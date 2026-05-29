ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D’EXOSENS DU 22 MAI 2026

Communiqué de presse, Mérignac (France), 29 mai 2026 – L’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d’Exosens (la « Société ») s’est réunie le vendredi 22 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Jean-Hubert Vial, Président du Conseil d’administration.

La réunion s’est tenue en présence de Monsieur Jérôme Cerisier, Directeur général, et de Mesdames Quynh-Boï Demey, Directrice financière, et Bella Zisère, Directrice des Ressources humaines, ainsi que des Commissaires aux comptes de la Société.

Les sociétés HLD Europe et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote, ont assuré les fonctions de scrutateurs. La société Theon, deuxième actionnaire de la Société, présente, n’a pas souhaité assurer cette fonction.

Réunissant un quorum représentant 84,68 % des actions composant le capital de la Société pour les résolutions à caractère ordinaire, et 84,55 % pour celles à caractère extraordinaire, l’Assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote, à l’exception de la 14ème résolution.

Approbation des comptes de l’année 2025

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Dividende

L’assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende de 0,30 € par action en numéraire, qui sera mis en paiement à compter du 29 mai 2026.

Gouvernance

L’Assemblée générale a par ailleurs approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Michel Mariton et de Madame Brigitte Geny pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029.

La présentation, la rediffusion du webcast de l’Assemblée générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet d’Exosens (www.exosens.com), dans la rubrique Investisseurs, section Informations Réglementées, sous-section Assemblée générale des actionnaires.

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com





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