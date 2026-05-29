Communiqué de presse

Atos s’engage aux côtés de la Fédération française des jeux mathématiques pour promouvoir les mathématiques auprès des jeunes générations

Paris, France – le 29 mai 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce la signature d’un partenariat de mécénat avec la Fédération française des jeux mathématiques (FFJM), visant à soutenir le développement des activités de l’association et à promouvoir l’apprentissage des mathématiques auprès du grand public, en particulier des jeunes générations.

Ce partenariat, conclu pour une durée de trois ans (2026-2028), marque une étape importante dans l’engagement d’Atos en faveur de l’éducation scientifique et du développement des compétences nécessaires aux métiers du numérique.

Un engagement en faveur de l’éducation scientifique

À travers ce partenariat, Atos entend contribuer activement à la diffusion des compétences scientifiques, au cœur des enjeux de transformation numérique et de compétitivité des territoires.

En s’associant à la FFJM, acteur reconnu pour la promotion des mathématiques par le jeu, Atos soutient une initiative qui vise à sensibiliser un large public et à encourager les vocations scientifiques dès le plus jeune âge.

Fondée en 1987 et agréée par l’Éducation nationale, la FFJM œuvre à rendre les mathématiques accessibles et attractives en s’appuyant sur des approches ludiques et pédagogiques, et rassemble chaque année plus de 100 000 participants dans plus de vingt pays à travers son championnat international.

Un partenariat structurant et visible

En tant que partenaire majeur, Atos bénéficiera d’une visibilité sur les supports de communication de la FFJM et participera aux temps forts de l’association, notamment le Championnat International des Jeux Mathématiques et Logiques.

Le groupe sera également présent lors de la finale internationale organisée en France en 2027, avec un stand et des prises de parole, et verra sa marque associée à l’équipe de France engagée dans la compétition via une présence sur les maillots des participants.

Ce partenariat s’inscrit dans une logique non commerciale, fondée sur un engagement commun pour la promotion des mathématiques en France et à l’international.

Répondre au défi des talents numériques

Dans un contexte de pénurie de talents scientifiques, cette initiative contribue à valoriser les filières scientifiques et à sensibiliser de nouveaux publics aux mathématiques. Au cours des dernières années, une part croissante d’élèves ont abandonné les mathématiques, avec une baisse marquée des profils les plus scientifiques et une diminution des inscriptions dans les filières STEM (Science, Technologie, Ingénierie and Mathématiques). Cette évolution alimente un risque majeur pour les carrières futures, dans un contexte où la France fait face à une pénurie structurelle de talents scientifiques, avec des besoins estimés à plusieurs dizaines de milliers d’ingénieurs et spécialistes supplémentaires chaque année pour accompagner la transformation numérique et industrielle. Or, les mathématiques constituent un socle essentiel de compétences pour ces métiers, permettant notamment de modéliser, analyser et prévoir des phénomènes complexes. À l’heure de l’essor de l’intelligence artificielle, cette base scientifique devient encore plus stratégique. Dans ce contexte, le renforcement de l’enseignement des mathématiques apparaît comme un enjeu clé pour préparer les talents capables de maîtriser et d’encadrer les innovations technologiques de demain.

À travers ce partenariat, Atos renforce sa stratégie visant à attirer et former les experts numériques de demain, en favorisant l’émergence de vocations et en accompagnant le développement des compétences indispensables à la transformation digitale.

Franck Chartier, directeur général, Atos France, déclare : « Ce partenariat avec la Fédération française des jeux mathématiques illustre pleinement notre engagement en faveur de l’éducation scientifique. En soutenant des initiatives comme celles de la FFJM, qui rendent les mathématiques accessibles et attractives tout en développant la créativité des participants, nous contribuons à attirer et préparer les talents qui construiront le monde numérique de demain. »

Antoine Vanney, Président de la FFJM, ajoute : « Nous sommes ravis de compter Atos parmi nos partenaires majeurs. Cette collaboration nous permettra de renforcer notre mission de démocratisation des mathématiques et d’encourager toujours plus de jeunes à s’engager dans des parcours scientifiques. »

Atos sera présent à la finale nationale de la FFJM , à laquelle près de 650 participants sont attendus, et qui se déroulera cette année le samedi 30 mai en simultané dans plusieurs centres en France métropolitaine et outre-mer. Atos participera également à la finale internationale en France en 2027.

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À propos de la FFJM

La Fédération Française des Jeux Mathématiques (FFJM) est une association loi 1901 sans but lucratif, agréée par l’Éducation nationale. Elle a pour mission de développer le goût des mathématiques par le jeu, d’encourager la résolution de problèmes et de détecter les jeunes talents scientifiques. Chaque année, elle organise le Championnat International des Jeux Mathématiques et Logiques, qui rassemble plus de 100 000 participants de tous âges et de plus de vingt pays.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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