Aduro Clean Technologies nimmt im Juni 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil

LONDON, Ontario, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Juni 2026 bekannt gegeben. Das Programm umfasst Einzelgespräche mit institutionellen Investoren in London im Vereinigten Königreich, eine von der Toronto Stock Exchange ausgerichtete Investorenveranstaltung in Kanada sowie zwei Fachkonferenzen.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

Einzelgespräche mit institutionellen Investoren im Rahmen der 16. jährlichen ROTH London Conference, auf der CEO Ofer Vicus und CFO Mena Beshay Aduro vertreten sind. Damit setzt das Unternehmen nach seiner Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Conference Anfang dieses Jahres den Austausch mit internationalen institutionellen Investoren fort.

Investorenpräsentation und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion auf der Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock Exchange und der TSX Venture Exchange. Dies ist Aduros erste von der TSX ausgerichtete Investorenveranstaltung seit der kürzlich erfolgten Notierung des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „ACT“.

Fachvortrag auf der AMI Chemical Recycling Europe 2026 in Frankfurt mit Schwerpunkt auf der Hydrochemolytic™ Technology, der Kohlenstoffeffizienz, der Flexibilität bei den Einsatzstoffen, der Produktqualität und den Anforderungen an die nachgelagerte Integration bei der industriellen Umsetzung des chemischen Recyclings.

Fachvortrag auf der Future of Advanced Recycling North America 2026 in Pittsburgh mit Schwerpunkt auf den praktischen Anforderungen für die Skalierung von Advanced-Recycling-Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.





AMI Chemical Recycling Europe 2026 Datum: 8.–10. Juni 2026 Ort: Frankfurt, Deutschland Teilnehmer: Eric Appelman, Stefanie Steenhuis Website: https://www.ami-events.com/event/6cfac246-1dff-44ca-8ee3-b7627729177d/home-?environment=P2



Die AMI Chemical Recycling Europe 2026 bringt Akteure aus der gesamten Wertschöpfungskette des chemischen Recyclings zusammen, darunter Technologieentwickler, Polymerhersteller, Recycler, Verarbeiter, Markeninhaber und nachgelagerte Anwender, die die technischen und kommerziellen Anforderungen für die industrielle Umsetzung bewerten. Eric Appelman wird Aduros Hydrochemolytic™ Technology („HCT“) sowie die Fortschritte auf dem Weg von der Validierung auf Pilotebene zur Planung einer First-of-a-Kind-Anlage („FOAK“) vorstellen, mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffeffizienz, Flexibilität bei den Einsatzstoffen, Produktqualität und den Anforderungen an die nachgelagerte Integration. Aduros Teilnahme unterstützt die laufende Marktentwicklung in Europa sowie den Austausch mit Branchenakteuren, die für die geplante FOAK-Industrieanlage des Unternehmens in Chemelot relevant sind.

Canadian Climate Investor Conference 2026 Datum: 9. Juni 2026 Ort: TMX Market Centre, Toronto, Kanada Teilnehmer: Abe Dyck Website: https://events.tmx.com/ccic2026/agenda



Die Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock Exchange und der TSX Venture Exchange, bringt wachstumsorientierte Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und erneuerbare Energien mit klimabewussten Investoren zusammen, um Möglichkeiten auszuloten, den Kapitaleinsatz für klimabezogene Lösungen zu beschleunigen. Die Veranstaltung umfasst Unternehmenspräsentationen, branchenspezifische moderierte Podiumsdiskussionen sowie Gelegenheiten für Investoren, mit Cleantech-Unternehmen und deren Führungsteams in Kontakt zu treten.

Aduros Teilnahme folgt auf die kürzlich erfolgte Notierung des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „ACT“ und bietet eine günstige Gelegenheit, kanadischen klimafokussierten Investoren die Fortschritte des Unternehmens vorzustellen. Abe Dyck wird Aduros Geschäft vorstellen und an einer Podiumsdiskussion mit anderen kanadischen Klimatechnologieunternehmen teilnehmen. Dabei wird er die Rolle der Hydrochemolytic™ Technology bei der Bewältigung schwer recycelbarer Kunststoffe, der Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Förderung der industriellen Kreislaufführung erläutern. Außerdem wird er den schrittweisen Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung vorstellen, der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Planung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsinitiativen umfasst.

16.Annual ROTH London Conference Datum: 16.–18. Juni 2026 Ort: Four Seasons Hotel London at Park Lane, London, Vereinigtes Königreich Teilnehmer: Ofer Vicus, Mena Beshay Website: https://www.meetmax.com/sched/event_131899/conference_home.html



Die 16. Annual ROTH London Conference bietet institutionellen Investoren Zugang zu den Führungsteams von mehr als 80 Unternehmen im Rahmen von Einzel- und Kleingruppengesprächen, die einen vertieften Austausch mit Investoren ermöglichen sollen. Ofer Vicus und Mena Beshay werden an geplanten Investorengesprächen teilnehmen und über den aktuellen Stand der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage von Aduro, die Planung der FOAK-Industrieanlage, die kommerziellen Aktivitäten sowie die Bilanzlage berichten. Aduros Teilnahme unterstützt den fortgesetzten Austausch mit internationalen institutionellen Investoren, während das Unternehmen den Übergang von der Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer FOAK-Anlage vorantreibt.

Future of Advanced Recycling North America 2026 Datum: 17.–18. Juni 2026 Ort: TRYP by Wyndham Pittsburgh/Lawrenceville Boutique Hotel, Pittsburgh, Pennsylvania Teilnehmer: Eric Appelman Website: https://www.wplgroup.com/aci/event/future-advanced-recycling-north-america/



Future of Advanced Recycling North America 2026 konzentriert sich auf die praktischen Anforderungen für die Umsetzung von Advanced-Recycling-Projekten, die kommerziell tragfähig, finanzierbar und im großen Maßstab belastbar sind. Zu den Diskussionsthemen gehören die Versorgungssicherheit bei den Einsatzstoffen, die regulatorische Einordnung, die technische Leistungsfähigkeit, Finanzierung, Marktnachfrage, Produktqualität, Produkt- und Nachhaltigkeitsaussagen sowie die Koordination entlang der Wertschöpfungskette. Eric Appelman wird die Hydrochemolytic™ Technology sowie den Ansatz des Unternehmens vorstellen, den Übergang von der Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer FOAK-Anlage voranzutreiben. Im Vorfeld der Konferenz nahm Eric zudem an einem kurzen Interview im Vorfeld der Veranstaltung teil, in dem er Aduros Teilnahme am Programm hervorhob. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen Aduros Bemühungen, Advanced Recycling über bloße Ankündigungen hinauszubringen, indem Betriebsdaten generiert, Produktpfade validiert, nachgelagerte Anforderungen berücksichtigt und die für eine belastbare kommerzielle Umsetzung erforderlichen Partnerschaften aufgebaut werden.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro, während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an ir@adurocleantech.com zu senden, um Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Teilnahme von Aduro an Branchen- und Investorenkonferenzen im Juni 2026, zu geplanten Präsentationen, zur Teilnahme an Podiumsdiskussionen, zu Investorengesprächen, zu Branchendiskussionen sowie zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens, einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Planung der FOAK-Industrieanlage, der Kommerzialisierungsinitiativen, der Abstimmung von Abnahmevereinbarungen, der Entwicklung von Lizenzierungspaketen sowie der potenziellen Rolle der Hydrochemolytic™ Technology bei Anwendungen mit Kunststoffabfällen, schwerem Bitumen und erneuerbaren Ölen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu zählen unter anderem Änderungen beim Zeitplan oder Format von Konferenzen, Marktbedingungen, das Interesse von Investoren, das Engagement der Branche, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, der Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die Weiterentwicklung des FOAK-Projekts, die Einbindung von Partnern, Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Lizenzen sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov verfügbaren Unternehmensunterlagen beschrieben sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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