tél : 33 (0) 3 26 58 91 22 – Fax : 33 (0) 3 26 58 77 29

Laurent-Perrier, S.A. A Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22 594 271,80 Euros

R.C.S. Reims b 335680096 - siret 335 680 096 00021 – APE 6420Z

Champagne Laurent-Perrier – Champagne Salon – Champagne Delamotte – Champagne de Castellane

Pièce jointe