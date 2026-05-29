Ipsos annonce la création

d’un Advisory Board

présidé par Eileen Campbell

Paris, 29 mai 2026 – Ipsos a le plaisir d’annoncer la création d’un Advisory Board, nouvelle instance indépendante qui aura pour mission d’éclairer le Conseil d’administration et la direction générale sur les tendances de long terme impactant le secteur des études, qu’il s’agisse de l’accélération de l’intelligence artificielle, de l’évolution des attentes des clients, ou encore des dynamiques concurrentielles dans un marché en mutation rapide. Cet Advisory Board apportera un regard externe et contribuera par ses analyses et recommandations à nourrir la stratégie de croissance du Groupe, à un moment où Ipsos déploie son plan Horizons visant à construire un « Augmented Ipsos ».

Le Conseil d’administration a nommé Eileen Campbell à la présidence de cet Advisory Board. Personnalité reconnue du secteur des études, Madame Campbell a notamment été Directrice générale mondiale de Millward Brown et Directrice marketing (Chief Marketing Officer) d’IMAX, et apportera ainsi une expertise client et études. Le recrutement des membres de l’Advisory Board a commencé et, la composition de ce dernier sera confirmée dans les prochaines semaines. Cette instance réunira des experts de l’intelligence artificielle et des technologies, des dirigeants à forte expérience client, ainsi que des leaders d’opinion dans les domaines scientifique, économique et géopolitique.

Laurence Stoclet, Présidente du Conseil d’administration d’Ipsos, a déclaré : « La création d’un Advisory Board reflète l’ambition d’Ipsos de conforter sa position de leader dans un secteur en profonde transformation. Eileen apporte une crédibilité incontestable, une expertise reconnue et une vision indépendante. Je suis convaincue que cet Advisory Board constituera un atout précieux au moment où nous entrons dans un nouveau chapitre de notre leadership. »

Eileen Campbell, Présidente de l’Advisory Board d’Ipsos a ajouté : « Ipsos a su construire une position unique dans le secteur des études, fondée sur la rigueur, l’indépendance et une forte empreinte internationale. Je suis honorée de présider cet Advisory Board et de contribuer à apporter un regard externe, tourné vers l’avenir et des perspectives scientifiques, en soutien de la stratégie et des ambitions d’Ipsos. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

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Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

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