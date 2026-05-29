ADC SIIC: Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026





ADC SIIC

Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros

Siège social : Avenue de l'Astronomie, 9 – 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique)

RPM Bruxelles – Section francophone 0526.937.652

Bruxelles, le 29 mai 2026

Informations réglementées :

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026

La société européenne Alliance Développement Capital S.I.I.C. annonce avoir mis à disposition du public, le 29 mai 2026, les documents préparatoires à l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026 à 10 heures, à savoir la convocation comprenant l’ordre du jour et les propositions de décisions, le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation, les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale, les formulaires de participation, de procuration et de vote par correspondance.

Les documents préparatoires à l’assemblée générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse www.adcsiic.eu, rubrique « Informations réglementées », « Informations pour les actionnaires », « Assemblées générales 2026 ».

Les formalités pratiques de participation à l’assemblée générale sont décrites dans la convocation.

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra physiquement au siège de la Société.

Pièce jointe