Nanterre, le 29 mai 2026

VINCI finalise l’acquisition de Fletcher Construction

en Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros pour un effectif de 2 300 collaborateurs

Renforcement de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande

Marché néo-zélandais des infrastructures très dynamique

VINCI Construction a finalisé aujourd’hui l’acquisition, annoncée le 20 janvier 2026, de Fletcher Construction.

Créée en 1909, l'entreprise Fletcher Construction, filiale du groupe néo-zélandais Fletcher Building, emploie plus de 2 300 personnes en Nouvelle-Zélande où elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros (1,3 milliard de dollars néo-zélandais). Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s’y ajoute un volume d’activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Aux côtés de HEB Construction à Auckland, acquis en 2015, ainsi que de SOL à Christchurch et de Wharehine dans l’île du Nord, acquis en 2025, cette acquisition renforce le réseau des entreprises de proximité de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande et lui permet également de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures dans ce pays.

VINCI avec l’ensemble de ses activités a réalisé un chiffre d’affaires en 2025 de plus de 830 millions d’euros en Nouvelle-Zélande.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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