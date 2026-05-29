Atos Group : Mise à disposition de la présentation de mise à jour de la clause de révision

Paris, France – 29 mai 2026 – Atos Group, leader mondial de la transformation digitale portée par l’IA, annonce aujourd’hui avoir mis à disposition de ses prêteurs des informations conformément à la documentation de financement et à la clause de révision du plan de sauvegarde, dans la présentation intitulée « 260529 – Review Clause Update », disponible sur son site internet (Rapports financiers destinés aux créanciers – Clause de revoir).

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atosgroup.com

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