Financière Moncey : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 19 juin 2026

FINANCIÈRE MONCEY

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 29 mai 2026

Modalités de mise à disposition des informations relatives

à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 19 juin 2026

Financière Moncey informe ses actionnaires que son Assemblée générale ordinaire se tiendra à la Tour Bolloré (31-32 quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux) le vendredi 19 juin 2026 à 10h30.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 17 avril 2026. Il contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires ; ils sont consultables sur le site internet de la société à l’adresse www.financiere-moncey.fr (Investisseurs/Information réglementée).





Pièce jointe