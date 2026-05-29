Stellar Alpina lève 3,5 millions de francs suisses pour développer une propulsion à détonation pour la mobilité post-lancement

Cette start-up zurichoise développe des moteurs-fusées à détonation rotative (RDRE - Rotating Detonation Rocket Engines) compacts afin de rendre les déplacements entre orbites plus rapides, plus légers et plus efficaces. Seulement 82 jours après sa création, Stellar Alpina a mené à bien la première campagne d’essais à chaud de RDRE commerciaux connue en Europe, transformant un concept de pointe en prototype testé à une vitesse exceptionnelle. Ce tour de pré-amorçage de 3,5 millions de francs suisses, soit environ 4,5 millions de dollars, est mené par le principal fonds de capital-risque d’amorçage suisse, Founderful, avec la participation de LP&E.

De gauche à droite : Rick Röthlisberger, Simi Y. Wespi, Victor Elliesen et Patrick Egli, fondateurs de Stellar Alpina.

Photo : Daniel Kunz, www.danielkunzphoto.com, Adliswil, Suisse.

ZURICH, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellar Alpina, une start-up spatiale suisse dont le siège se trouve à l’Innovation Park Zurich, a levé 3,5 millions de francs suisses pour un tour de pré-amorçage mené par Founderful. Ce tour a également bénéficié de la participation de LP&E, une société de capital-risque spécialisée dans les technologies de pointe dont le portefeuille comprend des investissements dans Isar Aerospace, Quantum Systems et Impulse Space, ainsi que d’investisseurs stratégiques sélectionnés au sein de l’écosystème des technologies de pointe. Stellar Alpina a construit et mis en service son infrastructure d’essai, puis a mené à bien une campagne complète de tests moteur avec Engine 0, son premier moteur-fusée à détonation rotative, 82 jours seulement après sa création. Cette campagne de huit essais à feu par détonation a permis d’obtenir des images montrant jusqu’à cinq ondes de détonation stables, marquant les premières étapes connues d’essais à feu commerciaux de RDRE en Europe. Le financement permettra à Stellar Alpina de transformer cette dynamique en moteurs destinés à la prochaine ère de la mobilité spatiale.

L’ÉCONOMIE SPATIALE ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE

Au cours de la dernière décennie, le coût de la mise en orbite a considérablement baissé. Les lancements sont de plus en plus fréquents, fiables et accessibles. Toutefois, comme souvent, lorsqu’une contrainte commence à s’atténuer, une autre apparaît.

Aujourd’hui, un opérateur de satellites qui doit déplacer une charge utile de l’orbite terrestre basse vers l’orbite géostationnaire dépend d’architectures de propulsion qui n’ont que peu évolué depuis des décennies. Les opérateurs qui prévoient des opérations de maintenance, d’assemblage ou de repositionnement en orbite constatent que peu de systèmes sont conçus pour répondre à la cadence et à la flexibilité requises par leurs missions.

Engine 0 de Stellar Alpina, le premier moteur-fusée à détonation rotative développé en Europe à des fins commerciales.

LA VITESSE COMME PRINCIPE FONDAMENTAL

Stellar Alpina incarne la détermination que requièrent les technologies de pointe. L’équipe fondatrice trouve ses racines au sein d’ARIS (Academic Spaceflight Initiative Switzerland - Initiative spatiale académique suisse), où elle a travaillé sur des projets interdisciplinaires de fuséologie et développé, en 2024, le premier moteur-fusée à détonation rotative (RDRE) au monde conçu par des étudiants. Pendant des années, le cofondateur Simi Wespi a défendu l’idée des RDRE en Suisse, malgré des refus répétés. Au lieu de se laisser abattre, il a contribué à la création d’une équipe au sein d’ARIS et prouvé la viabilité de ce concept.

La culture d’ingénierie de Stellar Alpina repose sur des tests itératifs et destructifs qui consistent à construire, tester, détruire, tirer des enseignements et améliorer. Dans un domaine où les cycles de développement se mesurent souvent en décennies, la rapidité d’exécution de Stellar Alpina constitue son atout majeur.

Cette approche, qui a permis à la petite équipe fondatrice d’atteindre cette étape importante à une vitesse sans précédent, déterminera la suite : des campagnes d’essais à feu à grande échelle sur de nombreuses configurations de moteur, la mise en place d’une infrastructure d’essai plus vaste et le développement du moteur de vol.

Engine 0 lors des essais à feu.

Citations

« L’économie spatiale ne se limite plus à la question de l’accès à l’orbite. Le prochain défi concerne la mobilité après le lancement : le transfert, le repositionnement et l’exploitation des ressources sur des orbites à plus haute énergie, dans l’espace cislunaire et au sein d’architectures de mission plus complexes. » Nous pensons que la propulsion par détonation peut apporter le changement radical nécessaire en rendant les moteurs de fusée plus petits, plus efficaces et plus performants. Stellar Alpina pose les fondations de la mobilité dans l’espace entre orbites. »

Victor Elliesen, cofondateur de Stellar Alpina AG

« Mon rêve est de voir la technologie suisse faciliter et étendre l’exploration spatiale. Pour y parvenir, nous avons besoin d’un véritable esprit d’entreprise et d’actions concrètes. Nous devons soutenir les bâtisseurs qui travaillent dur et prennent des risques personnels pour transformer ces objectifs ambitieux en réalité, et c’est exactement ce qu’incarne l’équipe de Stellar Alpina ! »

Thomas H. Zurbuchen, professeur et directeur de l’ETH Zurich | Espace, responsable scientifique de la NASA de 2016 à 2022.

« Passer de la création à l’essai à feu en moins de trois mois. Cela en dit long sur la façon dont cette équipe fonctionne. Le marché de la mobilité spatiale est vaste, sous-exploité et en pleine croissance. Nous sommes convaincus que les fondateurs de Stellar Alpina ont créé l’équipe parfaite pour bâtir une entreprise de référence en Suisse. »

Alex Stöckl, associé fondateur, Founderful

Notes à l’attention de la rédaction

ENREGISTREMENTS VIDÉO DISPONIBLES ICI

À propos de Stellar Alpina

Fondée en 2026, Stellar Alpina AG est une start-up spatiale suisse basée au Switzerland Innovation Park Zurich, à Dübendorf. Elle développe des moteurs-fusées à détonation rotative ainsi que des architectures de véhicules spatiaux destinés à la mobilité orbitale, aux transferts d’énergie à haute énergie et aux futures infrastructures d’exploration spatiale lointaine. Créée par quatre anciens membres d’ARIS (Academic Spaceflight Initiative Switzerland - Initiative spatiale académique suisse), Stellar Alpina exploite la technologie des détonations pour construire l’infrastructure nécessaire à la mobilité dans l’espace entre orbites.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b70b-ebb6-45da-aec0-867b82e6cd21/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ed6e022-964a-43ea-83e0-785304ad4be5/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/399f639c-6901-41df-be7a-9e44efbaedde/fr