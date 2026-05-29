The Battery Show Europe 2026 réunira l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la fabrication de batteries grâce à une programmation enrichie et des animations immersives

L’événement européen de Manufacturing by Informa poursuit son développement grâce à un programme complet de conférences et des animations innovantes.

STUTTGART, Allemagne, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe, organisé conjointement avec l’Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe (du 9 au 11 juin, Messe Stuttgart), est l’unique événement régional dédié aux industries de la fabrication de batteries et des technologies des véhicules électriques et hybrides. Le salon vient d’annoncer de nouvelles expériences immersives ainsi que son programme de conférences 2026 qui abordera les défis les plus pressants du secteur, de la conformité au Passeport européen pour les batteries et l’avenir de la mobilité électrique à la réduction de la dépendance aux importations en passant par les enjeux de l’économie circulaire.

Le marché européen des batteries lithium-ion devrait atteindre 130 à 150 milliards d’euros d’ici 2035 tandis que l’échéance du Passeport pour les batteries approche (février 2027) pour l’Union européenne. L’édition 2026 offrira aux fabricants les orientations stratégiques, les solutions techniques et les contacts professionnels nécessaires pour appréhender l’évolution de la réglementation, développer leur production et rester compétitifs à l’échelle mondiale.

Le Passeport européen pour les batteries, dont le lancement est prévu en février 2027, impose aux fabricants la mise en place de systèmes de suivi numérique des données relatives au cycle de vie des batteries, aux indicateurs de durabilité ainsi qu’à la transparence de la chaîne d’approvisionnement. Le volet de l’événement spécifiquement dédié à la conformité et à la réglementation présentera des feuilles de route de mise en œuvre et des études de cas d’entreprises pionnières, tout en mettant en relation les fabricants avec des fournisseurs de solutions de conformité et des plateformes de gestion des données afin de respecter les délais.

Programme de la conférence : Relever les défis de l’industrie européenne des batteries

La conférence 2026 abordera les questions cruciales auxquelles sont confrontés les fabricants européens de batteries, en leur fournissant les connaissances nécessaires pour être compétitifs à l’échelle mondiale. Réunissant des équipementiers de premier plan, des fabricants de cellules et de packs de batteries, des fournisseurs de matériaux et de produits chimiques, des entreprises d’équipements et de production, et bien plus encore, le programme s’articule autour de huit thèmes clés : Fabrication, machines et équipements ; Chimie, matériaux et composants ; Analyse de marché et stratégie industrielle ; Recyclage, seconde vie et économie circulaire ; Avenir de la mobilité électrique ; Conformité et réglementation ; Conception, Intégration et gestion thermique des systèmes de batteries ; et Simulation logicielle, Données et IA.

Les sessions phares seront notamment les suivantes :

Chimies de batteries compétitives en coût pour les véhicules électriques grand public. Cette session sera présentée par Mathias Le-saux, directeur général du département Coûts – Batteries et Groupe motopropulseur chez Ampere, et explorera la mise en œuvre pratique du choix de la chimie des batteries tout en tenant compte des objectifs de coûts définis très en amont au niveau des véhicules et des systèmes, bien avant les décisions d’approvisionnement.

et explorera la mise en œuvre pratique du choix de la chimie des batteries tout en tenant compte des objectifs de coûts définis très en amont au niveau des véhicules et des systèmes, bien avant les décisions d’approvisionnement. Renforcer l’industrie européenne des batteries : la réalité de la compétition industrielle à très grande échelle, une analyse approfondie des réalités industrielles qui sous-tendent les ambitions européennes en matière de batteries. Avec la participation de Johan Lannering, directeur principal de l’équipe de négociation de l’usine de batteries Volvo Cars , cette conférence portera sur les conditions pratiques nécessaires à la mise en place d’une chaîne de valeur européenne viable pour les batteries, notamment la compétitivité des coûts, l’échelle de production, la rapidité de prise de décision et les conséquences des incertitudes politiques persistantes.

, cette conférence portera sur les conditions pratiques nécessaires à la mise en place d’une chaîne de valeur européenne viable pour les batteries, notamment la compétitivité des coûts, l’échelle de production, la rapidité de prise de décision et les conséquences des incertitudes politiques persistantes. « La réalité de la construction d’une usine de fabrication de batteries au Royaume-Uni », par Earl Wiggins, vice-président des opérations de fabrication chez Agratas, analysera les conditions requises pour le développement d’une usine de grande envergure au Royaume-Uni, en s’appuyant sur l’exemple concret de l’usine d’Agratas dans le Somerset.

analysera les conditions requises pour le développement d’une usine de grande envergure au Royaume-Uni, en s’appuyant sur l’exemple concret de l’usine d’Agratas dans le Somerset. Diversifier la demande au-delà des véhicules électriques particuliers : la vision de Saft pour l’innovation en matière de batteries, avec Cedric Duclos , PDG de Saft , qui explorera la manière dont l’innovation en matière de batteries transforme de nombreux secteurs et applications, ouvre de nouvelles perspectives et stimule une croissance durable.

, , qui explorera la manière dont l’innovation en matière de batteries transforme de nombreux secteurs et applications, ouvre de nouvelles perspectives et stimule une croissance durable. Stratégie pour les batteries des poids lourds : trouver le bon équilibre entre les différentes chimies pour les camions électriques à longue durée de vie, par Dragoljub Vrankovic, responsable du prédéveloppement des cellules chez Daimler Truck AG , qui examinera la façon dont le transport routier par poids lourds peut continuer d’évoluer malgré les nouvelles contraintes liées à l’extension des garanties, à la valeur résiduelle des batteries en seconde vie, etc.

, qui examinera la façon dont le transport routier par poids lourds peut continuer d’évoluer malgré les nouvelles contraintes liées à l’extension des garanties, à la valeur résiduelle des batteries en seconde vie, etc. Exigences en matière de batteries pour les applications marines et critiques pour la sécurité, Chris Kruger, président d’AYK Energy, présentera son analyse des applications marines qui redéfinissent les exigences en matière de batteries, notamment en termes de niveaux de tension, d’architecture de sécurité, de résilience environnementale et d’intégration système.

« The Battery Show Europe est le centre névralgique de la chaîne d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques », déclare Suzanne Deffree, vice-présidente du groupe Manufacturing by Informa. « Alors que les fabricants européens de batteries évoluent dans un environnement commercial complexe, notre événement rassemble des innovateurs, des fabricants et des leaders du secteur qui relèvent ces défis en temps réel et offrent ainsi aux entreprises les connaissances techniques et les partenariats stratégiques dont elles ont besoin pour être compétitives à l’échelle mondiale. »

Réseautage stratégique et découverte

Au-delà du programme de conférences, The Battery Show Europe 2026 accueillera des exposants de premier plan couvrant l’ensemble des technologies liées aux batteries et aux véhicules électriques. De nouveaux espaces de réseautage spécialement conçus transforment le hall d’exposition en un véritable carrefour d’échange où les participants peuvent nouer des contacts stratégiques, faire une pause et découvrir des solutions adaptées à leurs besoins.

Espace Mi-temps

Cet espace conçu sur le thème du football vise à favoriser les échanges informels au sein de la chaîne d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques. Des pauses café le matin, des collations avec activités interactives le midi et des réceptions en soirée offrent des occasions structurées de développer des relations tout au long de la journée.

Cafés thématiques au sein du salon

Nouveauté de l’édition 2026 : des cafés thématiques par « domaine d’intérêt » offriront des espaces de rencontre ciblés où les participants pourront découvrir les exposants dans cinq catégories clés : Énergie et systèmes d’alimentation, Composants et sous-systèmes, Fabrication et production, Ingénierie, et Logiciels et R&D. Des sessions animées par des leaders du secteur tels que AVL Deutschland, Mann + Hummel, IBU-TEC et bien d’autres encore, permettront aux visiteurs d’identifier rapidement les exposants pertinents et d’échanger avec des pairs partageant les mêmes intérêts.

Les inscriptions pour The Battery Show Europe 2026 sont encore ouvertes. Pour connaître les tarifs, obtenir des informations sur les exposants et consulter le programme complet de la conférence, rendez-vous sur thebatteryshow.eu.

À propos de The Battery Show

The Battery Show est le salon le plus important et le plus complet consacré aux technologies de pointe des batteries. Il est organisé conjointement avec l’Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, le seul salon-conférence entièrement dédié aux batteries avancées ainsi qu’aux groupes motopropulseurs électriques et hybrides. Les visiteurs de nos salons peuvent découvrir et tester les derniers produits, technologies et solutions proposés par près de mille exposants, réseauter avec des dizaines de milliers de participants et accéder à un large éventail de formations réparties sur plusieurs parcours et sessions techniques. The Battery Show est organisé par Informa Markets Engineering et comprend The Battery Show Europe, The Battery Show North America, The Battery Show South, The Battery Show India et The Battery Show Asia. Parmi les partenaires médias figurent Battery Technology et DesignNews, du groupe Informa Markets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site informamarkets.com.

À propos de Manufacturing by Informa

Manufacturing by Informa est le principal producteur d’événements B2B, éditeur et acteur des médias digitaux pour l’industrie mondiale de la fabrication avancée et technologique, un secteur d’une valeur de 3 000 milliards de dollars. Nos supports imprimés et numériques fournissent des informations fiables au marché de l’ingénierie et s’appuient sur notre base de données propriétaire de 1,3 million de contacts pour mettre en relation les fournisseurs avec les acheteurs et les décideurs influençant les achats. Nous organisons plus de 50 salons et conférences dans une dizaine de pays, réunissant des professionnels de la fabrication venus du monde entier. Le portefeuille Manufacturing est organisé par Informa Markets, une filiale d’Informa plc (LON:INF), le principal organisateur de salons au monde, qui fait vivre une grande diversité de marchés spécialisés, crée des opportunités et les aide à prospérer tout au long de l’année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com.

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