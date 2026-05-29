



MONTRÉAL, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face à une pression internationale sans précédent, le gouvernement fédéral semble enfin reculer sur le controversé projet de loi C-22. L’entrepreneur et investisseur technologique québécois Yanik Guillemette salue ce repli, mais avertit que le lien de confiance avec l'écosystème numérique mondial est gravement fracturé.

Yanik Guillemette avait récemment affirmé que cette législation colorait le Canada comme un pays similaire à la Chine ou au Vietnam en matière d'espionnage citoyen.

Une victoire arrachée par la menace d'un exode massif

« Dans la vraie vie, ce type de loi est toujours un premier pas vers des abus de pouvoir. Le gouvernement ne recule pas par soudaine conviction éthique, il recule parce que nous allions assister à des départs massifs de sièges sociaux et de présences dans le marché canadien », explique Yanik Guillemette. « Nous avons frôlé la catastrophe. »

Ce revirement de situation survient après qu'une coalition majeure de géants de la tech, d'experts en cybersécurité et de fournisseurs de VPN a averti que cette législation pourrait gravement nuire à l’économie numérique et accélérer la fuite des capitaux. Plusieurs leaders mondiaux s'étaient opposés publiquement à la législation :

Shopify et Google : Le PDG de Shopify, Tobi Lütke, avait qualifié le projet d'« énorme erreur » qui pourrait porter « un coup fatal à la viabilité du secteur technologique ». Google a également joint sa voix à la fronde contre cette loi.

: Le PDG de Shopify, Tobi Lütke, avait qualifié le projet d'« énorme erreur » qui pourrait porter « un coup fatal à la viabilité du secteur technologique ». Google a également joint sa voix à la fronde contre cette loi. Meta et Apple : Meta craignait de transformer les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental », tandis qu'Apple refusait catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement.

: Meta craignait de transformer les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental », tandis qu'Apple refusait catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement. Les infrastructures VPN : La panique s'était installée chez les fournisseurs comme Windscribe et NordVPN, qui menaçaient de relocaliser leur siège social ou de retirer leur présence juridique au Canada.





« L’économie moderne repose entièrement sur la confiance », rappelle Yanik Guillemette. Bien que le recul du gouvernement soit une victoire, il souligne que les dommages réputationnels sont réels. « Si notre juridiction impose des vulnérabilités systémiques, les géants de la tech déploieront simplement leurs centres de données ailleurs. L’infrastructure du futur est mobile. »

À propos de Yanik Guillemette

Entrepreneur et investisseur basé à Montréal, Yanik Guillemette contribue au développement stratégique de diverses entreprises technologiques. Il se spécialise dans le Commerce et l'Économie nord-américaine, l'adoption de l'IA pour les PME et la modernisation économique. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts des politiques publiques sur l'écosystème tech.

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