Visionnez la vidéo des faits marquants des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto

TORONTO, 29 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2026 ont été lancées à l’Enercare Centre, à l’Exhibition Place, à Toronto. Skills/Compétences Canada (SCC) diffuse l’événement en direct pour la cinquième année consécutive. La diffusion comprend la cérémonie d’ouverture (27 mai), la cérémonie de clôture (30 mai), les moments forts de plus de 15 concours et des entretiens sur place avec des partenaires, des anciens concurrents, des personnalités de l’industrie, Équipe Canada WorldSkills et des membres du Comité technique national et du Conseil d’administration national.

SCC diffuse quotidiennement des vidéos des moments forts de la compétition pour aider les médias à couvrir l’événement. La vidéo diffusée aujourd’hui comprend des séquences du premier jour de la compétition (28 mai) et met en vedette des concurrents et des concurrentes, originaires de toutes les provinces et tous les territoires, qui s’affontent dans cinq secteurs. Les médias peuvent télécharger et modifier la vidéo du Jour 1 ici ainsi que la feuille de repères afin de présenter le contenu qui leur semble le plus pertinent. Un lien menant aux séquences du dernier jour de la compétition (29 mai) sera inclus dans le communiqué de presse diffusé après la cérémonie de clôture (30 mai), au cours de laquelle seront annoncés les résultats des OCMT et les noms des médaillés. L’intégralité des enregistrements de la diffusion en direct sont disponibles sur la chaîne YouTube de SCC.

Les OCMT sont la seule compétition nationale réunissant des élèves et des apprentis dans divers concours consacrés aux métiers et aux technologies au pays. L'objectif est de les encourager à exceller dans le métier ou la technologie de leur choix et de sensibiliser les jeunes Canadiens aux nombreuses et formidables possibilités de carrière qui s'offrent à eux dans ces secteurs. Les OCMT-Toronto 2026 rassemblent plus de 500 concurrents et concurrentes venant de tout le Canada, qui participent à plus de 40 concours consacrés aux métiers spécialisés et aux technologies.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Pour obtenir plus de détails sur les programmes de Skills/Compétences Canada et les OCMT, veuillez consulter www.skillscompetencescanada.com .



Suivez SCC sur X, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Le mot-clic de l’événement est #OCMT2026.

PHOTOS

Consultez la page Flickr de SCC pour voir ou téléverser des centaines de photos haute résolution des concurrents et concurrentes en action.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40f59b6c-eeb0-4e5f-acb4-9505df86ade1/fr