Walrus Pump präsentiert seine Pumpentechnik-Produktlinie und steigt auf der Computex 2026 in den Markt für KI-Serverkühlung ein

TAIPEH, Taiwan, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts der weiterhin rasant steigenden Nachfrage nach High-Performance-Computing- (HPC) und KI-Anwendungen gewinnt Taiwans industrielle Kühlungsbranche im KI-Zeitalter zunehmend an Bedeutung. Dabei werden die Anforderungen an Luftkühl- und Flüssigkeitskühlsysteme hinsichtlich Stabilität, Energieeffizienz und platzsparender Integration immer anspruchsvoller. Walrus Pump (6982), eine führende taiwanische Marke für umfassende Pumpenlösungen, wird an der Computex 2026 vom 2. bis 5. Juni teilnehmen und dort seine technologischen Kompetenzen im Bereich Flüssigkeitskühlung präsentieren.

Taiwan verfügt über die weltweit umfassendste ICT-Lieferkette, die Halbleiter, Server und Flüssigkeitskühltechnologie umfasst, und spielt inzwischen eine zentrale Rolle beim weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im Bereich der professionellen Fluidsteuerungstechnologie baut Walrus Pump seine Systemintegrationsfähigkeiten und seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten kontinuierlich aus und treibt so die Weiterentwicklung von Pumpenanwendungen im Zeitalter der KI voran.

Ein entscheidender Faktor für störungsfreien Betrieb – Ausdruck technologischer Stärke

Server und Rechenzentren laufen über lange Zeiträume unter hoher Auslastung, was extrem hohe Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit der Pumpen in Flüssigkeitskühlsystemen stellt. Walrus Pump hat sich erfolgreich in dieser Lieferkette etabliert und kann auf eine nachweisliche Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern sowie bedeutenden Modul- und Systemintegratoren verweisen. Damit spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle für den stabilen Betrieb moderner Serverinfrastrukturen. Walrus Pump strebt eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb der Branche an, um gemeinsam die neuen Geschäftschancen des KI-Zeitalters der nächsten Generation zu erschließen.

Der kumulierte konsolidierte Umsatz von Walrus Pump belief sich im Jahr 2025 auf 1,618 Milliarden NT-Dollar bei einem Bruttogewinn von 390 Millionen NT-Dollar. Im ersten Quartal 2026 erreichte der kumulierte konsolidierte Umsatz mit 483 Millionen NT-Dollar einen neuen Höchststand und spiegelte damit das anhaltende operative Wachstum wider.

Hohe Effizienz und Energieeinsparung – umfassende Lösungen für das Wärmemanagement von Flüssigkeitskühlsystemen

Walrus Pump stellt modulare, maßgeschneiderte Lösungen bereit, die eine optimale Raumnutzung und nahtlose Systemintegration ermöglichen und gleichzeitig höchste Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit bieten. Für unterschiedliche Rechenzentrumsarchitekturen deckt das gesamte Produktportfolio von Walrus Pump die Anforderungen des Wärmemanagements von In-Row-CDU-, In-Rack-CDU- und Immersion-Cooling-Systemen ab. Künftig soll das Angebot zudem auf Anwendungen im Bereich der Mikrokanal-Kühlplatten-Technologie ausgeweitet werden. Highlights der diesjährigen Messe:

TPMS mehrstufige Kreiselpumpe: Dank einer exklusiven ultraflachen IE5-Motortechnologie aus Japan konnten die Gesamtabmessungen um 50 % reduziert werden. Die für In-Row-CDU-Architekturen optimierte Pumpe verfügt über eine patentierte Leckageerkennung mit Echtzeit-Sensorüberwachung. CMP-DC-Pumpe: In einer standardisierten 4U-Rack-Konfiguration erzielt sie eine um 20 % höhere Leistung als Konkurrenzprodukte derselben Klasse und ist speziell auf In-Rack-CDU-Anwendungen zugeschnitten. TPHK_P-Tauchpumpe: Entwickelt für Immersion-Cooling-Systeme und ausgestattet mit einem patentierten Rücklaufbehälter-Design, das Kühlmittelleckagen und Umweltverschmutzung verhindert. Sie besteht aus hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen, die Korrosionsbeständigkeit und Gewichtsvorteile bieten und gleichzeitig die CO₂-Emissionen reduzieren.





Auf der diesjährigen Messe stellt Walrus Pump seine neuen Produkte vor, knüpft Kontakte zu potenziellen Partnern im Bereich Flüssigkeitskühlung und Thermomanagement und positioniert sich als bevorzugte taiwanische Marke für Pumpenlösungen in der Flüssigkeitskühlung. Gleichzeitig soll die Plattform zur weiteren Stärkung von Wachstum und Profitabilität genutzt werden.

Entwicklung „umfassender Pumpenlösungen“ – der Schritt auf die globale Bühne

Von Gebäude- und Versorgungssystemen über Flüssigkeitskühlung für KI-Rechenzentren bis hin zu Abwasserentsorgung und hocheffizienten Zirkulationssystemen unterstreicht Walrus Pump seinen Anspruch, sich im High-End-Segment zu etablieren, und begegnet den vielfältigen Marktanforderungen stets mit innovativer Technologie und zuverlässiger Qualität. Die kürzlich entwickelte BLDC-Technologie (bürstenloser Gleichstrommotor) des Unternehmens steht ebenfalls kurz vor der Markteinführung. Dank seiner umfassenden Integrationskompetenz für Anwendungen hat sich Walrus Pump als wichtiger Partner der Technologiebranche etabliert. Durch seine Teilnahme an der Computex 2026 unterstreicht Walrus Pump die internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans im Bereich moderner Pumpentechnologie.

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Walrus Pump Chang, Teng-Hsi (02)2768-0189