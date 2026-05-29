Aduro Clean Technologies participera à plusieurs conférences sectorielles et événements destinés aux investisseurs en juin 2026

LONDON, Ontario, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce sa participation à plusieurs conférences sectorielles et événements destinés aux investisseurs au cours du mois de juin 2026. Le programme comprend des rencontres individuelles avec des investisseurs institutionnels à Londres, au Royaume-Uni, un événement investisseurs organisé par la Bourse de Toronto au Canada, ainsi que deux conférences techniques.

Temps forts des conférences et programmes commerciaux :

Rencontres individuelles avec des investisseurs institutionnels dans le cadre de la 16e conférence annuelle ROTH à Londres. Aduro y sera représentée par son président-directeur général, Ofer Vicus, et son directeur financier, Mena Beshay. Ces échanges s’inscrivent dans la continuité du dialogue engagé avec des investisseurs institutionnels internationaux à la suite de la participation de la Société à la 38e conférence annuelle ROTH plus tôt cette année.

Présentation aux investisseurs et participation à une table ronde lors de la Canadian Climate Investor Conference, organisée par la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX. Cet événement marquera la première conférence investisseurs organisée par la TSX pour Aduro depuis la récente inscription de la Société à la Bourse de Toronto sous le symbole « ACT ».

Présentation technique à l’AMI Chemical Recycling Europe 2026, à Francfort, consacrée à la technologie Hydrochemolytic™. L’intervention portera notamment sur l’efficacité carbone, la flexibilité des matières premières, la qualité des produits et les exigences d’intégration en aval nécessaires au déploiement du recyclage chimique.

Présentation technique lors de l’événement Future of Advanced Recycling North America 2026, à Pittsburgh, axée sur les conditions pratiques de mise à l’échelle des projets de recyclage avancé tout au long de la chaîne de valeur.





AMI Chemical Recycling Europe 2026 Date : du 8 au 10 juin 2026 Lieu : Francfort, Allemagne Participation : Eric Appelman, Stefanie Steenhuis Site Internet : https://www.ami-events.com/event/6cfac246-1dff-44ca-8ee3-b7627729177d/home-?environment=P2



AMI Chemical Recycling Europe 2026 réunira des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage chimique, notamment des développeurs de technologies, des producteurs de polymères, des recycleurs, des transformateurs, des détenteurs de marques et des utilisateurs en aval, afin d’examiner les exigences techniques et commerciales liées au déploiement industriel de ces solutions. À cette occasion, Eric Appelman présentera la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») d’Aduro ainsi que les avancées réalisées dans le passage de la validation à l’échelle pilote à la planification industrielle d’une première installation commerciale de type « première du genre » (« FOAK »). Sa présentation mettra notamment l’accent sur l’efficacité carbone, la flexibilité des matières premières, la qualité des produits et les exigences d’intégration en aval. La participation d’Aduro à cet événement s’inscrit dans la poursuite du développement de son marché européen et dans le renforcement de ses échanges avec les acteurs industriels concernés par le projet d’installation industrielle « FOAK » de la Société à Chemelot.

Conférence canadienne des investisseurs pour le climat 2026 Date : 9 juin 2026 Lieu : TMX Market Centre, Toronto Participation : Abe Dyck Site Internet : https://events.tmx.com/ccic2026/agenda



Organisée par la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX, la Conférence canadienne des investisseurs pour le climat réunira des entreprises en croissance dans les secteurs des technologies propres et des énergies renouvelables, ainsi que des investisseurs sensibles aux enjeux climatiques. L’événement vise à favoriser les échanges autour des possibilités d’accélérer le déploiement de capitaux vers des solutions contribuant à la transition climatique. Le programme comprendra des présentations d’entreprises, des tables rondes animées par des experts sectoriels, ainsi que des occasions de rencontre entre investisseurs, entreprises de technologies propres et équipes de direction.

La participation d’Aduro fait suite à la récente cotation de la Société à la Bourse de Toronto sous le symbole « ACT ». Elle constitue une occasion opportune de présenter les avancées d’Aduro à des investisseurs canadiens engagés dans le financement de solutions climatiques. Abe Dyck présentera les activités de la Société et prendra part à une table ronde aux côtés d’autres entreprises canadiennes spécialisées dans les technologies climatiques. Il abordera notamment le rôle de la technologie Hydrochemolytic™ dans le traitement des plastiques difficiles à recycler, l’amélioration de l’efficacité des ressources et la promotion de l’économie circulaire industrielle. Il présentera également la stratégie de commercialisation progressive de la Société, qui comprend les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, la planification du projet « FOAK » et les initiatives de développement commercial.

16e conférence annuelle ROTH à Londres Date : du 16 au 18 juin 2026 Lieu : Four Seasons Hotel London at Park Lane, Londres, Royaume-Uni Participation : Ofer Vicus, Mena Beshay Site Internet : https://www.meetmax.com/sched/event_131899/conference_home.html



La 16e conférence annuelle ROTH à Londres offrira aux investisseurs institutionnels l’occasion de rencontrer les équipes de direction de plus de 80 entreprises dans le cadre de réunions individuelles ou en petits groupes, conçues pour favoriser des échanges approfondis. Ofer Vicus et Mena Beshay représenteront Aduro lors des rencontres prévues avec les investisseurs. Ils présenteront notamment les progrès réalisés dans le cadre des campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP d’Aduro, l’avancement de la planification de l’installation industrielle « FOAK », les discussions commerciales en cours ainsi que la situation financière de la Société. La participation d’Aduro à cet événement s’inscrit dans la continuité de son dialogue avec les investisseurs institutionnels internationaux, alors que la Société poursuit sa transition de la validation à l’échelle pilote vers la mise en œuvre industrielle de sa première installation « FOAK ».

Future of Advanced Recycling North America 2026 Date : 17 et 18 juin 2026 Lieu : TRYP by Wyndham Pittsburgh/Lawrenceville Boutique Hotel, Pittsburgh, Pennsylvanie Participation : Eric Appelman Site Internet : https://www.wplgroup.com/aci/event/future-advanced-recycling-north-america/



L’événement Future of Advanced Recycling North America 2026 portera sur les exigences pratiques nécessaires à la mise en œuvre de projets de recyclage avancé commercialement viables, finançables et crédibles à grande échelle. Les thèmes abordés comprendront notamment la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, le cadre réglementaire, les performances technologiques, le financement, la demande du marché, la qualité des produits, les allégations liées aux solutions de recyclage avancé et la coordination de la chaîne de valeur. Eric Appelman y présentera la technologie Hydrochemolytic™ ainsi que l’approche de la Société visant à passer de la validation à l’échelle pilote au déploiement industriel de sa première installation « FOAK ». En amont de la conférence, Eric a également participé à un bref entretien mettant en lumière la contribution d’Aduro au programme de l’événement. Sa présentation mettra l’accent sur les efforts déployés par Aduro pour faire progresser le recyclage avancé au-delà des annonces d’intention, en générant des données d’exploitation, en validant les filières de produits, en s’alignant sur les exigences en aval et en établissant les partenariats nécessaires à une mise en œuvre commerciale crédible.

Outre sa participation à ces événements, Aduro prévoit d’organiser des réunions tout au long des conférences et des salons professionnels. Les parties intéressées sont invitées à contacter les organisateurs respectifs ou à envoyer un e-mail à ir@adurocleantech.com pour convenir de rendez-vous individuels.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la participation prévue d’Aduro à des conférences sectorielles et à des événements destinés aux investisseurs en juin 2026, aux présentations attendues, à la participation à des tables rondes, aux rencontres avec des investisseurs, aux discussions avec les acteurs de l’industrie, ainsi qu’aux retombées attendues de ces activités. Les déclarations prospectives portent également sur les programmes de développement de la Société, notamment les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, la planification de l’installation industrielle « FOAK », les initiatives de commercialisation, l’alignement des contrats d’achat, l’élaboration d’un ensemble de licences, ainsi que le rôle potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ dans des applications liées aux déchets plastiques, au bitume lourd et aux huiles renouvelables.

Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les changements pouvant affecter le calendrier ou le format des conférences, les conditions de marché, l’intérêt des investisseurs, la mobilisation des acteurs du secteur, la capacité de la Société à exécuter ses plans de développement et de commercialisation, l’avancement des opérations de l’usine pilote, la progression du projet « FOAK », l’engagement des partenaires, les discussions relatives aux contrats d’achat et aux licences, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents déposés par la Société, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48eb5432-6e8e-433b-a8e0-49a20bbaee48