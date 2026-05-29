Le mandat d’Isabelle Hudon à la présidence et direction générale de BDC est renouvelé jusqu’en 2030





MONTRÉAL, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président du conseil d’administration de la Banque de développement du Canada (BDC), Brian O’Neil, a confirmé aujourd’hui le renouvellement du mandat d’Isabelle Hudon à titre de présidente et cheffe de la direction jusqu’en 2030, assurant ainsi la continuité de la direction de la société de la Couronne dans un contexte où les entrepreneur.es font face à une incertitude persistante liée aux tensions géopolitiques

« Le leadership d’Isabelle Hudon a démontré qu’une banque de développement peut agir rapidement, demeurer rentable et avoir un impact concret là où ça compte le plus : sur le terrain, auprès des entreprises. BDC a été un instrument essentiel pour protéger nos PME contre les tarifs américains injustes et joue un rôle central dans le renforcement de la souveraineté économique du Canada, une entreprise à la fois. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration dans les prochaines années afin de bâtir un Canada plus fort, plus résilient et plus prospère », a déclaré la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly.

« Depuis 2021, le leadership exceptionnel de Mme Hudon a permis à BDC de franchir une étape majeure en matière d’envergure et de pertinence. Son bilan des cinq dernières années est remarquable et ferait la fierté de toute personne à la direction d’une organisation. Je suis donc ravi de confirmer qu’elle poursuivra son mandat jusqu’en 2030, apportant une stabilité essentielle à un moment charnière pour le Canada et ses entrepreneur.es. Le moment est particulièrement bien choisi, alors que BDC amorce l’élaboration de sa prochaine stratégie d’entreprise quinquennale, un exercice pour lequel elle est particulièrement bien positionnée », a ajouté M. O’Neil.

Mme Hudon a été nommée pour la première fois en août 2021. Depuis, le nombre de client.es de BDC a augmenté de près de 50 %, dépassant les 100 000 depuis 2023. Sous sa direction, des initiatives phares comme la Plateforme pour le secteur de la défense (enveloppe de 6 G$ en financement, investissements, services-conseils et soutien à l’écosystème afin de renforcer les capacités du Canada en matière de défense et de sécurité) et la pratique de Financement collaboratif de BDC ont été lancées.

Parallèlement, d’importantes nouvelles solutions ont été mises en place pour les entrepreneur.es au cours de son mandat, notamment l’initiative Excelles – Fonds et Lab pour les femmes de 500 M$, le Fonds de croissance en capital de risque de 500 M$, l’initiative Partenaires d’investissement de croissance de 450 M$, le Fonds pour entrepreneur.es autochtones de 100 M$, le Fonds pour entrepreneur.es noir.es de 100 M$, ainsi que le Fonds des sciences de la vie de 150 M$.

Mme Hudon a renforcé le rôle de développement de BDC en tant qu’acteur clé dans la réponse globale du gouvernement du Canada aux tarifs injustes, notamment avec :

Pivoter pour se propulser : enveloppe de 500 M$ en financement et services-conseils pour aider les entreprises canadiennes touchées par les tarifs.

Programme de garantie du bois d’œuvre résineux : enveloppe de 1,2 G$ visant à aider les entreprises canadiennes admissibles du secteur à accéder à du financement et à des lettres de crédit émises par des institutions financières, appuyées par une garantie de BDC, afin d’atténuer la pression financière liée aux garanties exigées ou aux dépôts associés aux droits de douane.

LIFT, initiative d’adoption de l’IA : solution de 500 M$ pour aider 1 000 PME à adopter l’intelligence artificielle en leur offrant le financement et les conseils pratiques nécessaires.

Programme de soutien aux industries de l’acier et de l’aluminium : solution de fonds de roulement de 1 G$ visant à atténuer les chocs de liquidités à court terme causés par un environnement tarifaire en évolution, en répondant aux risques immédiats pour les entreprises, soit l’érosion des flux de trésorerie et du fonds de roulement.

Plus récemment, Mme Hudon a agi comme négociatrice en chef pour le Canada et hôte dans le cadre du développement de la Banque pour la défense, la sécurité et la résilience (BDSR), une institution multilatérale visant à combler les lacunes de financement des chaînes d’approvisionnement en défense et à offrir du financement à long terme (15 à 30 ans) aux membres de l’OTAN et à leurs alliés. Sous son leadership, le Canada a été choisi comme pays hôte du siège social.

BDC est demeurée rentable année après année sous sa direction, générant en moyenne 1,02 G$ de bénéfices de base par année, tout en améliorant son ratio d’efficience, passé de 41,3 en 2020 à 37,2 en 2025. En tant que société de la Couronne commerciale autofinancée, BDC s’engage à constituer un bénéfice net pour les contribuables grâce aux dividendes versés au gouvernement du Canada (1,4 G$ depuis 2021). L’ensemble de ses dépenses est financé par ses propres revenus.

À propos d’Isabelle Hudon

Leader mobilisatrice au sens stratégique aiguisé, Isabelle Hudon apporte aux organisations qu’elle dirige une vision systématiquement ambitieuse et résolument tournée vers l’action. Elle s’est jointe à BDC en août 2021 à titre de présidente et cheffe de la direction, après avoir agi comme ambassadrice du Canada en France et à Monaco de 2017 à 2021 et occupé les postes de présidente et cheffe de la direction (Québec) et de vice-présidente principale pour Financière Sun Life Canada.

En marge de ses fonctions chez BDC, Isabelle est coprésidente du Conseil consultatif de l’Ordre de Montréal en plus d’être cofondatrice de L’effet A. Précédemment, elle a agi comme représentante du premier ministre du Canada pour la Francophonie et siégé aux conseils d’administration d’Hydro-Québec, du Groupe Marcelle, de Holt Renfrew et du Conseil des arts du Canada.

Isabelle Hudon a été honorée par plusieurs distinctions remarquables. En reconnaissance de ses contributions à la société, elle a reçu un doctorat en droit honoris causa de l'Université Concordia et les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur de la part du gouvernement français. Son apport à la culture au Canada lui a valu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Isabelle a également été décorée d’une médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son engagement envers l’ambition féminine et a reçu les insignes de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie pour sa contribution à la vitalité de la francophonie. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN), après avoir été plusieurs fois nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.



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