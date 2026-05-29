Assemblée générale mixte du 19 juin 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 29 mai 2026 (8h00) - Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte d’ADLPartner qui se tiendra le vendredi 19 juin 2026 à 9 heures au 15 rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100).

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2026 : avis de réunion valant avis de convocation. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

En application de l’article R.22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des informations et documents relatifs à cette assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actionnaires/.

Les documents et renseignements concernant l’assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

À propos du Groupe DÉKUPLE

Leader européen de la Communication et du Data Marketing, le Groupe DÉKUPLE possède un modèle d'affaires international et diversifié. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing avec : un Cabinet de Conseil, expert dans la transformation Data technologies, IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Hub Subscription Sales Marketing (Assurances & Magazines) et une « Boost Factory » regroupant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance.

Notre Groupe familial, aux actionnaires stables, s'est engagé dans une croissance rentable et durable, grâce à une stratégie de diversification de ses activités. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et la croissance externe du Groupe de manière pérenne. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s'appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés européens et aux positions clés de ses agences locales, le Groupe conduit des Pitches Européens sans couture, en montant des équipes multi agences et multi expertises.

Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

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