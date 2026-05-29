Stellar Alpina sichert sich 3,5 Mio. CHF für die Entwicklung detonationsbasierter Antriebssysteme für die Mobilität nach dem Raketenstart

Das in Zürich ansässige Start-up entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für Raketenantriebe (Rotating Detonation Rocket Engines, RDRE), um den Transfer zwischen Umlaufbahnen schneller, kompakter und effizienter zu gestalten. Nur 82 Tage nach der Gründung hat Stellar Alpina Europas erste bekannte kommerzielle RDRE-Hotfire-Kampagne abgeschlossen und damit ein Deep-Tech-Konzept in außergewöhnlich kurzer Zeit in getestete Hardware umgesetzt. Die Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Mio. CHF (ca. 4,5 Mip. USD) wird von Founderful, dem führenden Pre-Seed-Risikokapitalfonds der Schweiz, unter Beteiligung von LP&E angeführt.

Von links nach rechts: Rick Röthlisberger, Simi Y. Wespi, Victor Elliesen und Patrick Egli, Gründer von Stellar Alpina.

Foto: Daniel Kunz, www.danielkunzphoto.com, Adliswil, Schweiz.

ZÜRICH, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellar Alpina, ein Schweizer Weltraum-Startup mit Hauptsitz im Innovation Park Zürich, hat sich 3,5 Mio. CHF in einer von Founderful angeführten Pre-Seed-Finanzierungsrunde gesichert. An der Finanzierungsrunde beteiligt sind LP&E, eine Deep-Tech-Venture-Capital-Gesellschaft, zu deren Portfolio unter anderem Beteiligungen an Isar Aerospace, Quantum Systems und Impulse Space zählen, sowie ausgewählte strategische Investoren aus dem Deep-Tech-Ökosystem. Nur 82 Tage nach der Gründung hat Stellar Alpina bereits seine eigene Testinfrastruktur aufgebaut, in Betrieb genommen und eine vollständige Triebwerkstestkampagne mit „Engine 0“, seinem ersten Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe, abgeschlossen. Die Testreihe umfasste acht Detonations-Hotfires und lieferte Bildmaterial, das bis zu fünf stabile Detonationswellen zeigt. Dies ist der europaweit erste bekannte Meilenstein für kommerzielle RDRE-Hotfire-Tests. Dank der Finanzierung kann Stellar Alpina nun dieses Momentum für die Entwicklung von Triebwerken nutzen, die für die nächste Ära der Mobilität im Weltraum konzipiert sind.

DIE WELTRAUMWIRTSCHAFT TRITT IN EINE NEUE PHASE EIN

In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für den Zugang zum Orbit drastisch gesunken. Raketenstarts werden häufiger, zuverlässiger und zugänglicher. Doch wie so oft: Kaum ist eine Hürde genommen, zeigt sich schon das nächste Hindernis.

Ein Satellitenbetreiber, der heute eine Nutzlast von der erdnahen Umlaufbahn in die geostationäre Umlaufbahn befördern muss, ist auf Antriebsarchitekturen angewiesen, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben. Betreibern, die Servicearbeiten, Montagen oder Repositionierungen im All planen, stehen kaum Systeme zur Verfügung, die auf die von ihren Missionen geforderte Einsatzfrequenz und Flexibilität ausgelegt sind.

„Engine 0“ von Stellar Alpina, Europas erstes kommerziell entwickeltes Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe.

GESCHWINDIGKEIT ALS GRUNDPRINZIP

Stellar Alpina verkörpert genau die Entschlossenheit, die bahnbrechende Technologien erfordern. Das Gründerteam hat seine Wurzeln bei ARIS (Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz). Dort arbeiteten sie an interdisziplinären Raketenprojekten und entwickelten im Jahr 2024 das weltweit erste von Studierenden gebaute Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe. Jahrelang engagierte sich Mitgründer Simi Wespi in der Schweiz für die Weiterentwicklung von RDRE-Technologien, obwohl er immer wieder auf Ablehnung stieß. Doch statt sich von diesem Gegenwind entmutigen zu lassen, stellte er innerhalb von ARIS ein eigenes Team zusammen und bewies die Tauglichkeit des Konzepts.

Die Ingenieurskultur von Stellar Alpina basiert auf destruktiven, iterativen Tests: Hardware bauen, zünden, zerstören, lernen, verbessern. In einem Bereich, in dem Entwicklungszyklen oft in Jahrzehnten gemessen werden, ist die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit der entscheidende Wettbewerbsvorteil von Stellar Alpina.

Dieser Ansatz ermöglichte es dem kleinen Gründerteam, den aktuellen Meilenstein in einer beispiellosen Geschwindigkeit zu erreichen und wird auch die nächsten Schritte prägen: umfassende Hotfire-Kampagnen mit verschiedenen Triebwerkskonfigurationen, der Ausbau einer größeren Testinfrastruktur und die Entwicklung des flugtauglichen Triebwerks.

„Engine 0“ während des Hotfire-Tests.

Zitate

„Für die Weltraumwirtschaft geht es längst nicht mehr nur um die Frage, wie wir in den Orbit gelangen. Die nächste Herausforderung ist die Mobilität nach dem Start: der Transfer, die Neupositionierung und der Betrieb von Anlagen in Umlaufbahnen mit höherer Energie, im cislunaren Raum und in komplexeren Missionsarchitekturen. Wir sind davon überzeugt, dass der detonationsbasierte Antrieb den dafür erforderlichen Durchbruch bringen kann, indem er Raketentriebwerke kleiner, effizienter und leistungsfähiger macht. Stellar Alpina schafft die Grundlage für Mobilität im Weltraum zwischen den Welten.“

Victor Elliesen, Mibegründer, Stellar Alpina AG

„Mein Traum ist es, zu sehen, wie Schweizer Technologie die Weltraumforschung ermöglicht und erweitert. Dafür brauchen wir echten unternehmerischen Tatendrang und entschlossenes Handeln. Wir müssen die Macher unterstützen, die hart arbeiten und persönliche Risiken eingehen, um diese ehrgeizigen Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Stellar Alpina ist genau so ein Team!“

Thomas H. Zurbuchen, Prof. und Direktor ETH Zürich | Weltraum, NASA Head of Science 2016–2022.

„Von der Gründung bis zum Hotfire-Test in weniger als drei Monaten. Das zeigt, wie dieses Team arbeitet. Der Markt für orbitale Mobilität ist riesig, unterversorgt und wächst schnell. Wir glauben, dass die Gründer von Stellar Alpina das richtige Team sind, um ein wegweisendes Unternehmen aus der Schweiz aufzubauen.“

Alex Stöckl, Gründungspartner, Founderful

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Über Stellar Alpina

Die Stellar Alpina AG ist ein 2026 gegründetes Schweizer Weltraum-Startup mit Hauptsitz im Switzerland Innovation Park Zürich in Dübendorf. Das Unternehmen entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für Raketenantriebe und orbitale Transportsysteme für Mobilität im All, hochenergetische Transfers sowie zukünftige Deep-Space-Infrastrukturen. Stellar Alpina wurde von vier Absolventen von ARIS, der Akademischen Raumfahrt Initiative Schweiz, gegründet und nutzt Detonationen, um die Infrastruktur für Mobilität im Weltraum aufzubauen.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b70b-ebb6-45da-aec0-867b82e6cd21/de

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