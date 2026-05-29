EC-Council stellt ADG AI Framework und Tool zur Selbsteinschätzung vor, um Unternehmen bei der sicheren Skalierung und Governance von KI zu unterstützen 

TAMPA, Florida, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EC-Council, die globale Zertifizierungsstelle, die die international anerkannte Certified Ethical Hacker (CEH)-Zertifizierung vergibt und eine der weltweit führenden Autoritäten in den Bereichen Cybersicherheitsausbildung, Personalentwicklung und standardbasierte Schulungen ist, hat heute die Einführung ihres proprietären Adopt. Defend. Govern. (ADG) AI Frameworks sowie eines kostenlosen Tools zur Selbsteinschätzung der KI-Reife bekannt gegeben, um Unternehmen dabei zu unterstützen, künstliche Intelligenz sicher und in großem Maßstab einzuführen, operativ zu nutzen und zu steuern.

Das ADG Framework wurde in Zusammenarbeit mit Experten und Beiratsmitgliedern verschiedener Unternehmen wie Citi, JPMorgan Chase, Microsoft, KPMG, Deloitte, NTT Data, GE Healthcare, GlobalLogic, Prudential und Salesforce entwickelt und bietet Unternehmen ein einheitliches Betriebsmodell mit drei Säulen, 12 Mindestkontrollen und neun Governance-Bereichen. Das Framework wurde in Übereinstimmung mit der EU-KI-Verordnung, der ISO/IEC 42001 und dem NIST AI RMF entwickelt.

Der Handlungsdruck im Bereich KI-Governance nimmt zu, da Unternehmen den Einsatz von KI in ihren Geschäftsprozessen massiv beschleunigen. Die weltweiten Ausgaben für KI sollen 2026 voraussichtlich 2,5 Billionen US-Dollar erreichen, was die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Einführung in Unternehmen widerspiegelt. Dennoch befindet sich die Governance-Reife nach wie vor auf einem kritisch niedrigen Niveau: Laut Branchenuntersuchungen ist nur 1 % der Verantwortlichen davon überzeugt, dass die internen KI-Governance-Kapazitäten ausgereift sind. Gleichzeitig geben 78 % der Manager an, nicht zuversichtlich zu sein, innerhalb der nächsten 90 Tage ein KI-Governance-Audit zu bestehen.

Die wachsende Kluft zwischen der zunehmenden Verbreitung von KI und der Rechenschaftspflicht für KI erhöht den Druck auf Unternehmen, technische, gesellschaftliche, betriebliche und systemische KI-Risiken gleichzeitig anzugehen. Viele setzen zunehmend autonome KI-Systeme ein, während sie sich immer noch auf fragmentierte Richtlinien, veraltete Sicherheitsmodelle und Governance-Strukturen verlassen, die unter realem Betriebsdruck an ihre Grenzen stoßen.

Das ADG Framework wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. ADG ist weit mehr als ein theoretisches Governance-Modell: Es handelt sich um ein praxisorientiertes Rahmenwerk zur Umsetzung, das für den Einsatz in der Praxis entwickelt wurde. Das Framework wurde von Fachleuten entworfen, die KI-Risiken in einigen der komplexesten Betriebsumgebungen der Welt aktiv managen. Es legt durchsetzbare Mindestkontrollen, operative Validierungsstandards, Governance-Strukturen, Implementierungs-Overlays und Rechenschaftsmechanismen fest, die Unternehmen auf KI-Systeme, agentische KI-Umgebungen und Multi-Modell-Architekturen anwenden können.

„Die meisten Unternehmen sind KI zunächst mit einer ‚Erst einführen, dann absichern‘-Mentalität begegnet und haben Geschwindigkeit priorisiert, während Governance und Sicherheit vernachlässigt wurden“, sagte Jay Bavisi, Group President von EC-Council. „Das Ergebnis ist, dass Unternehmen KI-Systeme heute schneller skalieren, als sie diese sicher steuern können. Das ADG Framework wurde entwickelt, um operative Disziplin wiederherzustellen, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Unternehmen dabei zu helfen, KI verantwortungsvoll einzusetzen, bevor Governance-Versagen zu systemischen Geschäftsrisiken werden.“

KI ohne Kontrollmechanismen ist ein Geschäftsrisiko

Das ADG Framework basiert auf drei eng verzahnten operativen Funktionen, die darauf ausgelegt sind, einen vollständigen Governance-Lebenszyklus für moderne KI-Systeme zu schaffen:

Adopt

Unterstützt Unternehmen dabei, den Einsatz von KI mit Geschäftszielen, operativer Einsatzbereitschaft, Mitarbeiterkompetenzen und klaren Verantwortlichkeiten bei der Implementierung in Einklang zu bringen.

Unterstützt Unternehmen dabei, den Einsatz von KI mit Geschäftszielen, operativer Einsatzbereitschaft, Mitarbeiterkompetenzen und klaren Verantwortlichkeiten bei der Implementierung in Einklang zu bringen. Defend

Konzentriert sich auf den Schutz von KI-Systemen vor Bedrohungen wie Prompt Injection, adversarialen Manipulationen, Modellausnutzung, Data Poisoning und Kompromittierungen der KI-Lieferkette.

Konzentriert sich auf den Schutz von KI-Systemen vor Bedrohungen wie Prompt Injection, adversarialen Manipulationen, Modellausnutzung, Data Poisoning und Kompromittierungen der KI-Lieferkette. Govern

Integriert Aufsicht, Auditierbarkeit, Governance-Verantwortung und Risikomanagement in KI-Systeme – von der Einführung bis hin zum unternehmensweiten Betrieb.





Insgesamt umfasst das Framework 12 Mindestkontrollen, neun Governance-Bereiche, neun Implementierungs-Overlays und drei Autonomie-Stufen, die technische, gesellschaftliche, operative und systemische KI-Risikobereiche abdecken. Jede Kontrollmaßnahme verweist auf wichtige globale Standards und Rahmenwerke, darunter die EU-KI-Verordnung, ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, OWASP Top 10 für LLM und Agentic AI sowie MITRE ATLAS, und hilft Unternehmen dabei, ihre Governance-Reife zu stärken und gleichzeitig die Fragmentierung der Compliance zu verringern.

Tool zur Selbsteinschätzung der KI-Reife schafft operative Transparenz

Neben dem Framework hat EC-Council ein kostenloses Tool zur Selbsteinschätzung der KI-Reife eingeführt, das Unternehmen dabei helfen soll, ihre Governance-Kompetenz zu bewerten, bevor kritische Schwachstellen auftreten.

Das Tool ermöglicht es Unternehmen, die KI-Reife in den Bereichen Governance-Bereitschaft, Implementierungsdisziplin, operative Resilienz, Sicherheitsniveau und Verantwortlichkeitsstrukturen zu messen und die Ergebnisse gleichzeitig in einer priorisierten Implementierungs-Roadmap abzubilden. Für Vorstände, Regulierungsbehörden und Führungsteams, die einer wachsenden Prüfung der KI-Governance gegenüberstehen, bietet das Tool einen evidenzbasierten Überblick über die KI-Risiken des Unternehmens und die Governance-Bereitschaft.

„Die drei Säulen des Frameworks spiegeln das funktionsübergreifende Modell wider, das führende KI-Unternehmen wie Salesforce nutzen, um KI verantwortungsvoll zu skalieren. Es schafft eine solide, replizierbare Blaupause für jede Branche, jedes Bereitstellungsmodell und jedes regulatorische Umfeld“, sagte Kathy Baxter, Principal Architect, VP of Responsible AI & Tech bei Salesforce, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkende am ADG Framework.

Neue KI-Zertifizierungen im Einklang mit dem ADG Framework

Zur Unterstützung der Framework-Implementierung hat EC-Council außerdem drei neue KI-Zertifizierungen eingeführt, die auf dem ADG-Betriebsmodell basieren. Die Zertifizierungen sollen Unternehmen dabei helfen, Kompetenzen in den Bereichen KI-Governance, offensive KI-Sicherheit und verantwortungsvolle KI-Implementierung aufzubauen.

Zu den Zertifizierungen gehören:

Certified AI Program Manager (CAIPM)

Certified Offensive AI Security Professional (COASP)

Certified Responsible AI Governance and Ethics Professional (CRAGE)





Die Programme unterstützen Fachkräfte dabei, KI-Systeme in modernen Betriebsumgebungen zu evaluieren, zu testen, abzusichern und zu steuern.

„Das ADG Framework ist das Betriebsmodell, das der Unternehmens-KI bisher gefehlt hat. Es übersetzt abstrakte Standards in auditierbare Praktiken und beseitigt den Konflikt zwischen Umsetzungsgeschwindigkeit und Sicherheit. Für einen Vorstand macht das den entscheidenden Unterschied aus: Entweder man skaliert kontrolliert eine ganze Flotte von KI-Agenten oder wagt den Sprung ins Ungewisse“, sagte Lewis V. Adams, VP für Enterprise AI & Capital Productivity Transformation bei Citi, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkender am ADG Framework.

Offen, Community-orientiert und auf Skalierbarkeit ausgelegt

Das ADG Framework ist als offene, Community-orientierte Initiative konzipiert, die Unternehmen frei übernehmen können – ohne Lizenzgebühren oder Anbieterabhängigkeit. Die Struktur des Frameworks ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung parallel zur Dynamik neuer KI-Technologien und schafft zugleich Raum für Beiträge von Experten, Unternehmen, Governance-Verantwortlichen und Sicherheitsteams zur Weiterentwicklung operativer KI-Governance-Standards.

„Der Branche mangelt es nicht an KI-Frameworks – es fehlt vielmehr an operativer Klarheit. Das ADG Framework legt einen starken Fokus auf KI-Sicherheit, insbesondere auf die Abwehr adversarialer Risiken und Modellschwachstellen, und berücksichtigt gleichzeitig umfassendere Governance- und regulatorische Anforderungen. Besonders wertvoll ist die Einbindung messbarer Indikatoren, die Unternehmen dabei unterstützt, den Übergang von abstrakten Leitprinzipien hin zu konkretem, nachvollziehbarem KI-Risikomanagement im realen Einsatz zu vollziehen“, sagte ShanShan Pa, Global Head of AI & Data Governance bei GlobalLogic, Mitglied des AI Advisory Boards und Mitwirkende am ADG Framework.

Das ADG AI Framework, das Tool zur Selbsteinschätzung, Implementierungsleitfäden sowie die begleitenden Zertifizierungsprogramme sind ab sofort über die offizielle Website von EC-Council verfügbar.

Über EC-Council

EC-Council ist der Entwickler des Certified Ethical Hacker (CEH)-Programms und ein führender Anbieter von Cybersicherheitsschulungen. EC-Council wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik, Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.

EC-Council ist eine nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation, die weltweit über 400.000 Fachleute zertifiziert hat. Zu ihren Kunden zählen Regierungsbehörden ebenso wie Fortune-100-Unternehmen. EC-Council ist der Goldstandard in der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe und führender globaler Unternehmen.