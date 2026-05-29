„The Battery Show Europe 2026“ verbindet die Lieferkette der Batterieherstellung mit erweitertem Programm und interaktiven Angeboten

Die europäische Fachmesse von Manufacturing by Informa wächst weiter – mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm und innovativen Erlebnisformaten.

STUTTGART, Deutschland, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe (9.–11. Juni, Messe Stuttgart), die einzige Fachveranstaltung der Region für die Batteriefertigung sowie die Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie, hat neue Messeerlebnisse angekündigt und ihr Messeangebot für 2026 vorgestellt. Das Programm befasst sich mit den drängendsten Herausforderungen der Branche, von der Einhaltung der EU-Batteriepass-Verordnung und der Zukunft der Elektromobilität bis hin zur Überwindung der Importabhängigkeit sowie Aspekten der Kreislaufwirtschaft.

Da der europäische Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis 2035 voraussichtlich ein Volumen von 130–150 Milliarden Euro erreichen wird und die Frist für die Einführung des Batteriepasses in der Europäischen Union im Februar 2027 näher rückt, bietet die Veranstaltung 2026 Herstellern strategische Orientierungshilfen, technische Lösungen und Branchenkontakte, die sie benötigen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Produktion zu skalieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Der Batteriepass, der im Februar 2027 eingeführt werden soll, verpflichtet Hersteller zur Implementierung digitaler Trackingsysteme für Lebenszyklusdaten von Batterien, Nachhaltigkeitsmetriken und Transparenz in der Lieferkette. Im eigens eingerichteten Themenbereich „Compliance & Regulations“ werden Leitfäden zur Umsetzung und Fallstudien von Vorreitern präsentiert. Gleichzeitig vernetzt die Veranstaltung Hersteller mit Anbietern von Compliance-Lösungen und Datenmanagement-Plattformen, um die Einhaltung der Fristen sicherzustellen.

Konferenzprogramm: Bewältigung der Herausforderungen der europäischen Batterieindustrie

Die Konferenz 2026 thematisiert die zentralen Herausforderungen europäischer Batteriehersteller und vermittelt Unternehmen das nötige Wissen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Mit führenden OEMs, Herstellern von Batteriezellen und -packs, Lieferanten von Materialien und Chemikalien, Unternehmen aus Maschinenbau und Produktion sowie weiteren Branchenakteuren deckt das Programm acht zentrale Themenfelder ab: Fertigung, Maschinen und Anlagen; Chemie, Materialien und Komponenten; Marktanalysen und Industriestrategie; Recycling, Second Life und Kreislaufwirtschaft; Zukunft der Elektromobilität; Compliance und Regulierung; Design, Integration und Thermomanagement von Batteriesystemen; sowie Software-Simulation, Daten und KI.

Zu den Höhepunkten des Programms gehören:

Cost-Competitive Battery Chemistries for Mass-Market EVs (Kosteneffiziente Batterietypen für E-Fahrzeuge für den Massenmarkt), präsentiert von Mathias Le-Saux, General Manager Costing Department – Battery & Powertrain bei Ampere, befasst sich mit der Frage, wie die Auswahl der Batteriechemie in der Praxis funktioniert, während gleichzeitig Kostenziele eingehalten werden müssen, die bereits frühzeitig auf Fahrzeug- und Systemebene definiert werden, lange bevor Beschaffungsentscheidungen getroffen werden.

befasst sich mit der Frage, wie die Auswahl der Batteriechemie in der Praxis funktioniert, während gleichzeitig Kostenziele eingehalten werden müssen, die bereits frühzeitig auf Fahrzeug- und Systemebene definiert werden, lange bevor Beschaffungsentscheidungen getroffen werden. Strengthening the European Battery Industry: The Reality of Competing at Giga-Scale (Stärkung der europäischen Batterieindustrie: Die Realität des Wettbewerbs im Giga-Maßstab) beleuchtet die industriellen Herausforderungen, die mit den europäischen Batterie-Zielen einhergehen. Der Vortrag von Johan Lannering, Senior Director, Negotiation Team, Volvo Cars Battery Factory bei Volvo Cars konzentriert sich auf die praktischen Voraussetzungen für den Aufbau einer tragfähigen europäischen Batterie-Wertschöpfungskette. Dazu gehören Kostenvorteile, Skalierung, die Geschwindigkeit bei Entscheidungsprozessen sowie die Folgen anhaltender politischer Unsicherheit.

konzentriert sich auf die praktischen Voraussetzungen für den Aufbau einer tragfähigen europäischen Batterie-Wertschöpfungskette. Dazu gehören Kostenvorteile, Skalierung, die Geschwindigkeit bei Entscheidungsprozessen sowie die Folgen anhaltender politischer Unsicherheit. The Reality of Building a Battery Manufacturing Facility in the UK (Ein Blick hinter die Kulissen: Der Bau einer Batteriefabrik in Großbritannien) von Earl Wiggins, Vice President Manufacturing Operations bei Agratas, untersucht anhand der Agratas-Fabrik in Somerset als Fallstudie, was für die Entwicklung einer groß angelegten Produktionsstätte im Vereinigten Königreich erforderlich ist.

untersucht anhand der Agratas-Fabrik in Somerset als Fallstudie, was für die Entwicklung einer groß angelegten Produktionsstätte im Vereinigten Königreich erforderlich ist. Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft’s Vision for Battery Innovation (Diversifizierung der Nachfrage jenseits von Pkw-E-Fahrzeugen: Safts Vision für Batterieinnovationen) von Cedric Duclos , CEO von Saft , zeigt auf, wie Batterieinnovationen zahlreiche Branchen und Anwendungen transformieren, neue Chancen eröffnen und nachhaltiges Wachstum fördern.

, , zeigt auf, wie Batterieinnovationen zahlreiche Branchen und Anwendungen transformieren, neue Chancen eröffnen und nachhaltiges Wachstum fördern. Heavy-Duty Battery Strategy: Balancing Chemistry Choices for Long-Life Electric Trucks (Batteriestrategie für den Schwerlastverkehr: Die richtige Balance bei der Chemieauswahl für langlebige E-Lkw), von Dr. Dragoljub Vrankovic, Manager Cell Predevelopment, Daimler Truck AG , analysiert, wie sich der Schwerlastverkehr trotz neuer Einschränkungen bei Garantieausweitungen, Restwerten im Second-Life-Einsatz und weiteren Faktoren weiterentwickeln kann.

, analysiert, wie sich der Schwerlastverkehr trotz neuer Einschränkungen bei Garantieausweitungen, Restwerten im Second-Life-Einsatz und weiteren Faktoren weiterentwickeln kann. Battery Demands in Marine and Safety-Critical Applications (Batterieanforderungen in maritimen und sicherheitskritischen Anwendungen), von Chris Kruger, President von AYK Energy, bietet Einblicke in maritime Anwendungen, die die Anforderungen an Batterien hinsichtlich Spannungsebenen, Sicherheitsarchitektur, Umweltresistenz und Systemintegration neu definieren.

„The Battery Show Europe ist die Wissensplattform für die Batterie- und EV-Lieferkette“, sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing bei Informa. „Da sich europäische Batteriehersteller in einem komplexen Geschäftsumfeld bewegen, bringt unsere Veranstaltung Innovatoren, Hersteller und Branchenführer zusammen, die diese Herausforderungen in Echtzeit lösen. Damit bietet sie technische Einblicke und strategische Partnerschaften, die Unternehmen für den globalen Wettbewerb benötigen.“

Strategisches Networking und Innovationen

Neben dem Konferenzprogramm präsentiert The Battery Show Europe 2026 führende Aussteller aus den Bereichen Batterie- und EV-Technologien. Dank neuer, sorgfältig gestalteter Networking-Bereiche wird die Messehalle zu einem dynamischen Community-Hub, in dem die Teilnehmer strategische Kontakte knüpfen, eine Verschnaufpause einlegen und passende Lösungen finden können.

Halftime Hub

Ein Bereich im Fußball-Design, der Akteuren der gesamten Batterie- und E-Fahrzeug-Lieferkette Raum für ungezwungenes Networking bietet. Kaffeepausen am Morgen, Erfrischungen zur Mittagszeit mit interaktiven Aktivitäten sowie Abendempfänge bieten an jedem Veranstaltungstag strukturierte Gelegenheiten zum Networking.

Themen-Cafés im Ausstellungsbereich

Eine Neuheit der Messe 2026 sind interessenbezogene Themen-Cafés: spezielle Treffpunkte, an denen Teilnehmer Aussteller aus fünf Schlüsselkategorien entdecken können: Energie- und Stromsysteme, Komponenten und Subsysteme, Fertigung und Produktion, Engineering sowie Software und F&E. Veranstaltungen unter der Leitung von Branchenführern wie AVL Deutschland, Mann + Hummel, IBU-TEC und anderen ermöglichen es Besuchern, relevante Aussteller gezielt zu finden und gleichzeitig mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

Die Anmeldung für The Battery Show Europe 2026 ist weiterhin möglich. Preise, Informationen für Aussteller und das vollständige Konferenzprogramm finden Sie unter thebatteryshow.eu.

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern entdecken und live erleben, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America, The Battery Show South, The Battery Show India und The Battery Show Asia. Zu den gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Über Manufacturing by Informa

Manufacturing by Informa ist der führende B2B-Veranstaltungsproduzent, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweit drei ​​Billionen Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie. Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa Markets organisiert, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON: INF), dem weltweit führenden Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

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