Azimut adopte un régime de communication semestrielle de l’information financière

LONGUEUIL, Québec, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Azimut Exploration Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce l’adoption d’un régime de communication semestrielle de l’information financière. Le présent communiqué de presse est publié et déposé en vertu de la Décision générale coordonnée 51-933 relative aux dispenses permettant les rapports semestriels pour certains émetteurs émergents (« DGC 51-933 »).

La DGC 51-933 permet aux émetteurs émergents admissibles d’opter volontairement pour le passage d’un régime de présentation trimestrielle à un régime de présentation semestrielle de l’information financière. En adoptant ce régime, Azimut vise à réduire le fardeau administratif et financier associé à la présentation trimestrielle de l’information financière.

À la suite de l’adoption de ce régime, la Société ne déposera pas d’états financiers intermédiaires ni de rapport de gestion pour la période de trois mois se terminant le 30 novembre ni pour la période de neuf mois se terminant le 31 mai de chaque exercice fiscal applicable. Par conséquent, la première période intermédiaire pour laquelle la Société n’entend pas déposer de rapport financier intermédiaire ni de rapport de gestion est la période de neuf mois se terminant le 31 mai 2026. Azimut continuera de déposer ses états financiers annuels audités et le rapport de gestion (dans les 120 jours suivant la fin de son exercice, soit le 31 août) ainsi que son rapport financier intermédiaire semestriel et le rapport de gestion (dans les 60 jours suivant la fin de la période de six mois, soit le dernier jour de février).

La Société confirme qu'elle répond aux critères d'éligibilité, qui stipulent notamment que l’émetteur doit être un émetteur émergent dont les revenus annuels sont inférieurs à 10 millions de dollars et maintenir un historique de divulgation continue conforme au cours des douze (12) derniers mois.

La Société demeure engagée à fournir des divulgations rapides et transparentes et continuera de rapporter tous les changements importants et développements importants comme requis par l'Instrument national 51-102 – Obligations de divulgation continue.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec. Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): 3 e phase de forage complétée; Zone Rosa (or) : 2 e phase de forage complétée – l’implantation d’un nouveau programme est en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): 3 phase de forage complétée; (or) : 2 phase de forage complétée – l’implantation d’un nouveau programme est en cours. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage.

(100% Azimut): (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ); programme de 10 000 m de forage en cours.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en cours. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : programme 2026 en préparation.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.